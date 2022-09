Comunicado de prensa de Business Wire: Project Management Institute and Accenture

Dado que siete de cada diez esfuerzos de transformación empresarial no logran cumplir con las expectativas de los líderes empresariales, muchas empresas están añadiendo un nuevo papel ejecutivo al cuerpo directivo: el director de transformación, según un nuevo informe de la Iniciativa Brightline® del Project Management Institute desarrollado en colaboración con Accenture (NYSE: ACN).

El informe, Director de transformación: por qué son importantes los líderes de la transformación, lo que (deberían) hacer y lo que necesitan para tener éxitoexamina cómo las empresas están impulsando transformaciones empresariales que se caracterizan por la existencia de demandas contrapuestas: de gran alcance en la visión y pragmática en la ejecución; deliberada y adaptativa; competitiva y colaborativa; continua y orientada al calendario; centrada en el valor y la exploración.

Basado en una encuesta realizada a más de 350 líderes de transformación en 25 países y 18 sectores, el informe concluye que las organizaciones que tienen éxito en la transformación comparten tres características:

-- una visión de transformación bien formulada,

-- una oficina de transformación permanente, y

-- un director de transformación que depende del director general.

Casi todos los encuestados (95 %) está de acuerdo en que la función del director de transformación es fundamental para alcanzar los objetivos de transformación y más del 90 % de los encuestados cree que una oficina de transformación permanente mejora la alineación entre la estrategia y la ejecución, y la orquestación de múltiples iniciativas. En conjunto, estas acciones aportan más valor que las de los equipos reunidos ad hoc.

"El aumento de la oficina de transformación y de la función de director de transformación en la dirección ejecutiva indica que las empresas están adoptando iniciativas de transformación audaces y simultáneas diseñadas para apoyar la innovación y mantener el crecimiento", dijo Greg Douglass, director de estrategia y asesoramiento tecnológico mundial de Accenture. "El éxito de estos programas depende de que los líderes tengan una visión estratégica para hacer realidad la transformación en toda la organización y para crear credibilidad y confianza en el proceso".

El informe destaca las capacidades que necesita un director de transformación para sobresalir, así como las condiciones que lo preparan para el éxito. Según la encuesta, estos líderes de las transformaciones empresariales tienen una amplia experiencia en tecnología, inteligencia empresarial, desarrollo de negocio, planificación estratégica y gestión de proyectos. Además, la mayoría lleva mucho tiempo en sus organizaciones, lo que sugiere que se han ganado la confianza de todas las funciones y de los directivos y están bien posicionados para comunicar la visión a todas las partes interesadas.

"Como hemos visto desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la capacidad de las organizaciones para adaptarse a los cambios rápidos y a veces impredecibles es un diferenciador clave", manifestó Tahirou Assane, líder de cartera de Brightline en PMI. "Las organizaciones que inviertan y adopten ahora el papel del director de transformación estarán bien posicionadas no solo para sobrevivir, sino para prosperar en el panorama empresarial que está en continua evolución".

Cuando se trata de medir el éxito de los esfuerzos de transformación en la actualidad, los tres principales criterios que las empresas enumeraron fueron los ingresos, la productividad y la reducción de costos. Sin embargo, cuando se les pidió que miraran hacia 2025, los principales criterios de éxito que citaron fueron los no financieros, como la experiencia del cliente, el medio ambiente, la diversidad del equipo y la estructura inclusiva. La diferente visión de los criterios de éxito actuales y futuros puede indicar que la presión para demostrar los resultados financieros puede desviar los esfuerzos de centrarse en el valor a largo plazo de la transformación. Lo que los líderes de transformaciones grandes y complejas destacaron es que cada gramo de esfuerzo debe estar claramente alineado con los objetivos de la transformación.

Para conocer más, visite: https://www.brightline.org/resources/the-chief-transformation-officer/

Acerca de Accenture

Accenture es una compañía mundial de servicios profesionales con capacidades líderes en digital, nube y seguridad. Combinando una experiencia inigualable y habilidades especializadas en más de 40 sectores, ofrecemos servicios de Estrategia y Consultoría, Tecnología y Operaciones y Accenture Song, todo ello impulsado por la mayor red de centros de Tecnología Avanzada y Operaciones Inteligentes del mundo. Nuestras 710.000 personas cumplen la promesa de la tecnología y el ingenio humano cada día, atendiendo a clientes en más de 120 países. Adoptamos el poder del cambio para crear valor y éxito compartido para nuestros clientes, personas, accionistas, socios y comunidades. Visítenos en accenture.com.

Acerca del Project Management Institute (PMI)

El Project Management Institute (PMI) es la principal asociación profesional para la gestión de proyectos y la autoridad para una creciente comunidad mundial de millones de profesionales de proyectos y personas que utilizan las habilidades de gestión de proyectos. En conjunto, estos profesionales y "generadores del cambio" crean sistemáticamente mejores resultados para las empresas, la comunidad y la sociedad en todo el mundo. El PMI capacita a las personas para hacer realidad las ideas. A través de la promoción mundial, la creación de redes, la colaboración, la investigación y la educación, el PMI prepara a las organizaciones y a las personas en cada etapa de su carrera para trabajar de forma más inteligente y así poder impulsar el éxito en un mundo de cambios. Sobre la base de un orgulloso legado que se remonta a 1969, el PMI es una organización sin fines de lucro que trabaja en casi todos los países del mundo para avanzar en las carreras, fortalecer el éxito de las organizaciones y capacitar a los profesionales de los proyectos y a los agentes del cambio con nuevas habilidades y formas de trabajar para maximizar su impacto. La oferta del PMI incluye estándares reconocidos a nivel mundial, certificaciones, cursos en línea, liderazgo de pensamiento, herramientas, publicaciones digitales y comunidades. Visítenos en https://www.pmi.org/, www.projectmanagement.com, https://www.linkedin.com/company/pminstitute, www.facebook.com/PMInstitute, y en Twitter.

Acerca de la iniciativa Brightline® del PMI

Brightline® es una iniciativa del Project Management Institute (PMI), junto con las principales organizaciones mundiales, dedicada a ayudar a los ejecutivos a salvar la costosa e improductiva brecha entre el diseño y la ejecución de la estrategia. Brightline ofrece ideas y soluciones para que los líderes puedan transformar con éxito la visión de su organización en realidad a través de la gestión de iniciativas estratégicas.

Copyright © 2022 Accenture. Todos los derechos reservados. Accenture y su logotipo son marcas comerciales de Accenture. Este contenido se proporciona con fines de información general y no pretende sustituir la consulta con nuestros asesores profesionales. Este documento hace referencia a marcas que son propiedad de terceros. Todas estas marcas de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. No se pretende, ni expresa ni implícitamente, el patrocinio, el respaldo o la aprobación de este contenido por parte de los propietarios de dichas marcas.

"Brightline", "PMI" y "Project Management Institute" son marcas registradas de Project Management Institute, Inc.

