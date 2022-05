Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La firma deportiva PUMA y Borussia Dortmund intercambiaron casadas con los hinchas en Signal Iduna Park antes del puntapié inicial el sábado para dirigir la atención hacia el programa RE:JERSEY, en el cual PUMA pone a prueba un innovador método de reciclaje.

Antes del encuentro ante VfL Bochum, los jugadores de Borussia hicieron trabajos precompetitivos luciendo RE:JERSEY, indumentaria fabricada con un 75 % de casacas de fútbol reutilizadas. Posteriormente, las leyendas de BVB Roman Weidenfeller, Wolfgang "Teddy" de Beer y Norbert "Nobby" Dickel pidieron al público que done vieja indumentaria de poliéster. A cambio, algunos afortunados hinchas recibieron RE:JERSEY firmadas por los jugadores.

En el proyecto RE:JERSEY, PUMA prueba un innovador proceso de reciclado de productos químicos que convierte vieja indumentaria de poliéster en casacas nuevas. El objetivo de este proyecto es reducir los desechos y allanar el camino hacia métodos de producción más circulares.

"Tenemos la certeza de que seguiremos avanzando en nuestro ambicioso camino hacia modelos de producción más sostenibles con el proyecto RE:JERSEY", afirmó Matthias Baeumer, gerente general de BU Teamsport de PUMA. "Nuestra alianza con BVB es muy sólida, y estamos contentos de contar con su apoyo como parte de esta innovadora prueba".

A partir del lunes, PUMA y BVB colocarán puntos de recolección donde los hinchas podrán donar vieja indumentaria de poliéster, que se utilizará para el proyecto RE:JERSEY. Los hinchas que donen su indumentaria podrán participar en un sorteo para ganar grandes premios, como casacas firmadas. Más información en https://www.bvb.de/eng/puma-re-jersey .

"Estamos observando un interés cada vez mayor en nuestros hinchas relacionado con productos sostenibles, además de una mayor conciencia sobre temas ambientales", señaló Kerstin Zerbe, director gerente de BVB Merchandising GmbH. "Estamos muy contentos de que nuestros puntos de recolección en FanWelt contribuyan a que nuestros caminos sean más circulares en el futuro, y compartimos esta ambición con nuestro socio PUMA".

Los RE:JERSEY lucidos por los jugadores de BVB durante los trabajos precompetitivos el sábado pasado fueron fabricados con un 75 % de casacas de fútbol reutilizadas. El 25 % restante proviene de PLÁSTICO MARINO SEAQUAL®1.

En el proceso de reciclado utilizado para el proyecto RE:JERSEY, las prendas se descomponen químicamente hasta llegar a sus componentes principales (despolimerización). A continuación, se filtran los colores y el material se recompone químicamente para crear un hilado (repolimerización) con las mismas características de rendimiento como poliéster virgen.

Además de BVB, otros equipos vestidos por PUMA como Manchester City, AC Milan y Olympique de Marseille forman parte de este proyecto.

PUMA

PUMA es una de las marcas de deportes líderes del mundo, dedicada al diseño, el desarrollo, la venta y la comercialización de calzado, indumentaria y accesorios. Durante más de 70 años, PUMA ha impulsado de manera incansable el deporte y la cultura mediante la creación de productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de estilo de vida de alto rendimiento y de inspiración deportiva en categorías como fútbol, running y ejercicio físico, básquet, golf y deportes de motor. Colabora con reconocidos diseñadores y marcas para llevar las influencias deportivas a la moda y la cultura callejera. El Grupo PUMA es dueño de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a aproximadamente 16.000 personas en todo el mundo y posee sus oficinas centrales en Herzogenaurach (Alemania).

[1] PLÁSTICO MARINO SEAQUAL®

El PLÁSTICO MARINO SEAQUAL® es una materia prima sostenible y con trazabilidad completa que nace de la INICIATIVA SEAQUAL, fabricada a partir de desechos marinos o, en algunos casos, redes de pesca u otros plásticos utilizados en acuicultura (por ejemplo, los usados en granjas de mejillones y ostras) que han llegado al final de su vida útil. Para obtener más información, visite https://www.seaqual.org

Contacto

Prensa:

Robert-Jan - Comunicaciones corporativas de PUMA - +49 9132 81 3134 - robert.bartunek@puma.com

