Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, anuncia la ampliación de su cartera de módulos Wi-Fi con el lanzamiento de la serie FC6xE de módulos Wi-Fi/Bluetooth, basados en el chip QCA206x Wi-Fi 6E de Qualcomm. Diseñados para ofrecer experiencias Wi-Fi más rápidas, seguras y sólidas que nunca, los de la serie FC6xE también cuentan con funcionalidad de audio Bluetooth.

La familia FC6xE, compatible con 2 × 2 MIMO y DBS, alcanza una velocidad máxima de datos de hasta 3000 Mbps. Con un factor de forma compacto y unificado de 19,9 mm × 18,0 mm × 2,1 mm, los módulos FC6xE son la solución Wi-Fi/Bluetooth óptima para aplicaciones que requieren un tamaño reducido y pueden ayudar a los clientes a conseguir productos más pequeños y optimizar el costo de diseño de la aplicación.

"Dirigidos al incipiente mercado de Wi-Fi 6/6E, los modelos FC62E, FC64E, FC65E y FC66E ofrecen un rendimiento superior de Wi-Fi 6/6E", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Cuando se utilizan en combinación con los módulos 5G de Quectel, también ofrecen la mejor funcionalidad 5G de su clase y garantizan conexiones ultraconfiables para una amplia gama de escenarios multiusuario, incluidos hogares inteligentes, centros de compras, escuelas y fábricas".

Los módulos se suman a una amplia gama de módulos Wi-Fi/Bluetooth que ofrecen funcionalidad en Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E.

Módulos RF Wi-Fi/Bluetooth

-- FC20/21 : normalmente se utiliza en la conexión con diferentes procesadores de aplicaciones Linux/Android, su factor de forma compacto, su bajo consumo energético, su rango de temperatura ampliado y su interfaz SDIO estable permiten utilizar este módulo en una amplia gama de aplicaciones IoT, como las de consumo, seguridad, industriales, puntos de acceso móviles y sanitarias.

-- FC80A : este módulo Wi-Fi 5 de alto rendimiento, compatible con RSDB (doble banda real simultánea) de 2,4 y 5 GHz y Bluetooth 5.1, puede satisfacer los requisitos de diseño de aplicaciones Wi-Fi y Bluetooth que se esperan en todos los campos de consumo, incluidos los decodificadores y la realidad virtual.

-- FC909A : con una interfaz SDIO 2.0 confiable y capacidad WLAN, este módulo también ofrece funciones de BT con bajo consumo energético, lo que lo hace ideal para dispositivos móviles que requieren alimentación por batería y un tamaño compacto.

Módulos MCU Wi-Fi/Bluetooth

-- FC41D: creado a partir de un chip autónomo Wi-Fi y Bluetooth, este módulo puede ofrecer diversas aplicaciones a los clientes. Gracias a su tamaño ultracompacto, su bajo consumo energético, su amplísimo rango de temperatura y su alta confiabilidad, el FC41D puede satisfacer los requisitos de las aplicaciones de control de flujo y adquisición de datos de bajo nivel, como los hogares inteligentes y el control industrial.

La gama de módulos Wi-Fi/Bluetooth presentada es ideal para aplicaciones domésticas y comerciales, como decodificadores, televisores inteligentes y parlantes inteligentes en el hogar y aplicaciones de terminales de punto de venta, escáneres e impresoras en un entorno empresarial. La gama en cuestión también es apropiada para una amplia variedad de aplicaciones telemáticas. El módulo MCU Wi-Fi/Bluetooth suele utilizarse como enlace de conectividad entre los dispositivos de IoT y la nube pública o privada.

Los módulos FC6xE se complementan con una gama de antenas en el espectro de 2,4 Ghz y 6 Ghz, entre las que se incluyen la FPC YF0026AA, la FPC YF0027AA, la FR4 YF0023AA y la YEWT004AA, mientras que otras antenas pueden soportar el espectro de 5 Ghz.

Para obtener más información sobre la gama de módulos Wi-Fi/Bluetooth de Quectel, visite nuestra página web: https://www.quectel.com/wifi-iot-modules

Más información sobre las antenas Quectel en: https://www.quectel.com/product-category/antennas

Descargue nuestra guía técnica sobre Wi-Fi 6: https://www.quectel.com/library/wifi-6-white-paper

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, WiFi y Bluetooth®, antenas y conectividad IoT. Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

