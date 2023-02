Comunicado de prensa de Business Wire: Radisys

Radisys® Corporation, líder mundial en soluciones de telecomunicaciones abiertas, anunció hoy la disponibilidad de Radisys ReachPoint, una plataforma de geoubicación basada en redes inteligentes que permite a los operadores de redes móviles (Mobile Network Operators, MNO) entregar en tiempo real el servicio de geoubicación capaz de llegar a lugares donde es posible que el GPS no esté disponible, por ejemplo, adentro de edificios altos. La solución permite a las empresas obtener la ubicación de cualquier dispositivo conectado sin depender del GPS, utilizando datos geoespaciales de torres de teléfonos celulares y nodos de wifi. Radisys demostrará nuevas maneras de monetizar los servicios basados en ubicación usando un servicio de geoubicación ReachPoint en el Mobile World Congress de Barcelona.

La navegación en interiores dentro de edificios grandes como aeropuertos, sitios para conciertos, hospitales, centros de compras y edificios de oficinas ha sido un desafío permanente dentro del sector. Mientras que muchos servicios de GPS pueden ayudar en las navegaciones en exteriores, a menudo limitan la navegación en interiores donde la señal puede estar bloqueada debido a una estructura física del edificio. ReachPoint extiende la capacidad de navegación en interiores a lugares en los que no llega el GPS. La tecnología basada en beacon, de baja energía, Bluetooth (Bluetooth low energy, BLE) de ReachPoint ofrece una herramienta de navegación en interiores, más precisa y rápida que puede ser ofrecida como una aplicación independiente o integrada como un kit de desarrollo de software (software development kit, SDK) en aplicaciones existentes. ReachPoint de Radisys ofrece un mecanismo sencillo para operadores de redes móviles (MNO) para monetizar sus redes de nuevas maneras ofreciendo servicios de geoubicación para empresas. La tecnología ReachPoint de Radisys ha comprobado ahorros de hasta un 25 % para empresas optimizando operaciones a través del rastreo de activos y navegación en interiores.

La aplicación ReachPoint Navigation crea un mapa digital del edificio o del espacio, que permite a los usuarios encontrar su lugar de interés mediante guía de voz y alcanzar su ubicación deseada usando el trayecto más corto. Los propietarios de edificios u organizadores de eventos pueden obtener información de valor agregado, tales como mapas de indicadores de visitantes, o clasificar e identificar los lugares más visitados para localizar nuevos quioscos de ventas o sitios de stands de información. Además, las empresas pueden personalizar servicios basados en ubicación de usuarios, así como monetizar la información de datos como servicio para los inquilinos de los edificios u otros proveedores. ReachPoint también ofrece mejor monitoreo de seguridad, tales como alertas de incumplimientos o ingreso sin autorización de ciertas áreas para brindarle tranquilidad a las empresas.

"Las empresas quieren aplicaciones móviles para informar su ubicación física por múltiples motivos, tales como prevención del fraude, personalización de servicios, aseguramiento de cumplimiento con las leyes locales y para casos de uso de IdeC", expresó Natasha Tamaskar, directora del Negocio de Puntos Finales Digitales y Marketing Global, Radisys. "Al usar Radisys ReachPoint, las MNO tienen otras oportunidades para monetizar sus redes móviles generando información de ubicación para empresas que también ayudan a aquellas empresas a buscar oportunidades generadoras de ingresos".

Experimente ReachPoint en vivo en MWC Barcelona

Para ver las demostraciones de ReachPoint y conocer más la cartera Reach de Radisys o reunirse con expertos de telecomunicaciones abiertas de Radisys en MWC Barcelona 2023, visite el Stand 5B81 o contáctese al open@radisys.com.

Para verificar la disponibilidad de ReachPoint en su región, contáctese con nuestro equipo al sales@radisys.com o visite el sitio web en www.radisys.com/reach/reachpoint.

