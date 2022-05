Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

El director ejecutivo de PUMA, Bjørn Gulden, y Giorgio Chiellini, el capitán de la selección italiana de fútbol que triunfó en la Eurocopa 2020, charlaron sobre sus carreras, sus destacadas dotes de liderazgo y la importancia de divertirse, en una entrevista en video publicada como parte del informe anual de la empresa deportiva.

A lo largo de su carrera profesional de más de 20 años, Giorgio Chiellini disputó más de 420 partidos con su club, la Juventus, y se convirtió en uno de los jugadores con más participaciones en la historia de la selección italiana. La temporada 2021 fue muy emotiva para él, ya que ganó la Eurocopa 2020 con Italia.

"Compartimos sentimientos con mis compañeros de equipo y con la gente en casa frente a sus televisores. Este fue probablemente el secreto de mi rendimiento", declaró. "Quería disfrutar y celebrar todas las emociones que provoca el torneo".

En 2021, PUMA registró los mejores resultados de su historia, tanto a nivel de ingresos como de beneficios de explotación. Bjørn Gulden, quien también se inició como futbolista profesional, dijo que el liderazgo es un tema muy complejo y depende puramente del individuo.

"Hay que encontrar el camino y ver que tu estilo causa un impacto en la gente", explicó. "La actitud de Giorgio como líder me inspira. Cuando está en el campo, consigue que los otros diez jugadores sean mejores, y en eso consiste el trabajo de un líder".

En lo que respecta a la actitud, ambos coincidieron en que divertirse es crucial para mantener la motivación de forma duradera.

"No divertirse es una pérdida de tiempo. Uno pasa la mayor parte del tiempo en el trabajo. Estoy convencido de que si nos gusta lo que hacemos, rendimos más", afirmó Bjørn Gulden.

A sus 37 años, Giorgio Chiellini reconoce que le gustaría haberse dado cuenta antes del poder de una actitud positiva.

"Conseguí mejorar mi estado de ánimo a lo largo de mi carrera (...) Ahora puedo concentrarme más en el juego que antes, cuando me enojaba o gritaba a mis compañeros. De esa manera perdía mucha energía en el campo", comentó Giorgio Chiellini.

Para ver la entrevista completa en video, visite el informe anual 2021 de PUMA en https://annual-report.puma.com/2021/en/ .

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

