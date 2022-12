Comunicado de prensa de Business Wire: Satellogic Inc.

Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), líder en recolección de datos de Observación de la Tierra de resolución submétrica, anunció hoy que firmó una carta de intención ("LOI" por sus siglas en inglés - Letter of Intent) con la Agencia Espacial Mexicana ("AEM") para desarrollar un programa integral de 'constelación como servicio' para monitorear aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados de la nación.

La LOI ofrece un marco para el desarrollo de un programa de 'constelación como servicio', utilizando los satélites de Satellogic que capturan imágenes multiespectrales de alta resolución (70cm GSD), para apoyar la innovación y participación de México en la New Space economy mediante un monitoreo multipropósito de todo el país hasta tres veces por año, optimizando las capacidades comerciales de México en temas de Observación de la Tierra. La LOI también incluye detalles sobre un proyecto piloto con la AEM para utilizar imágenes de archivo.

"El exclusivo modelo de 'constelación como servicio' de Satellogic ofrece un punto de entrada de bajo riesgo y a un costo muy competitivo para que gobiernos soberanos aprovechen los satélites de Observación de la Tierra, para su propio progreso en ciencias geoespaciales y su desarrollo económico, así como también para dar respuesta a emergencias y para una planificación sostenible", expresó Thomas VanMatre, Vicepresidente Global de Desarrollo de Negocios de Satellogic. "Los gobiernos y los organismos de toda la región se están enfocando con más atención en los beneficios de los datos satelitales y están entusiasmados por trabajar con Satellogic para demostrar lo que sus naciones pueden lograr con nuestra constelación de alta capacidad y alta resolución".

Satellogic recibirá a un equipo de ejecutivos y expertos de la AEM en su Planta Piloto de Montevideo, Uruguay, para una visita a las instalaciones a principios del año entrante.

"El programa de 'constelación como servicio' de Satellogic introducirá un nuevo nivel de autonomía de Observación de la Tierra para el gobierno de México, para el apoyo de varios programas en las áreas de defensa, agricultura, seguridad marítima, censo y geografía, enriqueciendo los recursos de datos para las agencias respectivas que los gestionan", manifestó el Dr. Adán Salazar Garibay, Coordinador General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico Espacial de la AEM.

Satellogic trabaja con las naciones soberanas para definir y desarrollar programas de 'constelación como servicio' personalizados, permitiendo a los gobiernos monitorear fronteras y regiones de alto interés, en riesgo o remotas, para apoyar un proceso eficiente de toma de decisiones, gestionar el impacto de políticas, medir la inversión y el progreso socioeconómico. Satellogic firmó recientemente un acuerdo para un programa de tres años con la República de Albania, que incluye la capacitación de especialistas en observación remota para reforzar las capacidades locales.

Esta solución es una de las diversas maneras en que Satellogic está trabajando para eliminar barreras y aumentar el acceso a la tecnología y los datos de Observación de la Tierra. El modelo de negocios verticalmente integrado de Satellogic permite una iteración más rápida como así también potenciar eficiencias de costos únicas en el sector, que permiten a Satellogic ofrecer los mejores datos geoespaciales al mejor precio.

Acerca de Satellogic

Fundada en 2010 por Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, Satellogic (NASDAQ: SATL) es la primera empresa geoespacial verticalmente integrada, que impulsa resultados reales a escala planetaria. Satellogic está creando y mejorando continuamente la primera plataforma escalable totalmente automatizada de Observación de la Tierra con la capacidad de remapear todo el planeta tanto en alta frecuencia como en alta resolución, brindando soluciones accesibles y asequibles para los clientes.

La misión de Satellogic es democratizar el acceso a los datos geoespaciales a través de su plataforma de información de imágenes de alta resolución y análisis para ayudar a resolver los problemas más apremiantes del mundo, entre los que se incluyen el cambio climático, el suministro de energía y la seguridad de los alimentos. Utilizando su tecnología patentada de imágenes de la Tierra, Satellogic potencia las capacidades de Observación de la Tierra y ofrece imágenes globales de alta calidad al precio más bajo del sector.

