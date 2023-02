Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT, anuncia el lanzamiento de sus módulos 5G RedCap (Reduced Capability, conocidos como NR-Light), la serie Rx255C. Con el sistema de módem-RF Snapdragon® X35 5G de Qualcomm Technologies, Inc. como base, los nuevos módulos ofrecen un rendimiento inalámbrico superior y una comunicación de baja latencia con 5G. Sumado a esto, proporcionan una optimización significativa en términos de tamaño, ahorro de energía y rentabilidad.

Estas características hacen de las series Snapdragon X35 y Rx255C la opción ideal para ayudar a impulsar el alcance de la tecnología 5G en una variedad de nuevas verticales de negocio y escenarios de banda ancha móvil, tales como la banda ancha de nivel básico, la computación, la automatización industrial, la ciudad inteligente, la energía inteligente y la tecnología para llevar puesta inteligente.

"Presentar nuestros módulos 5G RedCap, basados en el sistema de módem-RF Snapdragon X35 5G, es crucial para la visión de la 5G de conectar virtualmente todo lo que nos rodea", explicó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "La serie Rx255C ofrece un equilibrio entre costo y rendimiento y apoyará el despliegue a gran escala de 5G en sectores donde no se necesita un gran ancho de banda, pero el bajo costo y el consumo de energía son decisivos".

"Felicitamos a Quectel con motivo del lanzamiento de sus nuevos productos modulares basados en el primer sistema de módem-RF 5G NR-Light del mundo, Snapdragon X35", afirmó Gautam Sheoran, vicepresidente de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc. "Nuestro módem más reciente presenta una arquitectura simplificada y optimizada que se combina con mejoras del sistema para abaratar costos, reducir la complejidad, disminuir el consumo de energía y permitir dispositivos de formato pequeño. Con Snapdragon X35, los OEM ahora tienen acceso a nuevas capacidades 5G para crear dispositivos de próxima generación que se adapten a una nueva era de casos de uso".

La serie Rx255C, que cumple los estándares 3GPP Release 17, admite el modo de arquitectura independiente (SA) 5G y un ancho de banda máximo de 20 MHz en la banda de frecuencia sub-6 GHz. Dirigidos a todos los mercados del mundo, los módulos 5G RedCap son retrocompatibles con redes LTE y cubren casi todas las principales operadoras del mundo. Ofrecen un pico teórico de velocidad de datos de enlace descendente de unos 220 Mbps y ascendente de unos 100 Mbps, suficiente para satisfacer la demanda de velocidades de datos en aplicaciones IoT como la robótica, DTU, los drones, puertos inteligentes, redes inteligentes, la tecnología de realidad aumentada/realidad virtual para llevar puesta, portátiles educativos, así como otros dispositivos básicos de banda ancha móvil.

Gracias a la compatibilidad con la tecnología RedCap, el Rx255C puede optimizar el número de antenas, reducir el ancho de banda de transmisión y recepción y proporcionar modulación 64QAM/256QAM (opcional) para conseguir una gran mejora en términos de costo y tamaño. El alto nivel de integración y la arquitectura exclusiva de Snapdragon X35 garantizan que los módulos también consuman poca energía, lo que impulsa la adopción de 5G en una categoría de dispositivos totalmente nueva.

La serie Rx255C es compatible con el sistema global de navegación por satélite (GNSS) de doble frecuencia L1+L5 para alcanzar servicios de posicionamiento precisos. Además, ofrecen una amplia gama de interfaces como PCIe 2.0, USB 2.0 y funciones complementarias como VoLTE y DFOTA.

Para ayudar a los clientes a facilitar sus diseños, Quectel ofrece una variedad de antenas 5G de alto rendimiento que mejoran notablemente la conectividad inalámbrica. Los desarrolladores de IoT pueden combinar los módulos Rx255C con las antenas y los servicios de precertificación de Quectel, con lo que se reducen tanto el costo como el tiempo de comercialización de sus dispositivos 5G.

Las muestras de ingeniería del Rx255C estarán disponibles en la primera mitad de 2023. Para más información, visite el stand de Quectel en MWC Barcelona 2023, en el stand 5A20 del pabellón 5.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

