Comunicado de prensa de Business Wire: Sekisui House, Ltd.

La facultad de Postgrado en ciencias agrícolas y de la vida (GSALS) de la Universidad de Tokio y Sekisui House, Ltd. emprenderán un proyecto de investigación conjunto sobre biodiversidad y salud humana el 1 de diciembre de 2022. El proyecto investigará los beneficios que tienen la biodiversidad y los entornos naturales urbanos para la salud y el bienestar del ser humano. Será la primera iniciativa del mundo en investigar exhaustivamente los efectos de la interacción con la naturaleza cercana de un jardín con abundante biodiversidad sobre la salud de los residentes y sus actitudes y comportamientos hacia la naturaleza.

El Laboratorio de ecología de la conservación1, del Departamento de Estudios Ecosistémicos de la GSALS de la Universidad de Tokio investiga la conservación de la biodiversidad urbana y la gestión de los servicios ecosistémicos (los beneficios que los ecosistemas le aportan a la sociedad humana). El laboratorio lleva estudiando la relación entre la naturaleza y la salud humana desde 2016 y sus investigaciones indican que las interacciones con la naturaleza pueden contribuir a mejorar la salud y el bienestar del ser humano. Sin embargo, todavía no se ha explorado hasta el momento la cuestión de cómo estos beneficios para la salud podrían variar en función de la calidad y no de la cantidad de la naturaleza.

En 2020, el Laboratorio de Ecología de la Conservación de la GSALS de la Universidad de Tokio investigó dos formas de interactuar con la naturaleza, es decir, la frecuencia de uso de los espacios verdes y la visión de la vegetación desde las ventanas de los hogares y cómo afectan la salud mental de los residentes urbanos (autoestima, satisfacción vital, felicidad, síntomas de depresión y ansiedad y soledad). Los resultados de esta investigación demostraron que no solamente las personas que utilizan con frecuencia los espacios verdes informaron una mejor salud mental, sino también las que viven en casas con vistas al verde.² Esto sugiere que las personas pueden aprovechar los beneficios de los efectos psicológicos de la naturaleza desde sus propios hogares aunque no estén físicamente presentes en los espacios verdes.

-0- *T En el gráfico adjunto, la magnitud de los efectos positivos (a la derecha de la línea discontinua) y negativos (a la izquierda de la línea discontinua) indica que cada factor tiene una relación positiva o negativa con cada medida de salud mental. Por ejemplo, la "vista al verde" se asocia con niveles bajos de síntomas de depresión y ansiedad, mientras que el "impacto del COVID-19 en los ingresos" se asocia con niveles altos de dichos síntomas. El análisis de los resultados demostró que experimentar la naturaleza puede afectar la salud mental en la misma medida que ciertos factores como los ingresos, que tradicionalmente se han considerado importantes para la salud mental. *T

Desde 2001, Sekisui House trabaja para la conservación de la biodiversidad mediante la creación de redes verdes en distritos residenciales urbanos en el marco de su proyecto Gohon no Ki, una propuesta de creación de jardines y comunidades con especies arbóreas autóctonas de la región en cuestión. La investigación conjunta en colaboración con el Laboratorio Kubota de la Universidad de Ryukyu y Think Nature Inc. desde 2019 ha revelado que esta metodología de plantación de árboles autóctonos de jardín en consonancia con el Proyecto Gohon no Ki ha aumentado la biodiversidad en zonas urbanas (las tres principales áreas metropolitanas de Japón) donde la biodiversidad ha disminuido notablemente.

El nuevo proyecto de investigación conjunta combinará los métodos analíticos desarrollados por el Laboratorio de Ecología de la Conservación de la GSALS de la Universidad de Tokio con el proyecto Gohon no Ki de Sekisui House para conservar la biodiversidad en lo que constituye el primer intento mundial de investigar científicamente los efectos de la biodiversidad de los jardines en la salud y el bienestar del ser humano. Esta investigación también pretende demostrar la importancia, desde el punto de vista de la biodiversidad, de crear jardines ricos en biodiversidad y no limitarse a que sean "verdes".

El Laboratorio de Ecología de la Conservación de la GSALS de la Universidad de Tokio está llevando a cabo una investigación para poner a prueba cinco hipótesis sobre la relación entre la salud del ser humano y las interacciones con la naturaleza, en los temas de salud mental, salud física, funciones cognitivas y salud comunitaria. Por el momento, el nuevo proyecto de investigación conjunta se centrará en dos hipótesis relacionadas con la salud mental y una hipótesis relacionada con las funciones cognitivas. No obstante, se trata de un proyecto de investigación conjunta a largo plazo que, más adelante, también estudiará la salud comunitaria y otros temas relacionados con la salud.

