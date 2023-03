Comunicado de prensa de Business Wire: SES

La agencia federal mexicana CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) seleccionó a SES para implementar más de 1.100 puntos de acceso de banda ancha como parte de la iniciativa del Gobierno Federal, "Internet para todos". SES anunció hoy que estos sitios están habilitados por el satélite SES-17, de banda Ka y de muy alto rendimiento, y beneficiarán a comunidades en todo el territorio mexicano al brindar acceso gratuito a Internet en áreas públicas.

El servicio de SES se entrega como una solución completamente administrada a CFE TEIT, lo que permite que la agencia federal optimice de manera flexible las necesidades de ancho de banda a medida que cambia la demanda, al tiempo que reduce el costo y la complejidad de la entrega de conectividad satelital. Esta colaboración supone el segundo despliegue de servicios satelitales de SES bajo la iniciativa "Internet para todos", tras los más de mil puntos de acceso gratuitos ya habilitados a través del satélite SES-15 el año pasado.

Estos puntos de acceso Wi-Fi se instalan en lugares estratégicos como plazas públicas, espacios comunitarios, escuelas y hospitales en todo el país para garantizar un acceso confiable a Internet para toda la población, especialmente para las regiones más remotas y las comunidades desatendidas. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), solo el 66,4% de los hogares del país tenía acceso a banda ancha en 2021, y en estados como Chiapas, solo el 32,6% de la población rural tenía acceso a internet. Para diciembre de 2022, CFE TEIT ha instalado un total de 55.360 puntos que ofrecen internet gratis a los mexicanos. Para enero de 2023, el Gobierno Federal tiene como objetivo tener 140 mil puntos de acceso Wi-Fi gratuitos instalados en todo el país.

"Conectar a los desconectados sigue siendo un desafío vital, ya que puede ayudar a terminar con el aislamiento y las diversas formas de marginación que sufren muchas comunidades e individuos en áreas remotas y fuera del alcance de la infraestructura terrestre. En SES, estamos muy orgullosos de apoyar al CEF TEIT en su misión de conectar toda la población mexicana y brindarle servicios de conectividad confiables que puedan apoyar sus actividades productivas, académicas y de bienestar", dijo Omar Trujillo, Vicepresidente de Ventas de Redes para las Américas en SES.

SES tiene la visión audaz de ofrecer experiencias sorprendentes, en cualquier lugar de la tierra, mediante la distribución de contenido de video de la más alta calidad y al ofrecer conectividad continua en todo el mundo. Como líder en soluciones globales de conectividad para contenidos, SES opera la única constelación de satélites multiórbita del mundo con la combinación única de cobertura global y alto rendimiento, incluyendo el sistema O3b de órbita circular intermedia de baja latencia y probado comercialmente. Gracias a una red amplia e inteligente que se encuentra habilitada para la nube, SES puede ofrecer soluciones de conectividad de alta calidad en cualquier lugar de la tierra, el mar o el aire. Además, es un socio confiable de las principales empresas de telecomunicaciones, operadores de redes móviles, gobiernos, proveedores de servicios de conectividad y de nube, emisoras, operadores de plataformas de video y propietarios de contenidos alrededor del mundo. La red de vídeo de SES transmite unos 8.000 canales y tiene un alcance inigualable de 366 millones de hogares, proporcionando servicios de medios gestionados para contenidos lineales y no lineales. La empresa cotiza en las bolsas de París y Luxemburgo (Ticker: SESG). Para mayor información, visite: www.ses.com

Acerca de CFE TEIT

CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) es una Sociedad Subsidiaria de CFE, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que presta y suministra servicios de telecomunicaciones en México. Su objetivo es instalar Internet inalámbrica en todo el país, en vías, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas y espacios comunitarios, para contribuir a la lucha contra la marginación, permitir la integración de las zonas deprimidas a las actividades productivas y cerrar la brecha digital con respecto a las oportunidades de acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación por parte de todas las personas, dando prioridad a aquellas que se encuentren en situación de aislamiento de las telecomunicaciones. Para lograr su propósito fundamental, CFE TEIT pretende utilizar la infraestructura propia del Estado Mexicano para llevar a cabo un proyecto social con la mayor eficiencia económica posible - comercialmente poco atractivo, pero del que el Estado es responsable.

