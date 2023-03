Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor mundial de productos y servicios de software empresarial y proveedor líder de servicio técnico externo para productos de software Oracle y SAP, además de socio de Salesforce, dio a conocer hoy los resultados del cuarto trimestre y el ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2022.

"Consideramos que la creciente adopción del conjunto integral de soluciones de software empresarial de Rimini Street les da a las organizaciones la asistencia técnica, los productos y los servicios necesarios para satisfacer sus necesidades actuales y futuras en relación con sus sistemas de software empresarial y, además, genera todavía más valor con un retorno de la inversión y una capacidad de ingeniería líderes en el sector", aseguró Seth A. Ravin, cofundador, director ejecutivo y presidente del Directorio de Rimini Street. "Es evidente que esto se ha reflejado en los ingresos récord que hemos logrado el cuarto trimestre y durante todo el ejercicio, que superaron las previsiones, así como en las ventas multimillonarias conseguidas en diversos sectores, en las renovaciones sólidas y ampliaciones de las suscripciones y en el aumento de las ventas cruzadas de nuestra cartera ampliada de soluciones para los clientes establecidos. Nos estamos dedicando a llegar a un universo más amplio de clientes potenciales porque consideramos que pueden beneficiarse enormemente de nuestra cartera ampliada de soluciones unificadas".

"Estamos satisfechos de ver que nuestros resultados del cuarto trimestre han mejorado en cuanto a crecimiento secuencial trimestral de la facturación y margen bruto, así como por haber mantenido una sólida tasa de retención en los ingresos por suscripciones", declaró Michael L. Perica, director financiero de Rimini Street. "Además, durante todo el ejercicio 2022, recompramos 4,7 millones de dólares de nuestras acciones ordinarias y redujimos el saldo de nuestro préstamo a plazo pendiente de 88 millones de dólares a 78 millones de dólares, lo cual generó efectivo e inversiones al cierre del ejercicio de 129 millones de dólares y un efectivo neto de 51 millones de dólares. También vamos a emitir hoy una previsión para el primer trimestre y todo el ejercicio 2023 en relación con los ingresos, el EBITDA ajustado del ejercicio completo 2023 y ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con los objetivos a largo plazo de aumentar el flujo de caja operativo y el crecimiento de los beneficios por acción".

Aspectos financieros destacados del cuarto trimestre de 2022

-- Los ingresos fueron de 108,6 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, un aumento del 9,4 % en comparación con los 99,3 millones del mismo periodo del ejercicio anterior

-- Los ingresos recurrentes anualizados ascendieron a 420,0 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, lo que supone un aumento del 6,9 % en comparación con los 392,8 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Los clientes activos al 31 de diciembre de 2022 fueron 3020, un aumento del 6,0 % en comparación con los 2849 clientes activos al 31 de diciembre de 2021.

-- La tasa de retención de ingresos fue del 92 % tanto para el periodo de 12 meses cerrado el 31 de diciembre de 2022 como para el periodo comparable cerrado el 31 de diciembre de 2021.

-- El margen bruto fue del 64,5 % en el cuarto trimestre de 2022, frente al 65,1 % del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Las pérdidas de explotación del cuarto trimestre de 2022 fueron de 5,6 millones de dólares, frente a los 12,7 millones de dólares en ingresos de explotación del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Los ingresos de explotación sin arreglo a los PCGA (GAAP, en inglés) fueron de 15,0 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, frente a los 19,4 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- Las pérdidas netas del cuarto trimestre de 2022 fueron de 5,3 millones de dólares, frente a los 70,1 millones de dólares de ingresos netos del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El ingreso neto sin arreglo a los PCGA fue de 15,3 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022, frente a los 77,8 millones de dólares del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El EBITDA ajustado del cuarto trimestre de 2022 fue de 18,3 millones de dólares, frente a los 19,3 millones del mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El beneficio básico y diluido por acción atribuible a los accionistas ordinarios representó una pérdida neta por acción de 0,06 y 0,06 dólares, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2022, frente a un ingreso neto básico y diluido por acción de 0,81 y 0,77 dólares en el mismo periodo del ejercicio anterior.

-- El número de empleados al 31 de diciembre de 2022 fue de 1921, lo que supone un incremento interanual del 15,3 %.

