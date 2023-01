Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

En un emocionante partido de ida y vuelta con empate a uno, el Real Madrid se impuso ayer al Valencia en la tanda de penales y se clasificó para la final de la Supercopa de España, que se disputa en el Estadio Internacional Rey Fahd de Riad. Este torneo, organizado por el Ministerio de Deportes, forma parte de los espectáculos deportivos de la segunda edición de la Diriyah Season.

Ante una multitud de aficionados al fútbol, el Real Madrid logró una valiosa victoria, que le valió el pase a la final. El partido decisivo se disputará el próximo domingo 15 de enero a las 22:00 (hora de Riad) en el mismo estadio.

Todos los amantes del fútbol están pendientes del ganador de la segunda semifinal que enfrentará hoy a las 22:00 (hora de Riad) al Barcelona y al Real Betis, partido del que saldrá el contrincante que se enfrentará al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

El campeonato Supercopa de España fue organizado por primera vez por Arabia Saudita en 2020, en la ciudad de Yeda. En esa edición, la final fue para el Real Madrid, que venció al Atlético de Madrid. En el segundo campeonato, que se celebró en Riad a principios de 2022, una vez más el Real Madrid se hizo con el trofeo tras derrotar al Athletic de Bilbao.

La organización de este prestigioso acontecimiento por parte del Reino forma parte de los torneos y eventos deportivos internacionales que se celebran en el marco de la Diriyah Season 2022, impulsada por el Ministerio de Deportes con el fin de alcanzar los objetivos de la Visión 2030 del Reino, y como una de las iniciativas del programa "Calidad de Vida", mediante la organización de los mayores y más espectaculares eventos deportivos internacionales, para garantizar una experiencia inigualable a los visitantes de la Diriyah Season a través de actividades sorprendentes.

