Comunicado de prensa de Business Wire: Smiths Detection

Smiths Detection, líder global en tecnologías de detección de amenazas e inspecciones de seguridad, anunció hoy que se ha incorporado el escáner de rayos X HI-SCAN 6040 CTiX a la Lista de Productos Calificados (QPL) de tamaño medio del Sistema de Revisión de Pertenencias en Puntos de Control (CPSS) de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). El programa de CPSS de la TSA ha sido diseñado para reemplazar la anterior generación de escáneres de rayos X ubicados en los aeropuertos de los EE.UU. por la tecnología más reciente de escaneo con rayos X para tomografías computarizadas (CT).

El escáner HI-SCAN 6040 CTiX de Smiths Detection es ahora un producto calificado en la QPL y, en este sentido, la TSA puede comprarlo para implementar en sistemas de tamaño medio. HI-SCAN 6040 CTiX es un escáner de rayos X para tomografías computarizadas (CT) que produce imágenes en 3D volumétricas de alta resolución para agilizar la inspección del equipaje, para lo cual se utilizan tanto la inspección visual del operador como el reconocimiento automático de objetos, lo que tiene como resultado bajos índices de falsas alarmas. Con el escáner, no es necesario sacar los dispositivos electrónicos ni los líquidos del equipaje. De esta manera, se agiliza el tránsito de pasajeros, se mejora la seguridad y se reducen los puntos de contacto.

La configuración de tamaño medio es una de las tres configuraciones del HI-SCAN 6040 CTiX. Esta configuración incluye un clasificador automático de equipaje ubicado en el punto de decisión para que el equipaje se clasifique como sospechoso o autorizado. Esto permite mejorar el tránsito de pasajeros y la experiencia en general.

Inder Reddy, presidente de Smiths Detection Inc. dijo:"Nos complace confirmar que nuestro escáner HI-SCAN 6040 CTiX se ha incorporado a la Lista de Productos Calificados de tamaño medio de la TSA. En Smiths Detection, nuestro objetivo es muy sencillo: ofrecer la seguridad, tranquilidad y libertad de movimiento en las cuales se basa el mundo. Esto ha cobrado una importancia sin precedentes. La tecnología de CT permite equipar a los aeropuertos con poderosas tecnologías de revisión, lo que fortalece la seguridad, aumenta el tránsito y mejora la experiencia de los pasajeros".

En 2019, se le adjudicó a Smiths Detection un contrato para abastecer con 300 sistemas de puntos de control de tecnología avanzada/tomografía computarizada (AT/CT) a distintos aeropuertos de los EE.UU. a través del programa AT/CT de la TSA. En virtud del contrato celebrado con la TSA, Smiths Detection fabricó 300 sistemas de AT/CT en Edgewood, MD, y los instaló por todo EE.UU. durante la pandemia del COVID-19.

Acerca del producto:

HI-SCAN 6040 CTiX: https://www.smithsdetection.com/products/hi-scan-6040-ctix/

El escáner forma parte de la Lista de Productos Calificados de la TSA.

Acerca de Smiths Detection

Smiths Detection, una división de Smiths Group, es líder global en tecnologías de inspección y detección para los mercados de transporte aéreo, puertos y fronteras, fuerzas armadas y seguridad urbana. Con más de 40 años de experiencia en el campo, ofrecemos las soluciones que se necesitan para proteger a la sociedad contra las amenazas que representan explosivos, armas prohibidas, contrabando, agentes químicos tóxicos y narcóticos.

Nuestra misión es simple: garantizar la seguridad, la tranquilidad y la libertad de movimientos de la que depende el mundo.

Visite http://www.smithsdetection.com/ para más información.