Con más de una década de experiencia en el sector espacial, Satellogic cuenta con tecnología validada y un sólido registro de puesta en órbita de satélites y datos de alta resolución para los clientes al precio adecuado.

Para obtener más información, visite http://www.satellogic.com

Declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones a futuro" dentro del significado de las leyes federales de títulos valores de los Estados Unidos. Las palabras "anticipar", "creer", "continuar", "podría", "estimar", "esperar", "pretender", "puede", "planear", "posible", "potencial", "predecir", "proyectar", "debería", "sería" y expresiones similares identifican declaraciones a futuro. No obstante, la ausencia de estos términos no significa que una declaración no sea a futuro. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y creencias actuales de Satellogic con respecto a los desarrollos futuros y sus potenciales efectos en Satellogic, e incluyen declaraciones sobre las estrategias de Satellogic, las oportunidades futuras de Satellogic y las aplicaciones comerciales y gubernamentales para la tecnología de Satellogic. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, por lo tanto, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones se basan en varios supuestos, identificados o no en este comunicado de prensa. Estas declaraciones a futuro se brindan solo con fines ilustrativos y no pretenden servir como, y ningún inversor debe basarse en ellas en calidad de, una garantía, una certeza, una predicción o una declaración definitiva de cierto hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de Satellogic. Muchos factores podrían causar que los eventos futuros reales difieran significativamente de las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, inclusive, sin ser esto taxativo: (i) la capacidad de Satellogic para escalar su constelación de satélites y hacerlo en el plazo proyectado por Satellogic y de conformidad con los costos proyectados, (ii) la capacidad de Satellogic para continuar cumpliendo con las expectativas de calidad de imagen, para continuar mejorando la capacidad de su red de satélites y para continuar ofreciendo una economía unitaria superior, (iii) la capacidad de Satellogic para convertirse o seguir siendo líder de la industria, (iv) la cantidad de solicitudes comerciales respecto de los productos y servicios de Satellogic, (v) la capacidad de Satellogic para abordar todas las solicitudes comerciales de imágenes satelitales, los cambios en las industrias competitivas y altamente reguladas en las que opera Satellogic, variaciones en el rendimiento operativo entre competidores y cambios en las leyes y regulaciones que afectan la actividad comercial de Satellogic, (vi) la capacidad de implementar planes de negocios, pronósticos y otras expectativas, e identificar y llevar a cabo oportunidades adicionales, (vii) el riesgo de cambios económicos desfavorables en la industria de servicios de lanzamientos comerciales, satélites y naves espaciales, (viii) el riesgo de que Satellogic y sus colaboradores actuales y futuros no puedan desarrollar y comercializar con éxito productos o servicios de Satellogic, o que experimenten demoras significativas al hacerlo, (ix) el riesgo de que terceros proveedores y fabricantes no puedan cumplir plena y oportunamente con sus obligaciones, (x) el riesgo de responsabilidad por productos o demandas o procedimientos judiciales regulatorios relacionados con los productos y servicios de Satellogic, (xi) el riesgo de que Satellogic no pueda garantizar o proteger su propiedad intelectual, y (xii) el riesgo de que Satellogic y AEM no celebren un acuerdo definitivo con respecto a los asuntos descritos en la Carta de Intención. La lista anterior de factores no es absoluta. Debe considerar cuidadosamente los factores anteriores y los demás riesgos e incertidumbres descritos en la sección "Factores de Riesgo" de la Memoria Anual de Satellogic en el Formulario 20-F, como también los documentos presentados o que Satellogic presentará oportunamente ante la Comisión de Valores. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran significativamente de los contenidos en las declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que éstas se realizan. Se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones a futuro. Asimismo, Satellogic no asume obligación alguna y no tiene la intención de actualizar ni revisar estas declaraciones a futuro, ya sea como consecuencia de nueva información, eventos futuros o por otros motivos. Satellogic no puede garantizar que cumplirá con sus expectativas.

