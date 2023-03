Comunicado de prensa de Business Wire: Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), proveedor global de productos y servicios de software empresarial, proveedor líder de soporte a terceros para productos de software Oracle y SAP, y socio de Salesforce, anuncia que Clifford Hallam Healthcare (CH2), el distribuidor australiano de productos farmacéuticos y de consumo médico totalmente integrado y de ámbito nacional, ha seleccionado los Servicios Profesionales de Rimini Consult? para implementar de forma satisfactoria una actualización de la versión de SAP BusinessObjects de 4.1 a 4.2, crítica para la empresa. Con esta operación se amplía el contrato actual de soluciones de software con Rimini Street.

Clifford Hallam Healthcare (CH2), miembro del programa del gobierno federal, Community Service Obligation, vela por que todos los residentes australianos dispongan de sus medicamentos a tiempo, independientemente de donde se encuentren. La empresa depende en gran medida de SAP BusinessObjects para proporcionar los datos críticos necesarios para el cumplimiento del programa. Además, SAP BusinessObjects es el núcleo de la aplicación que han desarrollado internamente de producir datos de ventas que garanticen los pagos puntuales a CH2 por parte de los fabricantes y proveedores farmacéuticos.

Con el fin de mejorar y acelerar las operaciones comerciales que tienen un impacto directo en el agresivo objetivo comercial de la empresa, CH2 recurrió a Rimini Street, que ha sido su proveedor de soporte de software SAP de confianza desde 2019. Rimini Consult? ofrece numerosas soluciones, que incluyen la planificación, migración y el aumento de competencias en materia de inversiones en tecnología. CH2 recurrió al conjunto de servicios independientes del proveedor para revisar las opciones y aumentar la velocidad, la eficiencia y la seguridad de su entorno SAP BusinessObjects 4.1.

"Rimini Street dedicó tiempo a escuchar y aprender sobre mi entorno. Me aportó claridad y tranquilidad al saber cuáles serían los resultados y cómo mejorarían mis operaciones", afirmó Nav Pillai, director de información de Clifford Hallam Healthcare. "Incluso me proporcionaron un exhaustivo asesoramiento sobre licencias, lo que me ayudó a entender exactamente qué costo total de propiedad tendría que afrontar si tuviera que pasar a la versión 4.2 frente a la 4.3".

Una vez efectuada con éxito la migración, CH2 se ha beneficiado de una reducción en las vulnerabilidades de seguridad y en la necesidad de asistencia técnica, de una mayor rapidez en la elaboración de informes y de una mayor confianza en los datos recopilados.

"Estamos orgullosos de haber trabajado con el equipo de Clifford Hallam Healthcare en su actualización de la versión de software para ayudar a la empresa a acercarse a sus próximos objetivos tecnológicos centrados en el análisis predictivo y los proyectos de intercambio electrónico de datos", comentó Bill Carslay, vicepresidente sénior de Rimini Street y director general de Rimini Consult?.

Acerca de Clifford Hallam Healthcare

Clifford Hallam Healthcare (CH2), con sus 8 almacenes repartidos por toda Australia, distribuye productos farmacéuticos a los mercados de venta directa al consumidor, hospitales, farmacias y a todos los sectores de la atención a la tercera edad, incluidos centros asistenciales, residencias de ancianos y atención domiciliaria. La gran pasión de CH2 por ofrecer un servicio excepcional en cada interacción, su amplia gama de más de 35 000 productos, sus prácticos portales de pedidos y sus discretos servicios de entrega en todo el país hacen de la empresa un líder indiscutible en el sector de la distribución farmacéutica.