-- El 22 de febrero de 2023 modificamos nuestra línea de crédito para convertir el tipo de interés de referencia del préstamo, pasando del LIBOR al SOFR y para modificar la definición de EBITDA consolidado con el fin de proporcionar una adición de determinados costos y honorarios legales relacionados con el litigio con Oracle.

Aspectos financieros destacados del ejercicio completo 2022

-- Los ingresos ascendieron a 409,7 millones de dólares en 2022, es decir, un aumento del 9,4 % en comparación con los 374,4 millones de dólares de 2021.

-- El margen bruto fue del 62,8 % en 2022, frente al 63,6 % en 2021.

-- Los ingresos de explotación fueron de 8,1 millones de dólares en 2022, frente a los 26,8 millones de dólares de 2021.

-- Los ingresos de explotación sin arreglo a los PCGA fueron de 49,8 millones de dólares en 2022, frente a los 55,0 millones de dólares de 2021.

-- La pérdida neta fue de 2,5 millones de dólares en 2022, frente a un ingreso neto de 75,2 millones de dólares en 2021.

-- El beneficio neto básico y diluido por acción atribuible a los accionistas ordinarios fue una pérdida neta por acción de 0,03 y 0,03 dólares, respectivamente, para 2022, frente a un ingreso neto básico y diluido por acción de 0,54 y 0,51 dólares, respectivamente, para 2021.

-- El ingreso neto no ajustado a los PCGA fue de 39,2 millones de dólares en 2022, frente a los 107,6 millones de dólares de 2021.

-- El EBITDA ajustado fue de 52,3 millones de dólares en 2022, frente a los 55,8 millones de dólares de 2021.

Las conciliaciones de las medidas financieras sin arreglo a los PCGA proporcionadas en este comunicado de prensa con sus medidas financieras según los PCGA más directamente comparables se indican en los cuadros financieros incluidos al final de este comunicado de prensa. La explicación de estas medidas, por qué consideramos que son significativas y cómo se calculan también se incluye en el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin arreglo a los PCGA y ciertas métricas clave".

Aspectos operativos destacados del cuarto trimestre de 2022

-- Se anunciaron los nuevos clientes representativos que se pasaron a Rimini Street o clientes ya consolidados que ampliaron sus acuerdos con Rimini Street, en particular: Kooksoondang, principal productor y exportador de licores tradicionales de Corea del Sur, fundado en 1970 Officeworks, empresa australiana líder en la venta al por menor de productos de oficina, suministros, mobiliario, tecnología y recursos educativos Southern Cross Electrical Engineering, empresa australiana líder en servicios de electricidad, instrumentación, comunicaciones y mantenimiento Taeyoung E&C, empresa de ingeniería civil líder en Corea del Sur, especializada en gestión de agua y alcantarillado, proyectos públicos como autopistas, puentes, sistemas de drenaje de agua y construcción de instalaciones portuarias

-- Lanzamiento de Rimini Connect? Integration and Interoperability Suite, soluciones fáciles de implementar que ofrecen herramientas únicas, innovadoras y económicas para conectar navegadores, sistemas operativos y correo electrónico utilizados con Oracle, SAP y otro tipo de software.

-- Se cerraron 8388 casos de asistencia y se entregaron 2661 presentaciones fiscales, legales y normativas a diversos clientes de 48 países, además de lograr una calificación media de satisfacción del cliente sobre la prestación de asistencia de la empresa de 4,9 sobre 5,0 (donde 5,0 se califica de excelente).

-- Nombrado proveedor del marco G-Cloud 13 en Reino Unido para todos sus servicios de aplicaciones, bases de datos, gestionados y profesionales, lo que ayuda a las organizaciones del sector público del Reino Unido a lograr ahorros inmediatos en las tarifas anuales de asistencia técnica de los productos Oracle y SAP.

-- Se lograron las certificaciones Great Place to Work© en Francia, Israel, Japón y Reino Unido, tras las obtenidas en Australia, India, Corea, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

-- Se organizó un acto de voluntariado para 300 compañeros reunidos en Las Vegas con el fin de confeccionar a mano numerosas mantas de lana para niños en hogares de acogida y jóvenes sin hogar.

