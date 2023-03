Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys Corporation

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anuncia que Kontron Transportation, uno de los principales proveedores mundiales de soluciones de comunicación de extremo a extremo para redes de misión crítica, ha decidido utilizar Engage Media Server de Radisys para complementar su propia suite de productos de misión crítica (MCx). La solución de Radisys ofrece una capacidad de gestión de medios completa y sin fisuras que agilizará las operaciones de Kontron Transportation e impulsará la eficiencia, al tiempo que garantiza una transmisión de audio segura y confiable entre los despachadores ferroviarios y los operadores de trenes.

Engage Media Server de Radisys soportará los requisitos excepcionales de gestión de llamadas de Kontron Transportation, con un software compatible con la infraestructura de virtualización de funciones de red (NFVi) de Kontron Transportation. Radisys también proporciona asistencia de calidad profesional para ayudar a Kontron Transportation a satisfacer las estrictas demandas de disponibilidad del servicio de sus clientes.

"Kontron Transportation se compromete a desarrollar un sistema de comunicación móvil ferroviaria de próxima generación altamente seguro que ayudará a los administradores de infraestructuras a respaldar las aplicaciones existentes y habilitar otras nuevas en su proceso hacia la transformación digital del sistema ferroviario. El servidor de medios líder en la industria de Radisys, junto con sus servicios profesionales integrales, complementará el desarrollo de soluciones de comunicación de misión crítica de Kontron para la industria del transporte, un sector que requiere capacidades avanzadas de procesamiento de medios para garantizar aplicaciones de comunicación en tiempo real". Michael Mikulandra, director de Productos, Kontron Transportation

"Nos complace que Kontron Transportation haya elegido a Radisys para hacer posibles los servicios de comunicaciones críticas de próxima generación con nuestras capacidades innovadoras, escalables e interoperables de procesamiento avanzado de medios. Con ello se demuestra la flexibilidad de la tecnología de Radisys para dar servicio a una amplia gama de aplicaciones de redes públicas y privadas a escala y con la solvencia exigida en aplicaciones de misión crítica". Al Balasco, vicepresidente sénior y responsable de la división Medios, Núcleo y Aplicaciones de Radisys

Reúnase con Radisys en el MWC de Barcelona

Para obtener más información sobre Engage Media Server de Radisys y toda la plataforma digital Engage en el MWC Barcelona 2023, visite el Stand 5B81 o comuníquese a través de open@radisys.com para concertar una reunión con los expertos en servidores de medios de Radisys.

Acerca de RadisysRadisys es líder mundial en soluciones y servicios de telecomunicaciones abiertas. Sus plataformas desagregadas y los servicios de integración aprovechan las arquitecturas y estándares de referencia abiertos junto con software y hardware abiertos, lo que permite a los proveedores de servicios impulsar la transformación digital abierta. Radisys ofrece una cartera de soluciones de extremo a extremo, desde puntos finales digitales hasta soluciones de acceso y núcleo desagregadas y abiertas, pasando por aplicaciones digitales inmersivas y plataformas de participación. Su organización de servicios de red experimentada y de primer nivel mundial ofrece servicios de ciclo de vida completo para ayudar a los proveedores de servicios a construir y operar redes altamente escalables y de gran rendimiento con un costo total de propiedad óptimo. Para más información, visite www.Radisys.com.

Acerca de Kontron TransportationKontron Transportation es un proveedor líder mundial de soluciones de comunicación de extremo a extremo para redes de misión crítica que ofrece productos a medida para que sus clientes puedan superar sus retos en materia de comunicación. El objetivo de la empresa es producir, transportar y procesar información de voz, datos y video de forma confiable y segura con eficiencia y de manera sostenible. Su cartera de productos principales incluye GSM-Railways, FRMCS (futuro sistema de comunicación móvil ferroviaria), MCx (misión crítica a través de redes públicas), soluciones de red pública 4G/5G y soluciones IIoT centradas en el procesamiento de datos. Los principales clientes son operadores de ferrocarriles y de transporte público de toda Europa. Kontron Transportation impulsa la evolución hacia la próxima generación de soluciones de banda ancha para redes de misión crítica, por ejemplo, como miembro asociado de la iniciativa de investigación europea Shift2Rail. La empresa emplea a más de 450 personas, cuenta con 10 centros en toda Europa y su sede central está en Viena. Para obtener más información, visite www.kontron.com/ktrdn.

Radisys® es una marca registrada de Radisys. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

