Comunicado de prensa de Business Wire: SIAL

SIAL, la principal red de industrias de alimentos y bebidas de categoría cruzada del mundo, anunció que SIAL America tendrá lugar desde el 28 al 30 de marzo de 2023 en el Centro de Convenciones de Las Vegas (LLVC). El evento de interconexión y de generación líder respaldado por USDA proporcionará a importadores, empresas de servicios alimentarios, distribuidores, minoristas, mayoristas y dueños de restaurantes la oportunidad de crear contactos con empresas de alimentos expositoras de todo el mundo.Los participantes explorarán lo último en productos y tecnología alimentaria a través de SIAL Innovation y asistirán a seminarios educacionales dedicados a las últimas tendencias de la industria alimenticia.

Esta extensa plataforma cuenta con categorías de productos que incluyen Orgánico y bienestar, Bebida, Comestibles, Dulces y pastelería, Frutas y verduras, Mariscos, Productos lácteos, Comidas congeladas, Bocadillos, Carnes.

El marzo pasado, SIAL America hizo su debut al darles la bienvenida a más de 4.600 profesionales de la industria de todo el mundo, profundizando en tendencias alimenticias de vanguardia como alternativas de origen vegetal, la trazabilidad de productos animales e innovaciones en chocolates y dulces. SIAL tendrá lugar seis meses después de que el evento emblemático de SIAL París atrajera a más de 7.000 expositores en octubre de 2022. Los expositores nacionales e internacionales, que incluyen a Real California Milk, Supreme Crab & Seafood, y Haig's Delicaciesya se han anotado para participar, junto con USA Rice, Dairy Farmers of Wisconsin, Godshall's, American Beverage Markets, Skechers, Source Logistics y más por anunciar.

SIAL America nuevamente contará con servicios de intermediación y espacios VIP para establecer contactos para conectar negocios con la misma visión. El espectáculo tendrá lugar al lado de la Expo de pizza internacional de Emerald.

El registro para participantes para SIAL America se encuentra abierto en el enlace a continuación:https://sialamerica.com/attend/registration-pricing/.

SIAL America se presenta en asociación con Emerald y Comexposium. La asociación aprovecha las respectivas fortalezas del impacto de los eventos líderes en vivo de Emerald en los Estados Unidos y la marca y red alimentaria global de SIAL preeminente de Comexposium.

Acerca de SIAL Network:SIAL Network es la red de ferias de alimentos y bebidas más grande del mundo. Sus 11 espectáculos regulares (SIAL París, SIAL Canadá Montreal, Toronto, SIAL China, SIAL Shenzhen, Food & Drinks Malaysia, SIAL India, SIAL Interfood en Yakarta, Gourmet Selection, Djazagro y The Cheese & Dairy Show) reúnen a 16.000 exhibidores y 700.000 visitantes de 200 países. https://www.sial-network.com/

Medios de contacto: 5W Public Relations

