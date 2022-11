Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial y proveedor líder de servicio técnico externo para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce dio a conocer hoy los resultados del tercer trimestre cerrado el 30 de septiembre de 2022.

"A pesar de que los desafíos macro a nivel global, en particular, los vientos en contra del tipo de cambio, tuvieron un impacto negativo en los resultados financieros y operativos del tercer trimestre, logramos ventas multimillonarias en diversas industrias, renovaciones contundentes y extensiones de suscripciones, un aumento continuo en las ventas cruzadas de nuestra cartera de soluciones ampliada a los clientes actuales y mantuvimos nuestra excelente calificación de satisfacción del cliente, líder en la industria por el éxito en los casos y la incorporación", subrayó Seth A. Ravin, cofundador, director ejecutivo y presidente del Directorio de Rimini Street. "Consideramos que la cartera de soluciones informáticas de Rimini Street presta los servicios que muchas organizaciones necesitan en la actualidad en torno a sus sistemas de software empresarial y genera un valor líder en la industria, con un excelente retorno de la inversión y una capacidad de ingeniería demostrada. Seguimos centrados en las acciones e inversiones para aprovechar las oportunidades del mercado y volver a agilizar el crecimiento".

"Para el tercer trimestre, logramos ingresos récord de 101,9 millones de dólares, una tasa de retención de ingresos más alta en relación con el ejercicio anterior, del 94% en los ingresos por suscripción y generamos un margen bruto superior al 61%, mientras realizamos inversiones y cambios significativos con el objetivo de promover las ventas y la ejecución de nuestra cartera de servicios ampliada a nivel mundial", señaló por su parte Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. "También durante el trimestre, Rimini Street recompró 200 000 acciones ordinarias con un costo total de 992 000 dólares".

Con posterioridad al tercer trimestre, el 21 de octubre de 2022, en relación con una demanda que Rimini Street interpuso contra Oracle en 2014 y en la que este último presentó contrademandas, Oracle retiró algunas de sus contrademandas y todos sus reclamos contra Rimini Street y nuestro director ejecutivo, Seth A. Ravin, que había presentado para obtener una remuneración monetaria de cualquier tipo en virtud de cierta teoría legal en el litigio. Los reclamos restantes de Rimini Street y las contrademandas restantes de Oracle que solo solicitan una indemnización equitativa han sido programadas para ser juzgadas en el Tribunal Federal de Estados Unidos del Distrito de Nevada el 29 de noviembre de 2022. Consulte el informe trimestral de Rimini Street presentado en el día de hoy en el formulario 10-Q ante la SEC para obtener información adicional sobre el litigio con Oracle.

Aspectos financieros destacados del tercer trimestre de 2022

-- Los ingresos fueron de 101,9 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, un aumento del 6,6 % en comparación con los 95,6 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Los ingresos fueron de 53,4 millones de dólares, un aumento del 5,8 % en comparación con los 50,5 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Los ingresos internacionales fueron de 48,5 millones de dólares, un aumento del 7,4 % en comparación con los 45,2 millones del ejercicio anterior.

-- El ingreso recurrente anualizado fue de 399,8 millones de dólares para el tercer trimestre de 2022, un aumento del 6,2 % en comparación con los 376,6 millones del ejercicio anterior.

-- Los clientes activos al 30 de septiembre de 2022 fueron 3010, un aumento del 7,8 % en comparación con los 2793 clientes activos al 30 de septiembre de 2021.

-- La tasa de retención de ingresos fue del 94 % para el periodo de 12 meses anteriores finalizado el 30 de septiembre de 2022 y 93 % para el periodo comparable finalizado el 30 de septiembre de 2021.

-- Ingresos por suscripción de 99,9 millones de dólares, que representaron el 98,1 % de los ingresos totales para el tercer trimestre, en comparación con los ingresos por suscripción de 94,1 millones de dólares, que representaron el 98,4 % de los ingresos totales del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El margen bruto fue del 61,5 % para el tercer trimestre de 2022, en comparación con el 65,1 % del ejercicio anterior.

-- El ingreso operativo fue de 2,0 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, en comparación con los 7,5 millones del ejercicio anterior.