Perspectivas comerciales

Para el primer trimestre de 2023, la empresa tiene previsto un rango de ingresos de entre 101,0 y 103,0 millones de dólares; para todo el ejercicio 2023, de entre 420,0 y 430,0 millones de dólares y un EBITDA ajustado para todo el ejercicio 2023 de entre 52 y 58 millones de dólares.

Uso de medidas financieras sin arreglo a los PCGA por parte de la empresa

Este comunicado de prensa contiene ciertas "medidas financieras sin arreglo a los PCGA", las cuales no se elaboran según un conjunto completo de normas o principios contables. Esta información sin arreglo a los PCGA es complementaria y no pretende representar ninguna medida del rendimiento de acuerdo con las divulgaciones requeridas por los principios contables generalmente aceptados de EE. UU., o PCGA. Deben considerarse como un complemento y no como un sustituto ni como medidas superiores a las medidas financieras determinadas de acuerdo con los PCGA. En las tablas financieras en este comunicado de prensa se incluye una conciliación de los resultados según los PCGA con los resultados independientes de estos principios. Se presenta bajo el encabezado "Acerca de las medidas financieras sin arreglo a los PCGA y ciertas métricas clave" una descripción y explicación de nuestras medidas financieras sin arreglo a los PCGA.

-0- *T RIMINI STREET, INC.Balances generales consolidados condensados sin auditar (en miles de dólares estadounidenses, excepto los importes por acción) ACTIVOS31 de diciembre de 202231 de diciembre de 2021Activos corrientes: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 109,008 $ 119,571 Efectivo restringido 426 419 Cuentas por cobrar, netas de la asignación de $723 y $576, respectivamente 116,093 135,447 Costos de contrato diferidos, corrientes 17,218 14,985 Inversiones a corto plazo 20,115 - Gastos prepagados y otros 18,846 16,340 Total de activos corrientes 281,706 286,762 Activos a largo plazo: Propiedad y equipo, neto de depreciación acumulada y amortización de $15.441 y $13.278, respectivamente 6,113 4,435 Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo 7,142 12,722 Costos de contrato diferidos, no corrientes 23,508 21,524 Depósitos y otros 7,057 1,786 Impuestos sobre la renta diferidos, netos 65,515 64,033 Activos totales $ 391,041 $ 391,262 PASIVOS, ACCIONES PREFERENCIALES REEMBOLSABLES Y DÉFICIT DE LOS ACCIONISTASPasivos corrientes: Vencimientos corrientes de deuda a largo plazo $ 4,789 $ 3,664 Cuentas por pagar 8,040 5,708 Remuneraciones, beneficios y comisiones devengadas 37,459 36,558 Otros pasivos devengados 32,676 26,124 Pasivos de arrendamiento operativo, corrientes 4,223 4,227 Ingresos diferidos, corriente 265,840 253,221 Total de pasivos corrientes 353,027 329,502 Pasivos a largo plazo: Deuda a largo plazo, neto de vencimientos corrientes 70,003 79,655 Ingresos diferidos, no corrientes 34,081 47,047 Pasivos de arrendamiento operativo, no corrientes 9,094 12,511 Otros pasivos a largo plazo 2,006 2,933 Pasivos totales 468,211 471,648 Déficit de los accionistas: Acciones preferenciales por acción de $0,0001 a la par. 99.820 acciones autorizadas (excluyendo 180 acciones preferentes de la Serie A); no se ha designado ninguna otra serie - - Acciones ordinarias, valor nominal de $0,0001 a la par. 1.000.000 de acciones autorizadas; emitidas y en circulación 88.517 y 87.107 acciones, respectivamente 9 9 Capital adicional pagado 156,401 149,234 Otra pérdida global acumulada (4,195 ) (2,724 ) Déficit acumulado (228,269 ) (225,789 ) Acciones de tesorería (1,116 ) (1,116 ) Déficit total de los accionistas (77,170 ) (80,386 ) Pasivos totales, acciones preferenciales reembolsables y déficit de los accionistas $ 391,041 $ 391,262 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC.Estados de operaciones consolidados condensados sin auditar (en miles de dólares estadounidenses, excepto por los importes por acción) Trimestre cerrado elEjercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2022202120222021 Ingresos $ 108,621 $ 99,279 $ 409,662 $ 374,430 Costo de los ingresos 38,563 34,657 152,385 136,464 Beneficio bruto 70,058 64,622 257,277 237,966 Gastos operativos: Ventas y marketing 39,181 32,429 143,018 128,496 Generales y administrativos 18,100 15,444 75,367 64,172 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo 3,013 1,256 3,013 1,649 Costos de reorganización 2,525 - 2,525 - Costos de litigio y recuperaciones relacionadas: Gastos por acuerdos en litigios - 7,530 - 7,530 Honorarios profesionales y otros costos relacionados con litigios 12,817 2,327 25,654 16,457 Costos y recuperaciones de seguros, netos - (7,111 ) (389 ) (7,111 ) Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 12,817 2,746 25,265 16,876 Gastos operativos totales 75,636 51,875 249,188 211,193 Ingresos operativos (pérdida) (5,578 ) 12,747 8,089 26,773 Ingresos no operativos y (gastos): Gastos por intereses (1,296 ) (812 ) (4,271 ) (1,550 ) Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - (1,160 ) - (4,183 ) Otros ingresos (gastos), netos 2,684 (720 ) (13 ) (1,605 ) Ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta (4,190 ) 10,055 3,805 19,435 Impuestos sobre la renta (1,082 ) 60,002 (6,285 ) 55,784 Ingresos netos (pérdida) $ (5,272 ) $ 70,057 $ (2,480 ) $ 75,219 Utilidad neta (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios $ (5,272 ) $ 70,057 $ (2,480 ) $ 45,197 Beneficios netos (pérdida) por acción atribuibles a los accionistas ordinarios Básicos $ (0,06 ) $ 0,81 $ (0,03 ) $ 0,54 Diluidos $ (0,06 ) $ 0,77 $ (0,03 ) $ 0,51 Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación: Básico 88,355 86,898 87,672 84,318 Diluido 88,355 90,780 87,672 88,970 *T

