Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

Seis años después de conseguir su primera medalla de oro, Tamberi recupera el título europeo y nos explica su motivación para seguir rindiendo al más alto nivel en una entrevista en video con la empresa deportiva PUMA.

A través de la campaña "Only See Great", PUMA explora la trayectoria profesional de sus embajadores, que hablan de su propia búsqueda de la grandeza, de escuchar el corazón y encontrar una visión que nadie más puede ver.

En esta entrevista, Gianmarco nos relata sus primeros éxitos y su extraordinaria actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"La sensación que tuve ese día, esa felicidad que ni siquiera imaginaba que pudiera existir. Era algo que salía de mi cuerpo. Mi corazón explotaba".

Tamberi demostró de verdad lo que es el espíritu olímpico al compartir el primer puesto. Para él fue algo natural. "Ambos podíamos irnos con la felicidad, con el orgullo de lo que habíamos hecho. Así es mucho mejor. En ningún momento pensamos que el final podía ser diferente, así que nunca me voy a arrepentir de esa decisión. Lo vamos a recordar siempre y estoy seguro de que no vamos a ser los dos únicos que lo recuerden".

La idea de la campaña "Only See Great" de PUMA surgió del ícono cultural, empresario y filántropo Shawn "JAY-Z" Carter, quien dijo por primera vez: "Solo veo la grandeza. No veo lo bueno. No veo compromisos. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure".

Para ver la entrevista completa con Gianmarco, haga clic AQUÍ.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 14 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