-- Los ingresos operativos sin GAAP fueron de 10,7 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, en comparación con los 16,5 millones del ejercicio anterior.

-- La pérdida neta fue de 0,4 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, en comparación con los ingresos netos de 1,9 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Los ingresos netos sin GAAP fueron de 8,3 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022, en comparación con los 13,0 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El EBITDA ajustado del tercer trimestre de 2022 fue de 10 millones de dólares, frente a los 15,9 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El resultado neto básico y diluido por acción atribuible a los accionistas comunes fue de 0,00 dólares por acción para el tercer trimestre de 2022 en comparación con una pérdida neta de 0,08 dólares para el mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Efectivo e inversiones a corto plazo de 129,7 millones de dólares al 30 de septiembre de 2022, un aumento del 26% en comparación con los 103,0 millones de dólares al 30 de septiembre de 2021.

-- La cantidad de empleados al 30 de septiembre de 2022 fue de 1871, un aumento interanual del 17,3%.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin GAAP proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras GAAP más directamente comparables se indican en los cuadros financieros incluidos al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué consideramos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave".

Aspectos operativos destacados del tercer trimestre de 2022

-- Se anunciaron los nuevos clientes representativos que se pasaron a Rimini Street o clientes ya existentes que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, en particular: Grupo Amaggi- El principal productor privado de soja del mundo, con sede en Brasil Lotte Mart - Minorista de hipermercados de Corea del Sur con 24 años de antigüedad y 175 comercios en Corea y en el extranjero Instituto Tecnológico de Manukau - Instituto de educación vocacional, técnica y profesional con sede en Nueva Zelanda con 14 000 alumnos matriculados anualmente Racing and Wagering Western Australia - Líder nacional en carreras de purasangres, arneses y galgos y en el entretenimiento de apuestas Universidad Tecnológica de Sídney - Clasificada como la primera universidad joven de Australia con 45 000 alumnos apoyados por 4000 empleados

-- Se presentó Rimini Protect? Security Suite - Una suite innovadora de soluciones de seguridad para entornos Oracle y SAP

-- Se cerraron 8829 casos de servicio técnico y se entregaron 7917 actualizaciones de impuestos, legales y regulatorias a clientes en 43 países, al tiempo que se logró una calificación promedio de satisfacción del cliente por la ejecución del servicio técnico de la Compañía de más de 4,9 sobre 5,0 (5,0 equivale a excelente).

-- Se logró el reconocimiento de Best Workplaces? para mujeres de Great Place to Work? Reino Unido y la certificación de Great Place to Work® en las regiones de Estados Unidos y Australia y Nueva Zelanda con puntuaciones de sentimiento y participación muy por encima de la media en comparación con los promedios nacionales en los respectivos países.

-- Disertó y participó en 43 eventos para directores de informática y líderes de TI en todo el mundo, entre ellos, los eventos de liderazgo de pensamiento "Street Smart" organizados por Rimini Street en Brasil, Francia, Israel, Corea y Estados Unidos.

-- Prestó ayuda financiera a 21 organizaciones de beneficencia y dedicó 330 horas de trabajo a 10 organizaciones caritativas en Australia, Brasil, Canadá, Francia, Israel, Corea, México, Reino Unido y Estados Unidos a través de la Fundación Rimini Street, autofinanciada.

Perspectivas comerciales para 2022

La empresa tiene previsto un rango de ingresos de entre 103 y 105 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2022 y ha ajustado sus previsiones de ingresos para todo el año 2022 a un rango de entre 404 y 406 millones de dólares.

Información sobre la conferencia telefónica y las transmisiones web

Rimini Street organizará una conferencia telefónica y una retransmisión por Internet para exponer sobre los resultados del tercer trimestre de 2022 y seleccionar los comentarios sobre el rendimiento del cuarto trimestre de 2022 hasta la fecha a las 17:00 horas (hora del este) (a las 14:00 horas, hora del Pacífico) del día 2 de noviembre de 2022. Se podrá ver la transmisión en vivo del evento en el sitio de Relaciones con los inversores de Rimini Streetsite: https://investors.riministreet.com/events. Los participantes pueden acceder a la conferencia telefónica llamando al (888) 999-2501o al (848)-280-6480.Se podrá escuchar la retransmisión web de la conferencia durante un año, a partir de la fecha del evento.