-0- *T RIMINI STREET, INC.Conciliaciones de las cifras según los PCGA con las cifras sin arreglo a los PCGA (en miles de dólares estadounidenses) Trimestre cerrado el Ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 31 de diciembre de 2022202120222021Conciliación de ingresos operativos sin arreglo a los PCGA: Ingresos operativos (pérdida) $ (5,578 ) $ 12,747 $ 8,089 $ 26,773 Ajustes sin arreglo a los PCGA: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 12,817 2,746 25,265 16,876 Gastos de remuneración en acciones 2,242 2,606 10,895 9,710 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo 3,013 1,256 3,013 1,649 Costos de reorganización 2,525 - 2,525 - Ingresos operativos sin arreglo a los PCGA $ 15,019 $ 19,355 $ 49,787 $ 55,008 Conciliación de ingresos netos sin arreglo a los PCGA: Ingresos netos (pérdida) $ (5,272 ) $ 70,057 $ (2,480 ) $ 75,219 Ajustes sin arreglo a los PCGA: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 12,817 2,746 25,265 16,876 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - 1,160 - 4,183 Gastos de remuneración en acciones 2,242 2,606 10,895 9,710 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo 3,013 1,256 3,013 1,649 Costos de reorganización 2,525 - 2,525 - Ingresos netos sin arreglo a los PCGA $ 15,325 $ 77,825 $ 39,218 $ 107,637 Conciliación EBITDA ajustada sin arreglo a los PCGA: Ingresos netos (pérdida) $ (5,272 ) $ 70,057 $ (2,480 ) $ 75,219 Ajustes sin arreglo a los PCGA: Gastos por intereses 1,296 812 4,271 1,550 Impuestos sobre la renta 1,082 (60,002 ) 6,285 (55,784 ) Gastos de depreciación y amortización 633 632 2,504 2,404 EBITDA (2,261 ) 11,499 10,580 23,389 Ajustes sin arreglo a los PCGA: Costos de litigio y recuperaciones relacionadas, neto 12,817 2,746 25,265 16,876 Pérdida por cambio en el valor razonable de los certificados amortizables - 1,160 - 4,183 Gastos de remuneración en acciones 2,242 2,606 10,895 9,710 Cargos por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo 3,013 1,256 3,013 1,649 Costos de reorganización 2,525 - 2,525 - EBITDA ajustado $ 18,336 $ 19,267 $ 52,278 $ 55,807 Facturaciones calculadas: Ingresos $ 108,621 $ 99,279 $ 409,662 $ 374,430 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al final del periodo 299,921 300,268 299,921 300,268 Ingresos diferidos, corrientes y no corrientes, al inicio del periodo 248,187 243,682 300,268 256,933 Cambio en los ingresos diferidos 51,734 56,586 (347 ) 43,335 Facturaciones calculadas $ 160,355 $ 155,865 $ 409,315 $ 417,765 *T

