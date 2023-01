Comunicado de prensa de Business Wire: Saudi Ministry of Economy and Planning

El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) de Arabia Saudita, en colaboración con UpLink, lanzó hoy un desafío de innovación diseñado para buscar soluciones transformadoras de colaboración colectiva para mejorar la seguridad alimentaria en países afectados por la escasez de precipitaciones, la sequía y la desertificación.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005600/es/

El Ministerio de Economía y Planificación de Arabia Saudita y UpLink lanzan un desafío de innovación para mejorar la seguridad alimentaria

MEP y UpLink, la plataforma de innovación abierta del Foro Económico Mundial (WEF), hicieron el anuncio en la Reunión Anual 2023 de los Foros en Davos como parte de los esfuerzos de Arabia Saudita para desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos más críticos del mundo, a través de la colaboración y la cooperación.

El Food Ecosystems and Arid Climates Challenge es una convocatoria mundial para empresarios alimentarios, empresas emergentes, empresas sociales y pequeñas y medianas empresas para presentar soluciones que incorporen tecnologías bajas o altas. La cohorte ganadora será elegible para acceder a CHF100,000 para escalar e implementar su empresa en regiones con climas áridos, mientras mejora su visibilidad y acceso a oportunidades de trabajo en red.

Al anunciar el desafío en una conferencia de prensa, Su Excelencia Faisal F. Alibrahim, Ministro de Economía y Planificación del Reino de Arabia Saudita, dijo: "Nuestro mundo enfrenta una amplia gama de importantes desafíos socioeconómicos, y la seguridad alimentaria está en la cima de la lista. lista.

En la actualidad, alrededor de 828 millones de personas padecen hambre, mientras que 2 300 millones padecen inseguridad alimentaria. Además, 3100 millones de personas en todo el mundo no pueden permitirse una dieta saludable y se estima que 700 millones serán desplazados por la sequía para 2030.

El desafío tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar el suministro de alimentos saludables y nutritivos en regiones áridas apoyando soluciones con un fuerte impacto socioeconómico, ambiental y educativo para fortalecer las cadenas de valor alimentarias locales.

Con el apoyo de iniciativas gubernamentales como el Desafío de ecosistemas alimentarios y climas áridos, nos acerca a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2, Hambre Cero para 2030.

Para impulsar un enfoque de todo el gobierno que logre los 17 ODS, el MEP estableció y dirige el Comité Directivo de Desarrollo Sostenible, que coordina los esfuerzos del gobierno en la Agenda 2030 de los ODS.

Desde el establecimiento del Comité Directivo de Desarrollo Sostenible (SDSC), Su Excelencia Faisal Alibrahim ha puesto en marcha y presidido una estructura de gobernanza e incluye a 20 partes interesadas de alto nivel de varias entidades gubernamentales para supervisar la Agenda de los ODS de Arabia Saudita.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230119005600/es/

Contacto

Wooud Alquaied: walquaied@mep.gov.sa

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.