Uso de medidas financieras sin GAAP por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas "medidas financieras sin GAAP". Las medidas financieras sin GAAP no se basan en un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin GAAP complementa y no pretende representar una medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o GAAP. Las medidas financieras sin GAAP deben considerarse como adicionales, y no como sustituto o superiores a, las medidas financieras determinadas de acuerdo con GAAP. En las tablas financieras en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados GAAP con los resultados sin GAAP. Se presenta bajo el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave" una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin GAAP.

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "puede", "debería", "podría", "planea", "prevé", "anticipa", "cree", "considera", "predice", "supone", "parece", "busca", "continúa", "creerá", "podrá", "espera", "planifica" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, el importe y el momento de las recompras, si lo hubiera, en virtud de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para mejorar el valor para los accionistas a través de dicho programa; el impacto de las obligaciones continuas de servicio de deuda de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tasa de interés relacionado, incluida la incertidumbre de la interrupción del LIBOR y la transición a cualquier otro índice de referencia de tipos de interés; la duración y los impactos económicos, operativos y financieros en nuestro negocio por la pandemia de la COVID-19, así como las medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales, clientes u otras personas en respuesta a la pandemia; cambios en el negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluidas acciones geopolíticas y terroristas específicas de una región internacional; cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluida la inflación y los tipos de interés, y finanzas generales, económico, condiciones normativas y políticas que afecten a la industria en la que opera Rimini Street y las industrias en las cuales operan nuestros clientes; la evolución del panorama de la gestión y el soporte del software empresarial al que se enfrentan nuestros clientes y futuros clientes y nuestra capacidad de atraer y retener clientes y penetrar aún más a nuestra base de clientes; eventos catastróficos que afectan nuestro negocio o el de nuestros clientes actuales y potenciales, incluyendo acciones de terrorismo y geopolíticos específicos de una región internacional; desarrollos adversos y costos asociados con defender litigios pendientes o en cualquier litigio nuevo; nuestra necesidad y capacidad de recaudar financiación adicional de renta variable o deuda en términos favorables y nuestra capacidad de generar flujos de efectivo a partir de operaciones para ayudar a financiar una mayor inversión en nuestras iniciativas de crecimiento; la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para cumplir con nuestros requisitos de liquidez, incluido en nuestra línea de crédito; nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre los informes financieros y nuestra capacidad para remediar cualquier debilidad sustancial identificada en nuestros controles internos; cambios en las leyes y normativas, incluidos cambios en las leyes fiscales o resultados desfavorables de las posiciones fiscales que adoptamos, o el hecho de que nosotros no establezcamos reservas adecuadas para eventos fiscales; actividad competitiva de productos y precios; desafíos de gestionar el crecimiento de forma rentable; la adopción por parte del cliente de nuestros productos y servicios, incluidas nuestras ofertas de servicios de gestión de aplicaciones (AMS), además de otros productos y servicios que esperamos introducir en el futuro; la pérdida de uno o más miembros del equipo directivo de Rimini Street; nuestra capacidad para atraer y retener personal clave y empleados calificados; incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de los valores de renta variable de Rimini Street; los efectos de las tendencias estacionales en nuestros resultados de operaciones, incluidos los ciclos de renovación de contratos para el soporte de software suministrado por el proveedor y los servicios gestionados; nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas de ciberseguridad, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir con las normativas de privacidad y protección de datos; y los que se analizan bajo los encabezados "Factores de riesgo" y "Nota de precaución sobre declaraciones prospectivas" en el Informe trimestral de Rimini Street en el Formulario 10-Q presentado el 2 de noviembre de 2022 y según se actualicen periódicamente en los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, los Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, los Informes Actuales en el Formulario 8-K y demás presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas detallan las expectativas, los planes o los pronósticos de Rimini Street de eventos futuros y puntos de vista a la fecha de este comunicado de prensa. Rimini Street prevé que los eventos y desarrollos posteriores producirán un cambio en las evaluaciones de Rimini Street. Sin embargo, si bien Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo requiera la ley. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representen las evaluaciones de Rimini Street en cualquier fecha posterior a la fecha de este comunicado de prensa.