Acerca de las medidas financieras sin GAAP y ciertas métricas clave

Para brindarles a los inversores y a otras personas información adicional sobre los resultados de Rimini Street, hemos decidido presentar las siguientes medidas financieras sin arreglo a los PCGA (o sin GAAP) y ciertas métricas clave. A continuación hemos descrito los Clientes activos, los Ingresos recurrentes anualizados y la Tasa de retención de ingresos, cada uno de los cuales es una métrica operativa clave para nuestro negocio. Además, hemos divulgado las siguientes medidas financieras sin arreglo a los PCGA: ingresos de explotación sin arreglo a los PCGA, ingresos netos sin arreglo a los PCGA, EBITDA, EBITDA ajustado y facturación. Rimini Street ha proporcionado en las tablas anteriores una conciliación de cada medida financiera sin arreglo a los PCGA utilizada en este comunicado de resultados con la medida financiera según los PCGA que se le puede comparar más directamente. La conciliación del EBITDA ajustado no está disponible con carácter prospectivo porque la empresa no puede predecir sus ingresos netos con una certeza razonable debido a los efectos de los tipos de cambio de divisas, las provisiones para el impuesto sobre la renta, los tipos de interés futuros de nuestra deuda a tipo variable, el componente no monetario de los gastos de remuneración de los empleados, los cambios en su capital circulante y las necesidades de financiación, y otros elementos similares sin un esfuerzo irrazonable. Del mismo modo, la gran variabilidad de determinadas partidas de gastos nos impide ofrecer una conciliación con las orientaciones sobre margen y gastos seleccionados como porcentaje de los ingresos presentadas en nuestra conferencia telefónica sobre beneficios. Estas partidas, que dependen de varios factores y podrían ser importantes para los resultados de la empresa calculados según los PCGA, son inciertas. Debido a una provisión de valoración para nuestros activos fiscales diferidos, no hubo efectos fiscales asociados con ninguno de nuestros ajustes sin arreglo a los PCGA. Estas medidas financieras sin arreglo a los PCGA también se describen a continuación.

El objetivo principal de utilizar medidas sin GAAP es proporcionar información complementaria que la dirección considere que puede resultar útil para los inversores y permitir a estos evaluar nuestros resultados del mismo modo que lo hace la gerencia. También presentamos las medidas financieras sin GAAP porque creemos que ayudan a los inversores a comparar nuestro rendimiento en los periodos de reporte de forma coherente, así como a comparar nuestros resultados con los resultados de otras empresas, excluyendo elementos que no creemos que sean indicativos de nuestro rendimiento operativo básico. Concretamente, la dirección utiliza estas medidas sin GAAP como medidas del rendimiento operativo; para preparar nuestro presupuesto operativo anual; asignar recursos para mejorar el rendimiento financiero de nuestro negocio; evaluar la eficacia de nuestras estrategias comerciales; para proporcionar coherencia y comparabilidad con el rendimiento financiero pasado; para facilitar una comparación de nuestros resultados con los de otras empresas, muchos de los cuales utilizan medidas financieras similares sin GAAP para complementar sus resultados GAAP y en las comunicaciones con nuestra junta directiva en relación con nuestro rendimiento financiero. Sin embargo, los inversores deben ser conscientes de que no todas las empresas definen estas medidas sin GAAP de forma consistente.

Facturación: representa el cambio en los ingresos diferidos para el periodo actual más los ingresos para el periodo actual.

