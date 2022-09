Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA SE

La empresa deportiva PUMA muestra la manera en que los materiales reciclados pueden crear un aspecto exclusivo con RE:COLLECTION, una línea de productos para estilo deportivo, correr, entrenar y automovilismo que están fabricados con algodón reciclado y poliéster.

Sports company PUMA shows how recycled materials can create a unique look with RE:COLLECTION, a line of products for Sportstyle, Running & Training and Motorsport which are made with recycled cotton and polyester.

Según el estilo, las piezas de RE:COLLECTION contienen entre un 20 % y un 100 % de materiales reciclados, que crean un aspecto de imperfección perfecta en colores neutros. El residuo de corte se utiliza para reforzar los empeines del calzado informal de RE:COLLECTION.

En la temporada otoño/invierno, RE:COLLECTION incluye productos de rendimiento para correr y entrenar, tales como el PWRFrame TR, un calzado para entrenamiento de alto rendimiento que está diseñado para el soporte de la parte delantera y presenta por lo menos un 30 % de material reciclado en el empeine. Entre otros productos para entrenamiento de RE:COLLECTION, las calzas están hechas con un 70 % de material reciclado como mínimo, pero retiene las características de rendimiento, tales como las propiedades para absorber la humedad de la tecnología dryCELL de PUMA.

Como parte de su estrategia de sustentabilidad Forever Better, PUMA se ha establecido un objetivo ambicioso cuando se trata de usar materiales [provenientes] de fuentes más sustentables y de aumentar la cantidad del contenido reciclado en sus productos. Para 2025, el 75 % del poliéster usado en la ropa y los accesorios de PUMA provendrán de fuentes recicladas.

Los productos RE:COLLECTION estarán disponibles en la temporada otoño/invierno de 2022 en las tiendas PUMA y en PUMA.com.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, correr y entrenar, básquetbol, golf y automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede central está en Herzogenaurach, Alemania.