-0- *T RIMINI STREET, INC.Balances generales consolidados condensados sin auditar (en miles de dólares estadounidenses, excepto los importes por acción) ACTIVOS30 de septiembre de 202231 de diciembre de 2021Activos actuales: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 118 576 $ 119 571 Efectivo restringido 417 419 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de $744 y $576, respectivamente 59 223 135 447 Costos de contrato diferidos, actuales 16 372 14 985 Inversiones a corto plazo 11 147 - Gastos prepagados y otros 21 253 16 340 Total de activos corrientes 226 988 286 762 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de $14 754 y $13 278, respectivamente 5565 4435 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 10 843 12 722 Costos de contrato diferidos, no corrientes 22 548 21 524 Depósitos y otros 3975 1786 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 63 430 64 033 Activos totales $ 333 349 $ 391 262 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTASPasivos corrientes: Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo $ 4227 $ 3664 Cuentas por pagar 8301 5708 Remuneraciones, beneficios y comisiones devengadas 35 993 36 558 Otros pasivos devengados 23 886 26 124 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4123 4227 Ingresos diferidos, corriente 212 070 253 221 Total de pasivos corrientes 288 600 329 502 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes 71 445 79 655 Ingresos diferidos, no corrientes 36 117 47 047 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 9987 12 511 Otros pasivos a largo plazo 2575 2933 Pasivos totales 408 724 471 648 Déficit de los accionistas: Acciones preferenciales por acción de $0,0001 a la par. 99 820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie - - Acciones ordinarias, valor nominal de $0,0001 a la par. 1 000 000 acciones autorizadas; emitidas y en circulación 88 223 y 87 107 acciones, respectivamente 9 9 Capital adicional pagado 154 111 149 234 Otra pérdida global acumulada (5382 ) (2724 ) Déficit acumulado (222 997 ) (225 789 ) Acciones de tesorería, a costo (1116 ) (1116 ) Déficit total de los accionistas (75 375 ) (80 386 ) Pasivos totales y déficit de los accionistas $ 333 349 $ 391 262 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC.Estados de operaciones consolidados condensados sin auditar (en miles de dólares estadounidenses, excepto por los importes por acción) Trimestre cerrado elPeriodo de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de30 de septiembre de 2022202120222021 Ingresos $ 101 931 $ 95 642 $ 301 041 $ 275 151 Costo de los ingresos 39 271 33 376 113 822 101 807 Beneficio bruto 62 660 62 266 187 219 173 344 Gastos operativos: Ventas y marketing 35 934 32 527 103 840 96 067 Generales y administrativos 18 454 15 631 57 267 48 728 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo - - - 393 Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Honorarios profesionales y otros costos relacionados con litigios 6145 6581 12 837 14 130 Costos y recuperaciones de seguros, netos 92 - (389 ) - Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 6237 6581 12 448 14 130 Gastos operativos totales 60 625 54 739 173 555 159 318 Ingresos operativos 2035 7527 13 664 14 026 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (1167 ) (653 ) (2974 ) (738 ) Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - (2053 ) - (3023 ) Otros ingresos (gastos), netos (1329 ) (1161 ) (2696 ) (885 ) Ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta (461 ) 3660 7994 9380 Impuestos sobre la renta 56 (1729 ) (5202 ) (4218 ) Ingresos netos (pérdida) $ (405 ) $ 1931 $ 2792 $ 5162 Utilidad neta (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios $ (405 ) $ (6691 ) $ 2792 $ (21382 ) Utilidad neta (pérdida) por acción atribuible a los accionistas ordinarios: Básica $ - $ (0,08 ) $ 0,03 $ (0,26 ) Diluida $ - $ (0,08 ) $ 0,03 $ (0,26 ) Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 87 965 86 189 87 441 83 449 Diluido 87 965 86 189 89 054 83 449 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC.Conciliaciones de cifras GAAP con cifras sin GAAP (en miles de dólares estadounidenses) Trimestre cerrado elPeriodo de nueve meses cerrado el 30 de septiembre de30 de septiembre de 2022202120222021Conciliación de ingresos operativos sin GAAP: Ingresos operativos $ 2035 $ 7527 $ 13 664 $ 14 026 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 6237 6581 12 448 14 130 Gastos de compensación basados en acciones 2443 2393 8653 7104 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo - - - 393 Ingresos operativos sin GAAP $ 10 715 $ 16 501 $ 34 765 $ 35 653 Conciliación de ingresos netos sin GAAP: Ingresos netos (pérdida) $ (405 ) $ 1931 $ 2792 $ 5162 Ajustes sin GAAP: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 6237 6581 12 448 14 130 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - 2053 - 3023 Gastos de compensación basados en acciones 2443 2393 8653 7104 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo - - - 393 Ingresos netos sin GAAP $ 8275 $ 12 958 $ 23 893 $ 29 812 Conciliación EBITDA ajustada sin GAAP: Ingresos netos (pérdida) $ (405 ) $ 1931 $ 2792 $ 5162 Ajustes sin GAAP: Gastos por intereses 1167 653 2974 738 Impuestos sobre la renta (56 ) 1729 5202 4218 Gastos de depreciación y amortización 649 598 1871 1772 EBITDA 1355 4911 12 839 11 890 Ajustes sin GAAP Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 6237 6581 12 448 14 130 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - 2053 - 3023 Gastos de compensación basados en acciones 2443 2393 8653 7104 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo - - - 393 EBITDA ajustado $ 10 035 $ 15 938 $ 33 940 $ 36 540 Facturaciones: Ingresos $ 101 931 $ 95 642 $ 301 041 $ 275 151 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 248 187 243 682 248 187 243 682 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 300 387 265 638 300 268 256 933 Cambio en los ingresos diferidos (52 200 ) (21 956 ) (52 081 ) (13 251 ) Facturaciones $ 49 731 $ 73 686 $ 248 960 $ 261 900 *T

