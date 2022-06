Comunicado de prensa de Business Wire: Seismic

Seismic, una empresa de indumentaria que diseña Powered Clothing, ha lanzado su nueva línea de Powered Clothing.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005340/es/

Next-Generation Powered Clothing for Worker Safety (Photo: Business Wire)

Traje Seismic para la seguridad del trabajador

Esta es la primera Powered Clothing de Seismic diseñada específicamente para el mercado de seguridad de los trabajadores, una prenda "estilo chaleco" que se coloca sobre la ropa inspirada en la ropa de trabajo tradicional, con un "portador" de hardware con factor de forma de cinturón de herramientas en la cintura. El traje Seismic se ha diseñado de acuerdo con los estándares de OSHA y se ha desarrollado en conjunto con clientes docentes para proteger el torso, la parte superior e inferior de la espalda de los trabajadores en posturas repetitivas, incómodas y peligrosas. Estas posturas motorizadas incluyen estar de pie, inclinarse hacia adelante, inclinarse hacia atrás, ponerse en cuclillas, agacharse y arrodillarse.

El traje detecta y responde automáticamente a los movimientos de los trabajadores y proporciona fuerza de potencia de sus 7 actuadores de cuerda torcida cuando es necesario. El traje tiene una duración de batería de hasta 10 horas para garantizar que el trabajador pueda completar su turno sin interrupciones.

El traje Seismic puede brindar un 100 % de soporte motorizado sostenido, esencialmente suspendiendo al trabajador sin ningún compromiso muscular.

El traje Seismic es liviano, transpirable y cómodo con una parte superior estilo chaleco que utiliza los últimos materiales para brindar enfriamiento y comodidad, y un cinturón extraíble que alberga la batería y los componentes de la transmisión para que puedan intercambiarse fácilmente. Los músculos Flex-Drive? se enrutan dentro de la prenda y se alinean con los músculos anatómicos del usuario, con conexiones de liberación rápida si es necesario quitarlos. El traje cuenta con un mecanismo lumbar integrado, controles externos, con respuesta háptica y LED. Diseñado específicamente para el lugar de trabajo de fabricación y logística, el traje no interfiere con el equipo de protección personal (personal protective equipment, PPE) existente y puede ponerse y quitarse en menos de 60 segundos, lavarse durante más de 50 ciclos industriales y repararse rápidamente para minimizar el tiempo y el costo de mano de obra asociado. Los detalles de diseño especiales en el patrón de las prendas de trajes, los componentes técnicos livianos y el factor de forma de bajo perfil evitan daños cuando entran en contacto con productos externos, aumentan el rango de movimiento y la agilidad de los trabajadores mientras realizan tareas.

El traje Seismic para la seguridad de los trabajadores comenzará a despacharse en el primer trimestre de 2023

Acerca de Seismic?

Seismic Powered Clothing es una fusión de ropa y robótica, diseñada para prevenir y reducir la tensión corporal, la fatiga y las lesiones al proporcionar al núcleo del cuerpo potencia y estabilidad adicionales. Ligera, transpirable y cómoda: la ropa conectada está diseñada con músculos eléctricos patentados Flex-Drive? que se alinean con los músculos anatómicos para proporcionar Intelligent Wearable Strength?.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220606005340/es/

Contacto

Rob Palfreyman rob@myseismic.com

Ventas: Alpha Quantix: info@alphaquantix.com. Marque (877) QUANTIX

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.