Cliente activo: entidad distinta que adquiere nuestros servicios para respaldar un producto específico, incluida una empresa, una institución educativa o gubernamental, o una unidad de negocio de una empresa. Por ejemplo, contamos como dos clientes activos independientes cuando proporcionamos soporte para dos productos diferentes a la misma entidad. Consideramos que nuestra capacidad para expandir nuestros clientes activos es un indicador del crecimiento de nuestro negocio, el éxito de nuestras actividades de ventas y mercadotecnia y el valor que nuestros servicios aportan a nuestros clientes.

Ingresos recurrentes anualizados: cantidad de ingresos de suscripción reconocidos durante un trimestre fiscal y multiplicados por cuatro. Esto nos da una indicación de los ingresos que se pueden obtener en el siguiente periodo de 12 meses de nuestra base de clientes existente suponiendo que no se produzcan cancelaciones o cambios de precio durante ese periodo. El ingreso por suscripción excluye cualquier ingreso no recurrente, que hasta la fecha no ha sido significativo.

Tasa de retención de ingresos: es el ingreso por suscripción real (en dólares), reconocido durante un periodo de 12 meses, de los clientes que tenían condición de tales el día anterior al inicio de dicho periodo de 12 meses, dividido por nuestros Ingresos recurrentes anualizados al día anterior al inicio del periodo de 12 meses.

Ingresos operativos sin GAAP: ingresos operativos ajustados de forma tal que incluyen los costos de litigio y recuperaciones relacionadas, gastos netos, gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso. Las exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Ingresos netos sin GAAP: ingresos netos ajustados de modo tal que se excluyen los costos de los litigios y las recuperaciones relacionadas, netas, la pérdida por el cambio en el valor razonable de las garantías redimibles, los gastos de compensación basados en acciones y el cargo por deterioro relacionado con los activos de derecho de uso operativo. Estas exclusiones se analizan con más detalle a continuación.

Concretamente, la gerencia excluye los siguientes elementos de sus medidas financieras sin GAAP, según corresponda, para los periodos presentados:

Costos de litigios y recuperaciones relacionadas, netos: Costos de litigios y recuperaciones de seguros y recursos relacionados con los costos externos de actividades litigiosas. Estos costos y recuperaciones reflejan los litigios en curso que nos implican y no están relacionados con las operaciones diarias ni con nuestra actividad principal de atender a nuestros clientes.

Pérdida por variación del valor razonable de los certificados amortizables: Hemos excluido las pérdidas sobre los certificados amortizables relacionadas con el cambio en el valor razonable de estos instrumentos, dada la naturaleza financiera de este requisito de valor razonable. No podemos gestionar estos importes como parte de nuestras operaciones comerciales ni los costos son esenciales para atender a nuestros clientes y por eso los hemos excluido.

Gastos de compensación basados en acciones: Nuestra estrategia de compensación incluye el uso de compensación basada en acciones para atraer y retener a los empleados. Esta estrategia tiene como objetivo principal alinear los intereses de los empleados con los de nuestros accionistas y lograr la retención de empleados a largo plazo, en lugar de motivar o recompensar el rendimiento operativo para un periodo en particular. Como resultado, los gastos de compensación basados en acciones varían por motivos que generalmente no están relacionados con las decisiones operativas y el rendimiento en un periodo concreto.

Cargos por deterioro relacionados con los activos de arrendamiento operativo con derecho de uso: Se trata de cargos por deterioro de nuestros activos arrendados para una parte de una de nuestras sucursales, dado que ya no utilizamos el espacio y hemos reconsiderado nuestra pérdida estimada.

Costos de reorganización: Los costos consisten principalmente en las indemnizaciones asociadas al plan de reorganización de la empresa.

EBITDA: ingreso neto ajustado de modo tal que se excluyen los gastos por intereses, gastos por impuesto sobre la renta y gastos por depreciación y amortización.

EBITDA ajustado: excluye los costos de litigio y las recuperaciones relacionadas, netos, pérdidas por el cambio de valor razonable de los certificados amortizables, gastos de remuneración en acciones, el cargo por deterioro relacionado con activos de derecho de uso operativo y los gastos de reorganización, tal como se mencionó arriba.

