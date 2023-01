Comunicado de prensa de Business Wire: Quantfury Trading Limited

Quantfury Trading Limited ("Quantfury"), una firma global de brokerage de múltiples activos que viene ofreciendo trading e inversiones a precios spot en tiempo real desde las bolsas globales con cero comisiones y tarifas de préstamo desde finales de 2018, anuncia el importante hito de superar los 250 millones de dólares en tarifas ahorradas para sus usuarios.

Con la última versión de la aplicación y plataforma web de trading de Quantfury, los Quantfurianos ahora pueden comprobar en tiempo real cuánto han ahorrado en comisiones por sus operaciones abiertas y cerradas en comparación con otras plataformas de trading muy utilizadas a nivel mundial, tales como el broker eToro, el exchange Binance, etc.

Ali Pourdad, CEO de Quantfury Trading, comenta: "Quantfury sigue ofreciendo condiciones inigualables para operar e invertir a nivel global y ahora estamos contentos de ofrecer un nuevo nivel de transparencia inigualable."

El ahorro total en comisiones también se mostrará en tiempo real en www.quantfury.com/espanol/, junto con el volumen mensual y el número de Quantfurianos, lo que demuestra el compromiso constante de Quantfury de ofrecer condiciones de trading y transparencia inigualables a su público minorista global.

Acerca de Quantfury

Quantfury es un bróker global que ofrece trading e inversiones sin comisiones a precios spot en tiempo real desde las bolsas globales y de criptomonedas. Fundada por un grupo de traders, quants y profesionales del aprendizaje automático en 2017, la misión de Quantfury es cambiar la explotadora industria del trading minorista a nivel global, haciéndola rentable, justa y transparente. A 2023, Quantfury cuenta con más de 400.000 usuarios en más de 50 países.

Para más información, visite www.quantfury.com/espanol/.

