Comunicado de prensa de Business Wire: Signifyd

El proveedor líder de protección para ecommerce, Signifyd, anunció hoy que está profundizando su compromiso con el mercado regional al incorporar a su equipo expertos clave en la prevención del fraude de la compañía brasileña Legiti y, así, duplicar el tamaño de su fuerza laboral en el país en el marco del lanzamiento de un centro de investigación y desarrollo con sede en São Paulo.

El movimiento suma un equipo de ingenieros, científicos de datos y ejecutivos de Customer Success con amplia experiencia en la detección y prevención de amenazas fraudulentas únicas en la región a Signifyd, que ha expandido su presencia en Latinoamérica rápidamente.

"Brasil se encuentra entre los mercados de comercio electrónico más dinámicos y de más rápido crecimiento en el mundo", comentó Raj Ramanand, CEO de Signifyd, al anunciar la expansión."La oportunidad de unir la experiencia global y comprobada de Signifyd con la experiencia local, el conocimiento de la industria y el éxito demostrado de los nuevos miembros de nuestro equipo nos pone en la mejor posición para garantizar el éxito de nuestros clientes, tanto a nivel regional como en todo el mundo".

La incorporación de expertos clave de Legiti se da tras el rápido crecimiento de Signifyd en Brasil. Tan solo el año pasado, Signifyd aumentó su cantidad de clientes en el país en un 27% y el valor de las transacciones revisadas en Brasil aumentó casi 10 veces.

Entre los ejecutivos que planean incorporarse a Signifyd en las próximas semanas, se encuentran los fundadores de Legiti Pedro Sanzovo y Pearson Henri, quienes fundaron la empresa en 2019. Sanzovo se desempeñará como director sénior de Customer Success en Signifyd para América Latina. Henri se une a Signifyd como director sénior de implementaciones globales.

Legiti es reconocida por impulsar el crecimiento de los comercios en línea en Brasil. La compañía se especializó en colaborar con negocios en rápido crecimiento, que lograron liberarse de los problemas y costos del fraude a medida que sus negocios crecían. Los miembros del equipo de Legiti que se incorporan a Signifyd tendrán la oportunidad de actuar en una empresa más grande que opera en un mercado global.

"A lo largo de los años hemos acumulado inteligencia increíble sobre el fraude en Brasil. Ahora podemos utilizar esos conocimientos no solo para combatir el fraude y aumentar los ingresos de una base de clientes más amplia en Brasil, sino también para aplicar lo que hemos aprendido en Brasil a un mercado más amplio en todo el mundo", afirmó Sanzovo.

El nuevo centro de investigación y desarrollo de Signifyd se enfocará en la innovación para el mercado brasileño, pero apoyará a todos los clientes de Signifyd a nivel mundial. Aunque Brasil y Latinoamérica se enfrentan a ciertos retos de fraude que son diferentes de los de otras partes del mundo, existen muchas redes criminales que no se limitan por fronteras y buscan cometer fraudes a nivel internacional.

Las tácticas y estrategias que han aplicado los defraudadores en el mercado brasileño han encontrado y seguirán encontrando su camino hacia el resto del mundo y viceversa. El centro brasileño de Signifyd tendrá a mano la inteligencia y las soluciones para combatir esas tácticas dondequiera que se utilicen.

Signifyd proporciona una plataforma integral de protección para el comercio electrónico que aprovecha su red de comercios para potenciar la conversión, automatizar la experiencia del cliente y eliminar el fraude y el abuso de consumidores para el comercio en línea Sus soluciones proporcionan la transparencia y el control que las marcas necesitan para tener éxito en el mundo del comercio que cambia rápidamente. Signifyd, que es el proveedor líder de seguridad de pagos y prevención de fraudes para los 1000 principales minoristas para 2023, tiene su sede en San José, California, con oficinas en Denver, Nueva York, Ciudad de México, São Paulo, Londres y Belfast.

