Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, acaba de anunciar su colaboración con Dense Air Networks, proveedor mundial de soluciones de banda ancha, en la creación de un conjunto de soluciones RAN para celdas pequeñas 5G, el primero de su clase, que aprovecha el espectro licenciado y compartido para densificar y mejorar la cobertura y la capacidad de las redes autónomas 5G. Esta solución de Dense Air está diseñada para permitir el uso compartido de RAN con base en MOCN y MORAN, una innovación que utiliza las capacidades de red periférica del software 5G RAN para unidad centralizada/unidad distribuida (CU/DU) de Radisys para despliegues en interiores y exteriores.

La asociación es el resultado de 15 meses de intenso trabajo de investigación y desarrollo con Dense Air, que utilizó la cartera de software 5G CU y DU de Radisys. Dense Air, que opera una infraestructura de host neutra 5G compartida, despliega soluciones de celdas pequeñas compartidas y altamente escalables que utilizan un hardware RU único de alto rendimiento y una plataforma CU y DU virtualizada y totalmente alojada en la nube; esto es posible gracias a las interfaces abiertas y las funciones 3GPP avanzadas que ofrece Radisys.

El software Connect Open RAN 5G CU/DU de Radisys alojado en la plataforma Dense Air tiene un rendimiento optimizado en numerosos procesadores y SoC líderes del sector con:

-- División de CU/DU en la interfaz F1 según las especificaciones 3GPP y O-RAN.

-- Arquitectura CUPS basada en el escalado del plano de control y del plano de usuario de la CU.

-- Opciones flexibles de división de capa inferior en DU para O-RAN 7.2x "fronthaul" e interfaz SCF Option 6 (FAPI/nFAPI), que permiten funciones avanzadas como el despliegue de celdas en clúster Multi-TRP.

Con Radisys, Dense Air puede utilizar un novedoso "fronthaul" de ondas milimétricas que funciona a través de interfaces O-RAN Split 6 y desplegar de forma económica clústeres de celdas pequeñas 5G compartidas en la vía pública, montadas en activos verticales existentes, aprovechando tanto el espectro con licencia como el compartido.

Paul Senior, fundador y presidente de Dense Air, comentó: "El trabajo que hemos realizado de forma conjunta utilizando interfaces O-RAN Split 6 nos permite desplegar clústeres streetCell RU con características 5G NR SA líderes en la industria. Estamos convencidos de que esta es una importante primicia en el sector y nos complace trabajar con Radisys en esta innovación".

Arun Bhikshesvaran, director ejecutivo de Radisys, comentó: "En Radisys estamos encantados de colaborar con Dense Air en el diseño de esta solución altamente diferenciada que amplía las capacidades de las redes 5G utilizando funciones 3GPP avanzadas e interfaces abiertas. Nuestro software compatible con 3GPP y O-RAN probado en la práctica, integrado y evaluado comparativamente en múltiples plataformas, ayuda a Dense Air a desplegar una solución RAN 5G altamente escalable".

Reúnase con Radisys y/o Dense Air en el MWC de Barcelona

Experimente las soluciones RAN desagregadas de Radisys, incluidas las presentaciones y demostraciones del software Connect Open RAN, en MWC Barcelona, stand 5B81. Para concertar una reunión con los expertos en RAN de Radisys, comuníquese por correo electrónico a la dirección open@radisys.com.

Acerca de Radisys

Radisys es líder mundial en soluciones y servicios de telecomunicaciones abiertas. Sus plataformas desagregadas y los servicios de integración aprovechan las arquitecturas y estándares de referencia abiertos junto con software y hardware abiertos, lo que permite a los proveedores de servicios impulsar la transformación digital abierta. Radisys ofrece una cartera de soluciones de extremo a extremo, desde puntos finales digitales hasta soluciones de acceso y núcleo desagregadas y abiertas, pasando por aplicaciones digitales inmersivas y plataformas de participación. Su organización de servicios de red experimentada y de talla mundial ofrece servicios de ciclo de vida completo para ayudar a los proveedores de servicios a construir y operar redes altamente escalables y de gran rendimiento con un costo total de propiedad óptimo. Para más información, visite www.Radisys.com.

Acerca de Dense Air Networks

Dense Air desarrolla plataformas tecnológicas compartidas cuyo objetivo es acelerar el despliegue de las futuras soluciones de comunicación, para que sean resistentes, económicas y omnipresentes en el entorno construido. Con innovadoras asociaciones público-privadas con ciudades, Dense Air ofrece soluciones 4G y 5G rentables para dar soporte a diversos casos de uso con una única infraestructura RAN segura, como banda ancha móvil mejorada, IoT, seguridad pública, redes de primera respuesta y aprendizaje remoto. Para más información, visite www.denseair.net/.

Radisys® es una marca registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Contacto

Nereus para Radisys Matt Baxter, +1-503-619-0505 radisys@nereus-worldwide.com

