Comunicado de prensa de Business Wire: Shenzhen Woody Vapes Technology

Luego del lanzamiento de la canción Spark Your Life, VOOPOO, una marca de cigarrillos electrónicos líder, volvió a mostrarse un paso adelante invitando a Woskerski, artista de grafiti reconocido a nivel mundial, para que cree un festín visual de arte callejero en Londres con su impactante grafiti.

VOOPOO Graffiti in UK

La creación de un gigantesco símbolo de infinito (?), presenciada por miles de personas

Como marca de cigarrillos electrónicos reconocida a nivel mundial, VOOPOO nunca ha detenido su búsqueda de innovación, algo que va de la mano con el sentido de su símbolo de marca ?, lanza continuamente nuevas colaboraciones entre distintos ámbitos y lidera las tendencias de la industria. Esta vez, la marca VOOPOO se presentó de manera única y con un estilo muy modernista gracias a la cooperación con el popular artista de grafiti Woskerski, quien logró un equilibrio perfecto entre arte y la imagen de la marca para que los consumidores puedan acceder a una experiencia innovadora diversificada.

Basándose en el símbolo de marca ? de VOOPOO, el artista Woskerski utilizó su increíble creatividad para crear un enorme grafiti con la temática del nuevo producto de VOOPOO, Argus GT 2, que integró perfectamente vapores con el símbolo de la marca. Esto se ensambló totalmente con el túnel de Leake Street en Londres para dar como resultado una energía y un atractivo muy característicos. Miles de persones se convocaron para apreciar el proceso de creación, y muchas celebridades de Internet realizaron streamings en vivo para interactuar con fanáticos de VOOPOO.

"Influencers" y usuarios logran que el símbolo ? se viralice

Spark Your Life es solo el comienzo. Con la buena recepción de sus productos en todo el mundo, el símbolo de marca icónico de VOOPOO ya posee profundas raíces en el corazón de los consumidores. Además del gigantesco grafiti del símbolo de infinito en Londres, otro artista lanzó su versión grafitera del símbolo de infinito gigante de VOOPOO en el Parque Kalijodo, ubicado en Jakarta, Indonesia, un evento que atrajo muchos fanáticos de ese país. Lo que generó una sorpresa aún mayor es que en la plataforma multimedia TikTok y en la aplicación VOOPOO Fans club en Indonesia, miles de celebridades de Internet y usuarios están publicando sus propias versiones del símbolo de infinito y demostrando su amor por la marca exhibiéndose con productos y arte de VOOPOO.

Este año, desde el lanzamiento de la canción Spark Your Life hasta la convocatoria del desafío de TikTok y el grafiti del símbolo de infinito en el Reino Unido e Indonesia, VOOPOO ha seguido derribando barreras, demostrando ser quien marca el camino de las nuevas tendencias en la industria del cigarrillo electrónico. El futuro dirá cuáles son las próximas propuestas ambiciosas de VOOPOO luego de este gran impacto.

