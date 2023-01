Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Ministry of Economy and Planning

Una delegación de alto nivel de Arabia Saudita participó en una reunión multilateral con el liderazgo del Foro Económico Mundial (WEF) en la Reunión Anual 2023 del WEF.

El Reino de Arabia Saudita y el Foro Económico Mundial lanzaron un acelerador de innovación para ayudar a catalizar la transformación.

Su Alteza el Príncipe Faisal Bin Farhan Al Saud, Ministro de Relaciones Exteriores, Su Alteza Real la Princesa Reema bint Bandar Al Saud, Embajadora en los Estados Unidos de América, Su Excelencia Abdullah bin Amer Alswaha, Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Su Excelencia Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, Ministro de Industria y Recursos Minerales, y Su Excelencia Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economía y Planificación, se reunieron con Børge Brende, Presidente de WEF, para explorar áreas de interés mutuo.

Durante la reunión, SE Abdullah bin Amer Alswaha, Presidente de la Junta de la Ciudad Rey Abdulaziz para la Ciencia y la Tecnología (KACST) y Presidente de la Junta de la Autoridad de Investigación, Desarrollo e Innovación (RDIA), y Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo de WEF, firmaron una Carta de Intención (LoI) para establecer un nuevo programa acelerador para ayudar a impulsar la innovación en Arabia Saudita.

KACST trabajará junto con WEF para conectar a expertos y socios de conocimiento del sector público y privado para identificar y desbloquear nuevos mercados prometedores como parte del trabajo continuo para transformar la economía de Arabia Saudita.

Asimismo, los delegados destacaron el papel del Reino como Socio Pionero en la Aldea de Colaboración Global del Foro, que aprovechará el metaverso para servir a la comunidad global.

Arabia Saudita tiene la intención de construir una casa en el pueblo abriendo una puerta a oportunidades, inversiones y colaboración entre varias partes interesadas nacionales y entidades internacionales.

Saudi ARAMCO, como una de las principales entidades del sector privado de Arabia Saudita, es la primera empresa en construir una casa en Global Collaboration Village.

La reunión también cubrió la inversión en tecnologías verdes y el empoderamiento de mujeres y jóvenes como un factor vital en la acción climática efectiva. Proporcionó actualizaciones sobre el progreso de los proyectos lanzados en la Reunión Anual 2022 de WEF.

Además, los delegados abordaron el futuro de la industria minera en Arabia Saudita y sus oportunidades sin explotar, especialmente considerando la creciente demanda de minerales y la importancia de aprovechar la Cuarta Revolución Industrial y las tecnologías verdes.

Sobre el Reino de Arabia Saudita en el Foro Económico Mundial 2023:

La participación de Arabia Saudita en la Reunión Anual del Foro Económico Mundial 2023 destaca el compromiso del Reino de entablar diálogos significativos con otras naciones para diseñar soluciones para algunos de los desafíos más apremiantes del mundo. Al reconocer el papel crucial que juega la cooperación internacional para garantizar la estabilidad global, Arabia Saudita está intensificando sus esfuerzos en el escenario mundial para actuar como un puente de estabilidad a corto plazo y transformación a largo plazo.

Wauod Alquaied walquaied@mep.gov.sa

