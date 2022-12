Comunicado de prensa de Business Wire: Prasad Corp

Prasad Corp, líder mundial en conservación, digitalización y restauración de películas, acaba de establecer una asociación estratégica con Cube-Tec International, de Alemania, y representará de forma exclusiva la tecnología QUADRIGA INSPECTIONscan.one de Cube-Tec en algunos de los mercados de archivos más importantes y grandes del mundo, como Norteamérica y la India.

Cube-Tec desarrolla soluciones integradas para archivos multimedia de gran tamaño y es pionera en flujos de trabajo de control de calidad de medios para cine y video. Con QUADRIGA INSPECTIONscan.one se consigue salvaguardar de forma sostenible grandes colecciones de películas. Ofrece la posibilidad de digitalizar el material fílmico en su estado original en calidad "mezzanine".

Prasad mantendrá su actividad de consultoría, asesoramiento y suministro a archivos globales de sus soluciones de conservación de espectro completo, que son una combinación única de tecnología y servicios, y que permiten así a los archivos #preserve4posterity.

"A medida que los mercados mundiales vuelven a la normalidad, los archivos buscan cada vez más soluciones de almacenamiento inteligentes basadas en las últimas tecnologías para conservar sus valiosos activos. Me alegra enormemente compartir con ustedes esta asociación estratégica con Cube-Tec, que creo que supondrá un gran valor adicional para nuestros clientes, en concreto, archivos, propietarios de contenidos, agregadores de contenidos y similares de todo el mundo", afirma Saiprasad, director de Prasad Corp.

"Proporcionar gemelos digitales para colecciones completas de películas sin necesidad del laborioso trabajo de preparación es un avance tecnológico revolucionario. Si se combina con la automatización de la inspección de películas y la elaboración de informes, que requieren mucho trabajo, los usuarios de INSPECTIONscan podrán tomar decisiones de conservación basadas en hechos para cada bobina de película con el mínimo esfuerzo. La asociación estratégica con Prasad contribuirá a que más archivos se beneficien rápidamente de esta nueva tecnología", declaróJörg Houpert, director de tecnología de Cube-Tec International.

Prasad Corp ofrece una amplia gama de servicios de conservación, digitalización y restauración en todo el mundo. Propietario de Digital Film Technology GmbH, fabricante de escáneres de películas cinematográficas, Prasad se encuentra en una posición privilegiada para ofrecer a sus clientes servicios de conservación cómodos, estratégicos y completos, tanto in situ como a distancia.

Cube-Tec International desarrolla soluciones integradas para archivos multimedia de gran tamaño. Pionera en el control de calidad de flujos de trabajo multimedia, la empresa se centra en estándares abiertos y en la automatización dinámica de procesos. Cube-Tec cuenta con una gran experiencia en proyectos de digitalización de medios a gran escala.

