Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

CES,Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones automotrices y de Internet de las Cosas (IoT), anunció hoy el lanzamiento de los nuevos módulos 5G NR de grado automotor, la serie AG59x. Los nuevos módulos ofrecen una amplia gama de mejoras que incluyen conectividad celular multigigabit, comunicaciones directas C-V2X PC5, servicios de ubicación mejorados, un procesador de aplicaciones multinúcleo de alto rendimiento y seguridad reforzada. Gracias a ello, son una solución ideal para brindar soporte a la próxima generación de aplicaciones automotrices.

Basados en los conjuntos de chip Qualcomm, calificados con el estándar AEC-Q100, la nueva gama de módulos incluye a la serie AG59xH, que incluye al Qualcomm SA525M y la serie AG59xE que presenta la parte interior del SA522M. Al igual que otros productos automotrices de Quectel, los módulos AG59x cumplen con el sistema de gestión de calidad automotriz internacional IATF 16949:2016 para abordar los exigentes requisitos de los dispositivos automotrices. Con una gran robustez, la serie AG59x ofrece un gran rendimiento incluso en entornos de alta temperatura.

"Es un gran placer traer el muy esperado módulo 5G NR versión 16 a los mercados automotrices de todo el mundo. Sus mejoras significativas en latencia y ultraconfiabilidad son fundamentales para respaldar la conducción autónoma", comentó Manfred Lindacher, vicepresidente de Ventas Globales, Sector Automotor Internacional, Soluciones Inalámbricas de Quectel. "Combinada con sus muchas otras ventajas, nuestra serie AG59x será una excelente opción para una amplia gama de aplicaciones automotrices que incluyen cajas telemáticas, unidades de control telemático, sistemas C-V2X, unidades a bordo y unidades de carretera".

Dado que los módulos cumplen con la especificación 3GPP versión 16 y admiten los modos 5G NR independientes (SA) y no independientes (NSA), los módulos AG59x son compatibles con versiones anteriores de las redes LTE, WCDMA y GSM existentes, lo que les permite conectarse en áreas sin 5G NR actualmente implementada. Además, su tecnología Dual SIM Dual Standby (DSDS) puede ayudar a abordar la cobertura de señal deficiente cuando sea necesario.

El AG59x es compatible con la tecnología MIMO (Multiple Input Multiple Output) de enlace descendente 4 x 4 que mejora enormemente el rendimiento de la comunicación inalámbrica y optimiza la velocidad de los datos. El AG59xH ofrece velocidades de enlace descendente máximas de 4,3 Gbps y velocidades de enlace ascendente de 1 Gbps para 5G NR, mientras que el AG59xE proporciona una velocidad máxima de enlace descendente de hasta 2,4 Gbps y una velocidad de enlace ascendente de 550 Mbps. Sus velocidades de datos más rápidas aseguran que los datos de diagnóstico y de emergencia del usuario se puedan transferir en tiempo real para una mayor confiabilidad.

Al ser compatible con las comunicaciones directas C-V2X PC5 opcionales, el AG59x ofrece un rendimiento superior en las comunicaciones de vehículo a vehículo (V2V) y de vehículo a infraestructura en carretera (V2I) para mejorar la eficiencia y la seguridad del tráfico. El módulo integra un potente procesador de aplicaciones con una potencia informática de hasta 20 KDMIPS disponible para ejecutar la pila y las aplicaciones C-V2X. También tiene un motor ECDSA integrado que cumple con la capacidad de verificación C-V2X.

Además, el módulo AG59x altamente integrado proporciona servicios de posicionamiento GNSS flexibles que incluyen L1+L5 / L1+L2 (opcional) GNSS de doble frecuencia, navegación por estima (DR) y PPE + Servicio de corrección de datos para lograr servicios de posicionamiento de ubicación rápidos y precisos.

Disponible en paquetes LGA, el AG59x es compatible pin a pin con los módulos automotrices 5G NR de la generación anterior de Quectel AG55xQ y AG57xQ, lo que permite a los clientes OEM (es decir, los fabricantes de equipo original) de distintas partes del mundo y de primer nivel actualizar sus dispositivos de manera fácil y sin problemas a través de un simple reemplazo directo. El AG59x proporciona una variedad de interfaces que incluyen PCIe 3.0, USB 2.0 y 3.1, SDIO, I2S, SPI, I2C, UART, PCM, ADC, (U)SIM, 1PPS, GPIO. También es compatible con las interfaces RGMII y SGMII al mismo tiempo, lo que mejora en gran medida la adaptabilidad de Ethernet en el vehículo.

La serie AG59x de Quectel cuenta como complemento con su gama de antenas de alto rendimiento, que ya se encuentran en uso en el mercado de vehículos autónomos. También se suministran antenas personalizadas para adaptarse a diversos entornos de configuración de vehículos. En particular, la gama de antenas combinadas de Quectel, que integra múltiples tecnologías como 5G, 4G y GNSS, ofrece una solución de antena altamente flexible y confiable para aplicaciones automotrices.

Las muestras de ingeniería de los módulos AG59x estarán disponibles en la primera mitad de 2023, con múltiples variantes dirigidas a los mercados globales.

Conozca más a fondo esta serie de modulos en la CES 2023, puesto 10862.

