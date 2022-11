Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor global de soluciones de IoT y de automoción, anuncia el lanzamiento de su nuevo modulo AG18, uno de los módulos de comunicación celular entre vehículo y cualquier otro sistema con el que pueda interactuar (Cellular Vehicle-to-Everything, C-V2X). Este módulo de nueva generación, con comunicaciones directas PC5, permite a los vehículos comunicarse entre sí y con su entorno de forma eficaz, garantizando una mayor seguridad y eficiencia en el tráfico.

El AG18 admite las comunicaciones de vehículo a vehículo (V2V), de vehículo a infraestructura (V2I) y de vehículo a peatón (V2P) en la banda unificada de 5,9 GHz del sistema de transporte inteligente (ITS) sin necesidad de una (U)SIM, una suscripción celular o una asistencia de red.

Además de las capacidades de comunicación C-V2X superiores, el módulo AG18 cuenta con opciones flexibles de servicio de posicionamiento que incluyen las tecnologías GNSS de doble frecuencia L1+L5, Qualcomm Dead Reckoning (QDR3) y PPE de alta precisión (RTK), lo que garantiza que los fabricantes de equipos originales del sector de la automoción y los proveedores de primer nivel de todo el mundo puedan aprovechar la tecnología de localización adecuada a los requisitos de sus aplicaciones.

"La C-V2X tiene aceptación en todo el mundo como una tecnología básica para apoyar la conducción autónoma y los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) de alto nivel. El módulo AG18 permitirá el despliegue comercial a gran escala de C-V2X en todo el mundo", explicó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel. "Ofrece comunicaciones directas PC5 mejoradas y capacidades de posicionamiento, al tiempo que reduce en gran medida el costo total de construcción. El módulo AG18 ya ha sido reconocido por varias marcas de automóviles de renombre y ha sido seleccionado para aplicaciones críticas de automoción en sus vehículos de próxima generación".

Desarrollado en base al chipset Qualcomm SA415M con calificación AEC-Q100, el AG18 cumple con el sistema internacional de gestión de la calidad del automóvil IATF 16949:2016. Está diseñado para su uso en entornos extremadamente duros y ofrece un rendimiento superior de protección contra interferencias electrostáticas y electromagnéticas (ESD/EMI).

El AG18 es compatible pin a pin con el módulo C-V2X de Quectel de la generación anterior, el AG15. Gracias a ello, los dispositivos de los clientes OEM existentes pueden migrar sin problemas y actualizar a través de una simple sustitución que reducirá en gran medida su costo de diseño y el tiempo de desarrollo. Además, el AG18 incluye múltiples interfaces, como PCIe, USB 3.0/2.0, SPI, I2C, UART, GPIO, ADC y 1pps, que permiten a los clientes desarrollar una amplia gama de aplicaciones, incluida la unidad de control telemático (TCU), la caja telemática (T-BOX), la caja virtual (V-BOX) y la unidad de carretera (RSU).

Como proveedor global de soluciones de automoción, Quectel ha desarrollado una cartera muy completa de C-V2X para aplicaciones relacionadas con la automoción, como el módulo C-V2X AG18/ AG15, el módulo C-V2X AP AG215S, la serie AG52xR de módulos LTE-A + C-V2X, así como la serie AG55xQ de módulos 5G + C-V2X, que garantiza la continuidad tecnológica para los futuros planes de los clientes en el ámbito de los sistemas de transporte y los coches inteligentes.

Junto con los módulos C-V2X, Quectel ofrece también una variedad de antenas C-V2X de alto rendimiento, que ya se utilizan en el mercado de los coches autónomos. La antena C-V2X puede montarse en la parte superior del parabrisas delantero y de la luneta trasera del vehículo u ocultarse dentro de la antena de aleta de tiburón. Además, la antena C-V2X de Quectel puede lograr una compensación bidireccional de la pérdida de señal, lo que aporta un excelente rendimiento incluso cuando la longitud del arnés es superior a 4 metros.

El módulo AG18 C-V2X, del que ya hay muestras de ingeniería disponibles, se expondrá en la feria "Electronica 2022" de Múnich, en el pabellón B5, stand 248, del 15 al 18 de noviembre.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth®, antenas y conectividad IoT. Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

Para obtener más información, visite: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook y Twitter.

Contacto

