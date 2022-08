Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA organiza un evento en el mes de septiembre para debatir sobre los desafíos más acuciantes que enfrenta la industria de la moda en materia de sostenibilidad, como los residuos, los materiales y el cambio climático.

La denominada "Conference of the People", que tendrá lugar en Londres el 6 de septiembre y se transmitirá por streaming a nivel mundial, contará con la participación de colegas de la industria de PUMA, activistas, ONG, expertos, embajadores y consumidores. Todos ellos debatirán sobre el problema de los residuos, el uso de materiales más sostenibles, la manera de frenar el cambio climático, la protección de los bosques y la búsqueda de formas de colaboración para que el sector logre resultados más rápidamente.

"En este evento nos centraremos en la Generación Z, porque queremos transmitir su voz a la hora de tomar las decisiones que se deben tomar hoy, si queremos configurar un futuro más sostenible", señaló Bjørn Gulden, director ejecutivo de PUMA. "Lo que para las Naciones Unidas es la Conferencia de las partes, para nosotros será la Conferencia de las personas".

Como anticipo al evento, PUMA ha lanzado la plataforma PUMACOP.com, en la que los usuarios pueden informarse sobre el evento e inscribirse para asistir. El evento también se transmitirá en directo en esta plataforma.

La actriz, modelo y activista Cara Delevingne será la anfitriona junto a Bjørn Gulden, director ejecutivo de PUMA, y Anne-Laure Descours, directora de recursos de PUMA.

"He trabajado con PUMA en temas de sostenibilidad durante varios años y juntos hemos lanzado colecciones más sostenibles como Exhale", comentó Cara Delevingne. "Es importante que siga el debate sobre este tema para que podamos encontrar soluciones a cuestiones medioambientales como el cambio climático, la gestión de residuos y la biodiversidad".

Mejorar la sostenibilidad como empresa ha sido un pilar importante de la estrategia de PUMA durante muchos años. A principios de este año, se anunció que la empresa había reducido sus emisiones de carbono, incluido el uso de certificados de energía renovable, entre 2017 y 2021 tanto de sus propias operaciones (-88 %) como de su cadena de suministro (-12 %), a pesar del fuerte crecimiento de las ventas en dicho período. Para 2025, PUMA se propone fabricar nueve de cada diez productos con materiales más sostenibles.

PUMA fue la marca más sostenible del sector según la última clasificación de Business of Fashion, que analizó las 30 mayores empresas del negocio de la moda.

La "Conference of the People" comenzará el 6 de septiembre a las 12:00 horas BST (13:00 horas CET, 7:00 horas ET) en Shoreditch, Londres, para 225 invitados. El acceso a la transmisión en directo del evento es totalmente gratuito para todos.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

Kerstin Neuber Comunicaciones corporativas - PUMA SE +49 9132 81 2984 kerstin.neuber@puma.com

