Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial y proveedor de servicio técnico externo para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce, anunció hoy que ganó el premio al mejor lugar de trabajo en Estados Unidos, el Top Workplaces USA 2023, otorgado por Energage, una plataforma independiente que mide y compara el compromiso de los empleados en una encuesta anónima.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005380/es/

Rimini Street has been recognized with a Top Workplaces USA Award. (Photo: Business Wire)

El anuncio de hoy se suma a los numerosos galardones a la excelencia como empleador que acumula Rimini Street, en particular, las certificaciones Great Place to Work® Certifications en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, así como en EMOA y Japón, India, Corea y el RU, Top 100 en KOREA Best Workplaces? y KOREA Best Workplaces for Women así como UK's Best Workplaces? y UK's Best Workplaces? for Wellbeing.

La cultura y los valores fundamentales de Rimini Street siguen destacándose

El programa Top Workplaces ha encuestado a más de 27 millones de empleados en 60 países a lo largo de sus 16 años de historia y reconoce a las organizaciones que han sabido cultivar una cultura de trabajo excepcional, que prioriza a las personas. De las más de 42.000 organizaciones invitadas a participar en la encuesta Top Workplaces USA de este año, sólo el 3% obtuvo el galardón.

Los ganadores del premio se eligen únicamente en función de las opiniones de los empleados, que se recogen en una encuesta anónima sobre el compromiso de los empleados que realiza Energage. Los resultados se calculan comparando las afirmaciones de la encuesta según el estudio, entre ellas, 15 componentes de la cultura que han demostrado su capacidad para predecir la excelencia en el rendimiento, en relación con los puntos de referencia del sector. Estos componentes se organizan en cuatro temas:

-- Concordancia: los empleados concuerdan con las metas y objetivos de la empresa

-- Conexión: los empleados sienten que pertenecen a la empresa y que son valorados

-- Orientación: los empleados reciben apoyo y atención de su gerente

-- Rendimiento: los empleados consideran que la organización funciona con eficacia

"Ganar un premio Top Workplaces es una insignia de honor para las empresas, en particular, porque es un reconocimiento directo de sus empleados", subrayó Eric Rubino, director general de Energage. "Es algo que nos llena de orgullo. En el mercado actual, los líderes deben asegurarse de hacer lo necesario para que los empleados tengan voz y sean escuchados. Eso es primordial. Los mejores lugares de trabajo lo hacen y esto da sus frutos".

Los componentes que hacen que Rimini Street sea uno de los mejores lugares de trabajo

Rimini Street es reconocida mundialmente como una empresa cuyo propósito es "entregar soluciones tecnológicas extraordinarias, hechas por personas extraordinarias". Este compromiso con lo "extraordinario" impregna todas las facetas de sus prácticas empresariales, en particular, la evaluación interna continua y la evolución de las mejores prácticas.

Rimini Street implementó hace poco el programa "Make it Better!" (¡Mejóralo!), mediante el cual los empleados pueden enviar sus sugerencias sobre los procesos, las políticas y el personal de la empresa, que luego se presentan a los propietarios ejecutivos correspondientes para su consideración y respuesta. Más recientemente, la iniciativa espoleó la adopción de una semana laboral flexible de cuatro jornadas para todo el año 2023, tras un exitoso periodo de prueba de seis meses en 2022.

La misión de Rimini Street de "mejorarlo" se extiende a las comunidades en las que su gente vive y trabaja y por eso, realiza donaciones financieras y en especie, así como tiempo de voluntariado de los empleados a través de su programa de caridad autofinanciado, la Fundación Rimini Street. Hasta la fecha, casi 450 organizaciones benéficas de seis continentes han recibido apoyo del programa, con miles de horas de trabajo de los empleados dedicadas a asistir a las comunidades a través del voluntariado directo.

"Nuestros empleados desempeñan una función crucial para el éxito de Rimini Street. De hecho, representan un principio de nuestros valores fundamentales, que llamamos nuestras 4C, es decir, la compañía, los colegas, los clientes y la comunidad", explicó Seth Ravin, director general, gerente y presidente del Directorio de Rimini Street. "Estos valores fundamentales son el pilar que guía nuestras decisiones y conforman sus relaciones con las partes interesadas. Nos comprometemos a ofrecerles el mejor lugar de trabajo a nuestros empleados y nos alegramos de que nuestros esfuerzos estén arrojando el valor que queremos lograr".

¡Estamos contratando!

Desarrolle su carrera en una empresa que prioriza a su gente e invierte en la comunidad. Visite la página de empleo de Rimini Street en: https://www.riministreet.com/company/careers/

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del Russell ®, es proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de servicio técnico externo para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de asistencia técnica y gestión de aplicaciones integrados, de calidad superior y con gran capacidad de respuesta, que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 5000 organizaciones de la lista Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores han confiado en Rimini Street como su proveedor de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones de confianza. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

