Comunicado de prensa de Business Wire: Smiths Detection

Smiths Detection, líder mundial en tecnologías de detección de amenazas y control de seguridad, anunció hoy que ha implementado una solución central de gestión y proceso de imágenes en múltiples sitios y totalmente operativa para DHL Express Australia.

La solución conecta los escáneres existentes de detección automática de explosivos de alta velocidad Smiths Detection HI-SCAN 10080 EDX-2is en los sitios de Sídney, Melbourne y Brisbane con una sola red inteligente que permite que se analicen todas las imágenes de rayos X en una única ubicación central y provee análisis e informes de datos consolidados. La solución de control centralizado inteligente permitirá a DHL Express Australia optimizar los turnos del personal, así como también aumentar de manera significativa la utilización de los operadores de seguridad a la vez que se reducen los gastos operativos totales.

La tecnología se usará para el control seguro y eficiente del transporte aéreo internacional, en línea tanto con las reglamentaciones australianas como las de TSA.

Ajay Sankaran, director general de Australia y director de Ventas de Asia del Sur de Smiths Detection, expresó: "Nos complace haber instalado una plataforma de control y gestión para DHL Australia. La detección remota y el uso de un sistema de gestión central brinda al usuario datos operativos provenientes de distintos procesos de detección, que genera información invaluable a la vez que facilita aún más la detección de amenazas y controla el rendimiento en general. La plataforma también puede expandirse con facilidad para incluir más equipos de detección de seguridad".

"La iniciativa ha contribuido de manera significativa al mejoramiento de la inspección de la carga aérea de DHL en todas las áreas clave de medidas: utilización de detector, que ha dado como resultado una reducción mayor al 40 % en las horas de funcionamiento de los rayos X; tiempos de decisión y cumplimiento impulsado por la colocación en una sala de detección diseñada específicamente para el propósito; y reducción en el riesgo de amenazas internas debido a la separación del detector de la carga física. Estas mejoras han sido facilitadas por la visibilidad mejorada ampliamente con la centralización de la gestión".

Acerca de los productos:

HI-SCAN 10080 EDX-2is es un sistema de detección automática de explosivos que usa un sistema de visión de rayos X para permitirle a los operadores que "miren detrás" de los objetos a la vez que controlan de manera automática el equipaje para detectar explosivos.

MatriX Server es un sistema de distribución de imágenes y gestión del sistema que conecta las unidades de rayos X y estaciones de trabajo del operador. El servidor MatriX ayuda a gestionar la distribución de imágenes y resultados dentro de la red de rayos X de múltiples niveles.

Acerca de Smiths Detection:

Smiths Detection es líder mundial en tecnologías de detección de amenazas y control para los mercados de aviación, puertos y fronteras, seguridad urbana y defensa. Smiths Detection, con más de 70 años de experiencia comprobada en el campo, ofrece las soluciones necesarias para proteger a la sociedad contra amenazas y paso ilegal de explosivos, armas prohibidas, contrabando, agentes químicos tóxicos, agentes biológicos y narcóticos, ayudando a que el mundo sea un lugar más seguro.

Para obtener más información, visite http://www.smithsdetection.com.

