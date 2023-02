Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA cumplirá 75 años en 2023 y celebrará sus hitos en el deporte, la cultura y la innovación con una serie de eventos a lo largo del año que profundizarán en su mantra 'Forever Faster'.

Sports company PUMA will turn 75 in 2023 and will celebrate its milestones in sports, culture and innovation with a series of events throughout the year which will elaborate on its mantra 'Forever Faster'. (Photo: Business Wire)

Desde las zapatillas que ayudaron a Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, a batir sus récords mundiales y que impulsaron a Merlene Ottey, Shericka Jackson, Heike Drechsler y muchas otras a conquistar títulos mundiales, hasta las raquetas de tenis con las que un Boris Becker de 17 años conquistó Wimbledon, o las botas de fútbol con las que jugadores legendarios como Diego Maradona o Pelé marcaron sus numerosos goles: PUMA siempre ha estado al lado de los atletas más exitosos del mundo.

Con diseños innovadores como el primer botín de fútbol con tapones atornillados en 1952, la legendaria punta de cepillo de 1968, la pionera zapatilla RS-Computer en 1986, la primera zapatilla deportiva sin cordones DISC en 1991 o las avanzadas clavas de atletismo FASTER+ de PUMA, con las que Karsten Warholm batió el récord mundial de 400 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Tokio, PUMA estableció una cultura de primicias y proporcionó a sus atletas las herramientas necesarias para ser más rápidos y rendir al máximo.

Pero PUMA también tuvo una fuerte influencia en la cultura más allá del deporte. Su icónica SUEDE fue la zapatilla elegida por bailarines de breakdance y artistas de hip-hop en la década de 1980, y PUMA colaboró con diseñadores y artistas legendarios como Rihanna, Jil Sander y Alexander McQueen para crear nuevos y atrevidos productos y colecciones que quedarán vinculados para siempre a la historia del diseño y la moda.

"El fundador de PUMA, Rudolf Dassler, hablaba de dar a sus atletas la agilidad y el rendimiento de un gran felino, hoy llamamos a esta actitud ser 'Forever Faster'", afirmó Adam Petrick responsable de marca de PUMA. "Estamos extremadamente orgullosos de nuestros 75 años de historia en los que hemos impulsado el deporte y la cultura y queremos compartir esta increíble historia en 2023".

El primer acto para conmemorar el 75º aniversario se celebrará al comienzo de la temporada 2023 de Fórmula 1 en Bahréin para celebrar la rica historia de PUMA en el automovilismo.

PUMA es una de las principales marcas deportivas del mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más veloces del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, running y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 18.300 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach (Alemania).

