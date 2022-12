Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP, y un socio de Salesforce, anunció hoy que Officeworks ha aprovechado Rimini Connect? for Browsers, parte del conjunto de soluciones de integración e interoperabilidad de Rimini Connect? para ayudar a la empresa a mantener la estabilidad de sus funciones principales tras el retiro de Microsoft Internet Explorer 11 (IE11).

Through collaboration and partnership with Rimini Street, Officeworks has been able to extend the lifecycle and maximize returns on its core SAP solutions. (Photo: Business Wire)

Como minorista líder en Australia de productos de oficina, suministros, mobiliario, tecnología y recursos educativos, Officeworks se compromete a "hacer que sucedan cosas más grandes para beneficio de sus clientes". Recurre a sus soluciones SAP CRM y ERP para todo, desde la atención al cliente hasta los pedidos en línea y mucho más. Gracias a la colaboración y asociación con Rimini Street, Officeworks ha podido ampliar el ciclo de vida y lograr el máximo rendimiento de sus principales soluciones SAP.

Officeworks pudo evitar una actualización costosa de su sistema ERP SAP principal, que además generaría muchas interrupciones, y pudo continuar con su propia hoja de ruta personalizada para la TI, garantizando una funcionalidad más versátil que la que estaba disponible para los usuarios del sistema que utilizaban IE11 para encargarse de la asistencia al cliente y la funcionalidad CRM críticas para la empresa.

"Muchas organizaciones de Australia y de todo el mundo deben afrontar el mismo problema cuando la funcionalidad crítica se ve afectada por cambios de diversas tecnologías o hardware", afirmó Daniel Benad, vicepresidente de grupo y director codo a codo estrechamente con Rimini Street para garantizar que el negocio no se viera afectado por la retirada de una tecnología que sus equipos clave de CRM y atención al cliente necesitaban. De este modo, la empresa pudo seguir avanzando con sus proyectos estratégicos e innovadores que benefician a sus clientes, evitando al mismo tiempo las costosas actualizaciones de SAP".

Inversiones tecnológicas a prueba de futuro en colaboración con Rimini Street

En 2021, Microsoft anunció que retiraría IE11. El sistema SAP de Officeworks solo estaba certificado para acceder a través de IE11, y esto implicaba que el minorista necesitaba un navegador alternativo para seguir utilizando con eficacia su sistema CRM principal o arriesgarse a que su centro de llamadas y su servicio de atención al cliente en línea no pudieran atender a los clientes una vez que IE11 se retirara.

Officeworks tenía que resolver el problema de cómo mantener la estabilidad y al mismo tiempo, asegurar que los miembros del equipo del centro de atención al cliente y a otras personas que dependían del CRM de SAP pudieran efectuar una transición casi invisible e ininterrumpida de la funcionalidad de su sistema. La empresa determinó que una actualización completa no era una opción económicamente viable para resolver el problema. Entonces contrató a Rimini Street y tomó la decisión de ampliar sus soluciones de asistencia técnica y servicios de software e implementar Rimini Connect for Browsers. Tras rigurosas pruebas y adaptaciones a medida de la solución, que fueron necesarias para responder a las necesidades únicas del entorno de Officeworks, la implementación se completó antes de la retirada de IE11.

"Con Rimini Street, Officeworks está protegido frente a los desafíos de compatibilidad de los navegadores actuales y futuros, pero con otros navegadores como Chrome o Edge", afirmó Michael Howard, director de operaciones de Officeworks. "Ahora podemos estar tranquilos sabiendo que los miembros de nuestro equipo interno ya no verán afectada su capacidad de servir a nuestros valiosos clientes debido a los obstáculos relacionados con el navegador".

Rimini Connect for Browsers forma parte del conjunto de soluciones de integración e interoperabilidad probadas y proactivas de Rimini Connect, que permiten resolver fácilmente los requisitos de integración e interoperabilidad en cambio continuo. Los clientes pueden modernizar e innovar su entorno tecnológico y ampliar y aumentar el valor de vida útil de sus productos de software empresarial, manteniendo la compatibilidad e integración de las aplicaciones y bases de datos, tanto ahora como en el futuro, entre sí y con los elementos de la pila tecnológica, desde los sistemas operativos hasta los navegadores.

Para más información, visite Rimini Connect? for Browsers.

Acerca de Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), una empresa del índice Russell 2000®, es un proveedor global de productos y servicios de software empresarial, el principal proveedor de soporte de terceros para productos de software Oracle y SAP y un socio de Salesforce. La empresa ofrece servicios de soporte y gestión de aplicaciones integrados, de alta calidad y con gran capacidad de respuesta que permiten a los licenciatarios de software empresarial ahorrar costos significativos, liberar recursos para la innovación y lograr mejores resultados empresariales. Hasta la fecha, más de 4900 organizaciones de Fortune 500, Fortune Global 100, del mercado medio, del sector público y de otros sectores de una amplia gama de industrias han confiado en Rimini Street como su proveedor de confianza de productos y servicios de software empresarial de aplicaciones. Para obtener más información, visite http://www.riministreet.com y conéctese con Rimini Street en Twitter, Facebook y LinkedIn. (IR-RMNI)

