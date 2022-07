Comunicado de prensa de Business Wire: Quorum Software

Quorum Software (Quorum), un líder de software global dedicado a la industria de la energía, revela su visión global ampliada con Quorum Energy Suite (QES), la cartera de soluciones integral de la empresa que sentará las bases para la innovación y el crecimiento.

Tras la fusión entre Quorum y Aucerna que se llevó a cabo el año pasado y la adquisición de los negocios de software de petróleo y gas de TietoEVRY, Quorum unificó sus 38 aplicaciones en una sola cartera de productos.

Las aplicaciones de QES se distribuyen en nueve áreas funcionales de la industria, desde planificación ascendente, economía y reservas hasta ejecución y operaciones de pozos, contabilidad, gestión de tierras, optimización de producción, operaciones intermedias y mediciones, además de logística de transporte y carga. Los nombres de productos permanecerán sin cambios y están definidos en un lenguaje común, para que el mercado comprenda la forma en que QES presta servicios a su sector.

"Quorum Energy Suite representa el conjunto de aplicaciones y servicios más amplio y profundo en el mercado y aporta inmensas capacidades a nuestros clientes mediante la ampliación del valor que tienen actualmente", afirmó Tyson Greer, director de productos de Quorum Software.

QES priorizará la innovación mediante la expansión del liderazgo en energías renovables de la empresa, facilitando operaciones de importación y exportación de GNL y ofreciendo flujos de trabajo integrados en todo el ecosistema de energía aprovechando las ventajas que ofrece la nube y otras funcionalidades digitales.

"Quorum ofrece valor a sus clientes de manera continua con datos listos para tomar decisiones, automatización e integraciones que garantizan resultados en el presente, además de un camino hacia un futuro conectado", señaló Gene Austin, director ejecutivo de Quorum Software. "Mientras nuestros clientes compiten por capital, energía y talento, Quorum aparece en escena como socio de confianza para ofrecer su experiencia profunda y personalizada, además de tecnología líder para impulsar la rentabilidad y el crecimiento".

Para más información, visite el nuevo sitio web de Quorum Software, quorumsoftware.com.

Acerca de Quorum Software

Quorum Software es un proveedor líder de software de energía en todo el mundo y presta servicios a más de 1800 clientes en toda la cadena de valor de energía en 55 países. Las soluciones de Quorum impulsan el crecimiento y la rentabilidad para empresas de energía mediante la conexión de personas, flujos de trabajo y sistemas con datos listos para tomar decisiones. Hace veinte años, creamos el primer software para contadores de plantas de gas de la industria, y en la actualidad nuestras soluciones optimizan operaciones comerciales con estándares de datos e integraciones de avanzada en el sector. La industria de energía global confía en los expertos y las aplicaciones de Quorum para navegar con éxito la transición energética y ofrecer valor tanto en el presente como en el futuro. Para más información, visite quorumsoftware.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220711005696/es/

Contacto

Lauren Force Quorum@pancomm.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.