Declaraciones prospectivas

Algunas declaraciones de este comunicado de prensa no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas para los propósitos de las disposiciones de puerto seguro de la Ley estadounidense de Reforma de Litigios Privados sobre Valores (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Las declaraciones prospectivas generalmente van acompañadas de palabras como "puede", "debería", "podría", "planea", "prevé", "anticipa", "cree", "considera", "predice", "supone", "parece", "busca", "continúa", "creerá", "podrá", "espera", "planifica" u otras palabras, frases o expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras expectativas de eventos y oportunidades futuros, expansión global y otras iniciativas de crecimiento y nuestras inversiones en dichas iniciativas. Estas declaraciones se basan en diversas suposiciones y en las expectativas actuales de la dirección y no son predicciones del rendimiento real ni son declaraciones de hechos históricos. Estas declaraciones están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres con respecto a los negocios de Rimini Street y los resultados reales pueden diferir sustancialmente. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a, desarrollos adversos y costos asociados con la defensa de litigios pendientes o cualquier nuevo litigio, cambios en el entorno empresarial en el que opera Rimini Street, incluyendo el impacto de cualquier tendencia económica recesiva y cambios en los tipos de cambio, así como condiciones generales financieras, económicas, regulatorias y políticas que afecten a la industria en la que operamos y a las industrias en las que operan nuestros clientes, la evolución del panorama de gestión y soporte de software empresarial y nuestra capacidad para atraer y retener clientes y penetrar aún más en nuestra base de clientes, competencia significativa en la industria de servicios de soporte de software, la adopción por parte de los clientes de nuestra cartera ampliada de productos y servicios y de los productos y servicios que esperamos introducir, nuestra capacidad para mantener o lograr el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad y gestionar nuestro costo de ingresos, las estimaciones de nuestro mercado total accesible y las expectativas de ahorro de los clientes en relación con el uso de otros proveedores, la variabilidad de los plazos en nuestro ciclo de ventas, y los riesgos relacionados con las tasas de retención, la pérdida de uno o más miembros de nuestro equipo directivo, nuestra capacidad para atraer y retener empleados cualificados y personal clave, los retos de gestionar el crecimiento de forma rentable, nuestra necesidad y capacidad para obtener financiación adicional de capital o deuda en condiciones favorables y nuestra capacidad para generar flujos de caja de las operaciones que ayuden a financiar una mayor inversión en nuestro crecimiento, el impacto de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), las acciones en respuesta a cualquier impacto persistente de la pandemia COVID-19 y sus repercusiones económicas, operativas y financieras en nuestro negocio, los riesgos asociados a las operaciones globales, nuestra capacidad para evitar el acceso no autorizado a nuestros sistemas de tecnología de la información y otras amenazas a la seguridad informática, proteger la información confidencial de nuestros empleados y clientes y cumplir la normativa sobre privacidad, nuestra capacidad para mantener un sistema eficaz de control interno sobre la información financiera, nuestra capacidad para mantener, proteger y mejorar nuestra marca y propiedad intelectual, cambios en las leyes y reglamentos, incluidos los cambios en las leyes fiscales o resultados desfavorables de las posiciones fiscales que tomamos, o un fracaso por nuestra parte para establecer reservas fiscales adecuadas, las obligaciones de servicio de la deuda de nuestra línea de crédito y los pactos financieros y operativos sobre nuestro negocio y el riesgo de tipos de interés relacionado, incluida la incertidumbre derivada de la transición al SOFR u otras referencias de tipos de interés, la suficiencia de nuestro efectivo y equivalentes de efectivo para satisfacer nuestras necesidades de liquidez, el importe y el calendario de las recompras, en su caso, en el marco de nuestro programa de recompra de acciones y nuestra capacidad para aumentar el valor para los accionistas a través de dicho programa, la incertidumbre en cuanto al valor a largo plazo de las acciones de Rimini Street, catástrofes que puedan interrumpir nuestro negocio o el de nuestros clientes y aquellos discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de Rimini Street en el Formulario 10-K presentado el 1 de marzo de 2023, y según sean actualizados ocasionalmente por los futuros Informes Anuales de Rimini Street en el Formulario 10-K, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q, Informes Actuales en el Formulario 8-K, y otras presentaciones de Rimini Street ante la Comisión de Bolsa y Valores. Además, las declaraciones prospectivas indican las expectativas, planes o previsiones de Rimini Street sobre futuros acontecimientos y puntos de vista a fecha de esta comunicación. Rimini Street prevé que los acontecimientos y desarrollos posteriores harán que cambien las valoraciones de Rimini Street. Sin embargo, aunque Rimini Street puede optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, Rimini Street renuncia específicamente a cualquier obligación de hacerlo, excepto cuando lo exija la ley. Estas declaraciones prospectivas no deben considerarse representativas de las apreciaciones de Rimini Street en ninguna fecha posterior a la fecha de este comunicado.

© 2023 Rimini Street, Inc. Todos los derechos reservados. "Rimini Street" es una marca registrada de Rimini Street, Inc. en Estados Unidos y en otros países y Rimini Street, el logotipo de Rimini Street y sus combinaciones, así como todas las marcas identificadas con TM son marcas comerciales de Rimini Street, Inc. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y salvo que se indique lo contrario, Rimini Street no reclama ninguna afiliación, respaldo o asociación con ninguno de los titulares de dichas marcas comerciales u otras empresas mencionadas en el presente documento.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005380/es/

Contacto

Janet Ravin Rimini Street, Inc. +1 702-285-3532 pr@riministreet.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.