Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La marca de deportes global PUMA ha fichado a Abby Steiner, deportista norteamericana de 22 años que compite en distintas disciplinas de atletismo. Su victoria en la final de 200 metros de los Campeonatos Nacionales de Atletismo de los Estados Unidos en 21,77 segundos la convierte en la segunda mujer más rápida de mundo en esta distancia este año. Abby competirá en el Campeonato Mundial de Atletismo de Eugene (Oregón, EE. UU.) que se llevará a cabo durante este verano boreal.

Global sports brand PUMA has signed 22-year-old US-American track and field athlete Abby Steiner. (Photo: Business Wire)

Abby tiene los récords estadounidenses de mujeres de 200 metros en interiores y de la NCAA (en exteriores), y fue nombrada como la mejor atleta femenina de escuela secundaria en 2018. Sus mejores marcas personales son de 10,90 segundos para los 100 metros y de 21,77 segundos para los 200 metros. A principios de año, fue nombrada la deportista femenina estadounidense del año en atletismo, además de obtener el premio Honda Sport Award 2022, también en atletismo.

Justo después de romper el récord para deportistas universitarias en los campeonatos de la NCAA en junio de este año, Abby Steiner obtuvo su primer título nacional en la disciplina de 200 metros femeninos en Eugene (Oregón) con un tiempo de 21,77 segundos.

"Abby Steiner es una de las estrellas en ascenso más excitantes en el mundo del atletismo", señaló Pascal Rolling, director de marketing de deportes de running de PUMA. "Creemos que tendrá una carrera brillante y queremos estar a su lado para apoyarla".

"La lista de atletas de alto rendimiento de PUMA es impresionante, y ser una de ellas es simplemente increíble", afirmó Abby Steiner. "Estoy muy contenta de formar parte de la familia de PUMA y estoy ansiosa por ver despegar mi carrera".

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en todo el mundo, y se dedica al diseño, el desarrollo, la venta y el marketing de calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha corrido sin pausa los límites del deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de alto rendimiento e informales inspirados en el mundo del deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, básquetbol, golf y deportes de motor. Colabora con marcas y diseñadores reconocidos para llevar las influencias del deporte a la cultura y la moda callejera. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La compañía distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 16.000 personas en todo el mundo y tiene su sede central en Herzogenaurach (Alemania).

