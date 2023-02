Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de asistencia a terceros para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, ha anunciado hoy que la empresa ha seleccionado a Tokio como sede del programa anual de subvenciones RMNI LOVE de 50 000 dólares de este año, el programa benéfico autofinanciado de Rimini Street que proporciona contribuciones financieras y asistencia para la promoción a organizaciones benéficas y organizaciones que se alinean con los valores y la misión de la empresa.

Acerca del Programa de Subvenciones RMNI LOVE

Rimini Street lanzó el Programa de Subvenciones RMNI LOVE inaugural en 2022 en su ciudad natal de Las Vegas, otorgando a cinco organizaciones benéficas locales 10 000 dólares a cada una. Las organizaciones benéficas seleccionadas fueron invitadas a compartir sus historias durante una recepción especial celebrada en la oficina de la empresa en Las Vegas, a la que asistieron miembros de la comunidad y colegas de Rimini Street. Los momentos más destacados del evento aquí.

Haciendo honor al modelo de atención al cliente "Follow-the-Sun" de la empresa, que permite que los casos siempre sean atendidos por ingenieros especializados hasta su resolución, el Programa de Subvenciones RMNI LOVE puso sus miras en la región APAC para 2023.

"La Compañía seleccionó a Tokio como sede del programa 2023, reconociendo y celebrando la rica historia y el éxito continuo de Rimini Street en Japón. Con cientos de clientes bien establecidos y un equipo creciente de talento extraordinario, nos entusiasma compartir nuestro RMNI LOVE con las organizaciones benéficas que empoderan a las comunidades en las que vivimos y trabajamos", dijo Yorio Wakisaka, gerente general de Rimini Street en Japón.

El Programa de Subvenciones RMNI LOVE forma parte del Programa anual RMNI LOVE Month de Rimini Street, que tiene lugar durante el mes de febrero. Se anima a los colegas a compartir su gratitud por los valores fundamentales de Rimini Street, conocidos como las 4C (empresa, clientes, colegas y comunidad), enviando mensajes de agradecimiento por correo electrónico, comentarios en la plataforma de comunicación interna de la empresa y en las redes sociales.

Cómo solicitar el Programa de Subvenciones RMNI LOVE

Se invita a las organizaciones benéficas certificadas por el Gobierno situadas en Tokio y regiones cercanas a solicitar una de las cinco subvenciones de 10 000 dólares a través de Rimini Street RMNI LOVE sitio web. En la página se pueden encontrar más detalles y requisitos, junto con secciones en las que las organizaciones benéficas pueden compartir sus historias y su impacto en la comunidad.

El programa aceptará candidaturas a partir del 15 de febrero de 2023 y cerrará el 10 de marzo de 2023. Todas las candidaturas serán revisadas, examinadas y votadas por el Comité Directivo Mundial del programa benéfico de Rimini Street, la Fundación Rimini Street, que representa la diversidad cultural y de procedencia de los trabajadores de la empresa.

La Fundación Rimini Street ha colaborado y apoyado a casi 450 organizaciones benéficas de todo el mundo. Más información sobre el galardonado programa filantrópico de Rimini Street, sus actividades y su impacto en www.riministreet.com/foundation.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa® Russell 2000, es un proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software de Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costes significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4 900 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com, y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "puede", "debería", "podría", "planea", "prevé", "anticipa", "cree", "considera", "predice", "supone", "parece", "busca", "continúa", "creerá", "podrá", "espera", "planifica" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el importe y el momento de las recompras, si lo hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones continuas de servicio de deuda de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y los impactos económicos, operativos y financieros en nuestro negocio por la pandemia de la COVID-19, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otras personas en respuesta a la pandemia; cambios en el negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas acciones geopolíticas y terroristas específicas de una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económico, condiciones normativas y políticas que afecten a la industria en la que opera Rimini Street y las industrias en las cuales operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte del software empresarial al que se enfrentan nuestros clientes y futuros clientes y nuestra capacidad de atraer y retener clientes y penetrar aún más a nuestra base de clientes; eventos catastróficos que afectan nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluyendo acciones de terrorismo y geopolíticos específicos de una región internacional; desarrollos adversos y costos asociados con defender litigios pendientes o en cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar financiación adicional de renta variable o deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluido en nuestra línea de crédito; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad para remediar cualquier debilidad sustancial identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos cambios en las leyes fiscales o resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptamos, o el hecho de que nosotros no establezcamos reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad competitiva de productos y precios; desafíos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal clave y empleados calificados; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los que se analizan bajo los encabezados "Factores de riesgo" y "Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas" en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2022 y según se actualicen periódicamente en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacto

Janet Ravin Rimini Street, Inc. 702-285-3532 pr@riministreet.com

