Comunicado de prensa de Business Wire: SINOVAC Biotech Ltd.

Se realizó una ceremonia de lanzamiento en el Gleneagles Hospital Hong Kong (Gleneagles o GHK) por el inicio de un ensayo clínico para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna inactivada específica para la variante ómicron del COVID-19, creada por SINOVAC y utilizada como dosis de refuerzo en adultos sanos, a la expectativa de proporcionar datos científicos para futuras estrategias de inmunización. Lidera este estudio un equipo de investigación médica del Clinical Trials Centre de la Universidad de Hong Kong (HKU-CTC) en colaboración con Gleneagles.

En este estudio, se reclutará a un total de 300 voluntarios adultos sanos mayores de 18 años que ya tienen dos o tres dosis de la vacuna inactivada o de ARNm contra el COVID-19.

"Como sabemos, la vacunación es una de las formas más eficaces de enfrentar las enfermedades infecciosas. En la actualidad, la variante ómicron afecta continuamente a todo el mundo. Espero que el ensayo clínico fortalezca y promueva con eficacia la investigación y la administración de las vacunas", declaró en la ceremonia Ivan Hung Fan-ngai, profesor Ru Chien y Helen Lieh en Pedagogía de las Ciencias de la Salud, profesor clínico y jefe de Enfermedades Infecciosas y decano asistente del Departamento de Medicina, Facultad de Medicina Clínica, decano asistente (Admisiones), LKS Faculty of Medicine, Universidad de Hong Kong (HKUMed).

"Como uno de los centros de investigación de HKU, nos complace ser parte del proyecto de este ensayo clínico y contribuir a la investigación y el desarrollo continuos de las vacunas y las estrategias de inmunización para mejorar la protección de la salud de las personas", manifestó el Dr. Kenneth Tsang.

"Significa mucho cooperar con el profesor Hung, HKU-CTC y Gleneagles para llevar a cabo el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 inactivada como dosis de refuerzo contra la cepa ómicron. Esperamos encontrar una solución para que Hong Kong y el planeta luchen contra los nuevos virus con los resultados de este ensayo", declaró Cheryl Law, directora de Desarrollo Comercial Internacional de SINOVAC.

SINOVAC obtuvo la muestra de la variante ómicron a principios de diciembre de 2021 y promovió activamente la investigación y el desarrollo de su vacuna contra el COVID-19 inactivada (específica de la cepa ómicron). En la investigación preclínica, se demostró que la vacuna era segura y eficiente en animales. La Junta de Revisión Institucional (IRB) del HKU GHK aprobó el ensayo clínico sobre la inmunización de refuerzo contra la cepa ómicron el 12 de abril de 2022 y la Pharmacy and Poisons Board de Hong Kong lo hizo el 14 de abril del mismo año, lo que permitió llevar a cabo el ensayo clínico para reforzar la inmunidad de las personas contra la nueva cepa del coronavirus en Hong Kong.

Acerca de Sinovac Biotech Ltd.

SINOVAC Biotech Ltd. (SINOVAC) es una empresa biofarmacéutica líder con base en China que se centra en la investigación, la innovación, la fabricación y la comercialización de vacunas que protegen a los humanos de enfermedades infecciosas. La cartera de productos de SINOVAC incluye vacunas contra enfermedades infecciosas emergentes, como la COVID-19, la gripe A (H1N1) pandémica (gripe aviar), la gripe H1N1 (gripe porcina) y el enterovirus 71 (EV71), y otras enfermedades infecciosas frecuentes como la hepatitis vírica, la gripe estacional, la neumonía neumocócica, la poliomielitis, la varicela y las paperas. SINOVAC también explora oportunidades en el mercado internacional y exporta vacunas a decenas de países y organizaciones internacionales. Puede ver más información acerca de SINOVAC en www.sinovac.com.

Acerca del Clinical Trials Centre de HKU

El Clinical Trials Centre de la Universidad de Hong Kong (HKU-CTC) es una plataforma integral de gestión de investigaciones clínicas, dedicada a facilitar la conducta profesional de los proyectos de investigación clínica de HKUMed. Desde su fundación, HKU-CTC ya ha organizado más de mil estudios clínicos patrocinados e iniciados por investigadores en colaboración con patrocinadores e investigadores de todo el mundo.

Acerca de Gleneagles Hospital Hong Kong

Ubicado en Wong Chuk Hang, en el distrito Sur de la isla de Hong Kong, Gleneagles Hospital Hong Kong (Gleneagles) es un hospital privado multiespecializado que ofrece 500 camas, tecnología médica de vanguardia y una amplia gama de servicios clínicos que comprenden más de 35 especialidades y subespecialidades. Como el hospital universitario privado de excelencia de Hong Kong, Gleneagles también contribuye a la capacitación y el desarrollo de profesionales de atención sanitaria y al avance de las investigaciones clínicas. Gleneagles es una empresa conjunta de IHH Healthcare y NWS Holdings Limited, con la Universidad de Hong Kong como su socio clínico exclusivo. Puede ver más información acerca de Gleneagles Hospital Hong Kong en https://www.gleneagles.hk/.

