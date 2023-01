Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Arabia Ministry of Sport

Riad, la capital de Arabia Saudita, presentará mañana a las 22:00 (hora local) el partido de la Supercopa de Italia entre el campeón de la liga, el AC Milan y el campeón de la copa, el Inter de Milán, en el estadio Rey Fahd de Riad, organizado por el Ministerio de Deportes en el marco del programa de eventos deportivos de la 2.a temporada de Diriyah.

Saudi Arabia to host Italian Super Cup between Inter Milan and AC Milan tomorrow (Photo: AETOSWire)

Este partido tan emocionante y esperado por los fanáticos del fútbol, entre dos de los gigantes de Milán, el Inter, actual campeón de la Copa de Italia y el AC Milan, por la Supercopa de Italia. Ambos clubes se enfrentarán en un derbi épico.

Anteriormente, Arabia Saudita fue sede de la Supercopa de Italia en 2018 y 2019, cuya primera edición se celebró en Yeda entre la Juventus y el Milan, en el Estadio Deportivo Municipal Rey Abdullah, mientras que la segunda edición se celebró en el Estadios Universitario Rey Saud de Riad, entre la Juventus y la Lazio.

La celebración de este gran acontecimiento en el Reino forma parte de los torneos y eventos deportivos internacionales que tendrán lugar en la Temporada Diriyah 2022, organizados por el Ministerio de Deportes con el fin de alcanzar los objetivos de la Visión 2030 del Reino y en el marco del Programa "Calidad de Vida", que ofrece los mayores y más espectaculares eventos deportivos internacionales, para garantizarles una experiencia excelente a los visitantes de la Temporada Diriyah con actividades increíbles.