Hipótesis

-0- *T Tema Hipótesis Salud mental 1 Las personas que interactúan con la naturaleza en el jardín tienen menos emociones negativas (depresión, síntomas de ansiedad, estrés, etc.) y más emociones positivas (calidad de vida, felicidad, etc.). 2 Las personas que pueden ver la naturaleza a través de sus ventanas tienen mejor salud mental. Funciones cognitivas 3 La interacción con la naturaleza en el jardín mejora las funciones cognitivas. Salud comunitaria 4 La interacción con la naturaleza en el huerto contribuye a la salud de la comunidad. Salud física 5 Hacer ejercicio en un entorno natural ofrece más beneficios para la salud que el ejercicio en lugares cerrados. *T

El profesor adjunto de la GSALS de la Universidad de Tokio, Masashi Soga, comentó lo siguiente en relación con este proyecto de investigación conjunto.

"La gente siempre ha acudido a la naturaleza cuando quiere relajarse y encontrar un poco de tranquilidad y los recientes avances en investigación y tecnología han permitido cuantificar esos beneficios intangibles para la salud. Sin embargo, se conoce muy poco sobre la función que desempeña la biodiversidad a la hora de recibir estos beneficios. Si pudiéramos arrojar luz sobre este tema, podríamos encontrar la forma de gestionar el paisaje y los espacios verdes de forma tal de contribuir a la coexistencia con la naturaleza, porque esto es deseable tanto desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad como de la mejora de la salud del ser humano.

Este proyecto de investigación conjunto es una investigación a gran escala sobre cómo la interacción con la naturaleza en nuestros jardines, quizá el tipo de naturaleza que nos resulta más familiar a la mayoría, afecta nuestra salud y bienestar. La biodiversidad de los jardines es un área que ha sido difícil de estudiar hasta ahora, pero los datos de Sekisui House sobre cultivos en todo el país nos permitirán llevar a cabo la primera investigación exhaustiva del mundo sobre la relación entre la biodiversidad de los jardines y la salud del ser humano, además de la forma en que las personas aprecian e interactúan con la naturaleza. Hasta ahora, los debates sobre los beneficios de la naturaleza para la salud se han centrado en extensiones relativamente grandes de vegetación, como por ejemplo, los espacios verdes y los bosques, pero con este nuevo estudio esperamos arrojar luz sobre la importancia de "convivir con la naturaleza". Esperamos que los resultados de nuestra investigación sean útiles para promover la conservación de la biodiversidad urbana".

La GSALS de la Universidad de Tokio y Sekisui House apunta a contribuir con la conservación de la biodiversidad urbana y con la creación de una sociedad con una actitud positiva hacia la naturaleza, compartiendo los resultados de la investigación sobre el modo en que las interacciones con la naturaleza cercana en los entornos urbanos afectan a la salud mental de las personas y al modo en que éstas aprecian la naturaleza e interactúan con ella.

Notas

-- Facultad de Posgrado en ciencias agrícolas y de la vida de la Universidad de Tokio, Laboratorio Soga: https://www.masashi-soga.com/

-- Una habitación con vista al verde: la importancia de la naturaleza cercana para la salud mental durante la pandemia de COVID-19: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/eap.2248

-- Iniciativa de conservación de la biodiversidad de Sekisui House: https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/

-- Metodología positiva para la naturaleza de Sekisui House: https://www.sekisuihouse.co.jp/gohon_sp/method/

Facultad de Posgrado en ciencias agrícolas y de la vida de la Universidad de Tokio

La Facultad de posgrado en ciencias agrícolas y de la vida de la Universidad de Tokio ofrece capacitación sistemática y por etapas en ciencias aplicadas dentro del campo de la agricultura. Con sus actividades educativas y de investigación, se ha propuesto formar personas con el tipo de visión, las habilidades prácticas y las cualidades de liderazgo necesarias para abordar las necesidades de la sociedad global a través de actividades sociales, culturales e industriales.

Proyecto Gohon no Ki de Sekisui House

El proyecto Gohon no Ki fue puesto en marcha por Sekisui House en 2001 a modo de iniciativa para conservar la biodiversidad a través de la jardinería ecológica y reverdecer los jardines de sus clientes con su cooperación. Este proyecto se funda en el concepto de plantar cinco árboles autóctonos, tres para las aves y dos para las mariposas, aplicando el modelo de paisaje tradicional japonés satoyama. El proyecto Gohon no Ki propone reverdecer los jardines y las comunidades locales con especies de árboles autóctonos adaptados al clima local y benévolos para las aves, las mariposas y otra fauna local. En el año fiscal 2021, Sekisui House plantó 1,01 millones de árboles, con lo que el número de árboles plantados desde el lanzamiento del Proyecto Gohon no Ki en 2001 asciende a 18,1 millones de árboles (a fecha de enero de 2022). Desde 2019, la empresa colabora con el Laboratorio Kubota de la Universidad de Ryukyu y con Think Nature Co, Ltd. para evaluar cuantitativamente la contribución del reverdecimiento en red a la biodiversidad urbana. En 2021, desarrolló el primer mecanismo del mundo para evaluar cuantitativamente la biodiversidad urbana, analizando big data sobre el número de árboles, las especies, los datos de la ubicación y los ecosistemas para determinar la eficacia de la conservación de la biodiversidad, publicándolo como la "metodología positiva para la naturaleza".