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Con el fin de darles a los inversores y al público información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los clientes activos, los ingresos recurrentes anualizados y la tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es un indicador operativo clave para nuestro negocio. Además, hemos revelado las siguientes medidas financieras sin GAAP: ingresos operativos sin GAAP, ingresos netos sin GAAP, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin GAAP utilizada en esta publicación de ganancias con la medida financiera GAAP más directamente comparable. Debido a una reserva de valoración para nuestros activos por impuestos diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin GAAP. Estas medidas financieras sin GAAP también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversores y permitir a estos evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la dirección utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

Facturación: representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.

Cliente activo: entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Ingresos recurrentes anualizados: cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

Tasa de retención de ingresos: ingreso real de suscripción (basado en USD) reconocido durante un periodo de 12 meses de clientes que eran clientes el día anterior al inicio de dicho periodo de 12 meses, dividido por nuestros ingresos anualizados periódicos el día anterior al inicio del periodo de 12 meses.

Ingresos operativos sin GAAP: ingresos operativos ajustados de forma tal que incluyen los costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Ingresos netos sin GAAP: ingresos netos ajustados de modo tal que se excluyen los costos de los litigios y las recuperaciones relacionadas, netas, la pérdida por el cambio en el valor razonable de las garantías redimibles, los gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con los activos de derecho de uso operativo. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto: Los costos de litigio y las recuperaciones de seguros y apelaciones asociadas se relacionan con los costos externos de las actividades de litigio. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso en los que estamos involucrados y no se relacionan con las operaciones diarias ni con nuestro negocio principal de servir a nuestros clientes.

Ganancia (pérdida) por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables: Hemos excluido las ganancias y pérdidas de los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estas cantidades como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son fundamentales para atender a nuestros clientes, por lo que los hemos excluido.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de compensación basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por motivos que generalmente no están relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.

Cargos por deterioro relacionados con activos de derecho de uso de arrendamiento operativo:Esto se relaciona con un cargo por deterioro relacionado con nuestros activos arrendados por una parte de una de nuestras ubicaciones, ya que ya no utilizamos el espacio.

EBITDA: ingreso neto ajustado de modo tal que se excluyen los gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciación y amortización.

EBITDA ajustado: excluye costos de litigio y recuperaciones relacionadas, netos, ganancia (pérdida) por el cambio de valor razonable de certificados amortizables, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo, como se mencionó arriba.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

