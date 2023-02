Comunicado de prensa de Business Wire: Smiths Detection

Smiths Detection, líder mundial en tecnologías de detección de amenazas y control de seguridad, anuncia el lanzamiento del HI-SCAN 6040 CTiX Model S, una versión más pequeña de su exitoso escáner de tomografía computada (TC) para puestos de control de pasajeros elegido mayoritariamente por los operadores de seguridad.

Este nuevo modelo, con 20 cm menos de ancho y 350 kg más ligero que el HI-SCAN 6040 CTiX, puede integrarse fácilmente en puestos de control aeroportuarios o de infraestructuras críticas, tanto nuevos como ya existentes. Ambos modelos del HI-SCAN 6040 CTiX ofrecen una calidad de imagen líder en el sector y consumen poca energía, tienen una velocidad de cinta de 0,2 m/s, que es un 30 % superior a la de otros escáneres de TC de rayos X, además de bajos niveles de ruido y ninguna vibración, lo que mejora la experiencia en el puesto de control tanto para los pasajeros como para los operadores.

El HI-SCAN 6040 CTiX Model S aprovecha la potencia del escaneado de rayos X por TC para eliminar la necesidad de retirar dispositivos electrónicos, líquidos y geles del equipaje de mano mediante la producción de imágenes volumétricas en 3D, con lo que se reduce el número de bandejas y se acelera el proceso de control de seguridad. El nuevo Modelo S también incorpora la galardonada interfaz de operador del modelo original.

El HI-SCAN 6040 CTiX Model S se puede integrar perfectamente con la tecnología de Smiths Detection y de otros fabricantes, lo que facilita el desarrollo de soluciones de arquitectura abierta. Se puede mejorar aún más con el software de reconocimiento de objetos automatizado iCMORE de Smiths Detection que detecta automáticamente una lista cada vez más amplia de objetos prohibidos, con lo que se mejoran los resultados de seguridad y la eficiencia. Además, las últimas funciones y controles de seguridad de datos garantizan que la información y los activos de los clientes estén bien protegidos contra ciberataques.

Philo Daniel, director global para el sector de aviación de Smiths Detection, comentó: "Con más de 700 unidades vendidas en todo el mundo, el HI-SCAN 6040 CTiX ofrece la mejor solución de seguridad de equipaje de pasajeros. Estamos encantados de enriquecer nuestra cartera de productos con este nuevo lanzamiento, hemos desarrollado un escáner para puestos de control más racionalizado, que puede adaptarse a aquellos con limitaciones de tamaño y configuración, y que mejora la eficiencia energética, el proceso de inspección, los resultados de seguridad y la experiencia de los pasajeros".

El HI-SCAN 6040 CTiX Model S cuenta con la homologación ECAC EDS CB C3 en Europa, a la que se sumarán otras homologaciones locales.

Acerca de Smiths Detection:

Smiths Detection es líder mundial en tecnologías de detección de amenazas y control para los mercados de aviación, puertos y fronteras, seguridad urbana y defensa. Smiths Detection, con más de 70 años de experiencia comprobada en el campo, ofrece las soluciones necesarias para proteger a la sociedad contra amenazas y paso ilegal de explosivos, armas prohibidas, contrabando, agentes químicos tóxicos, agentes biológicos y narcóticos, ayudando a que el mundo sea un lugar más seguro.

Para obtener más información, visite http://www.smithsdetection.com.

FTI Consulting: Tom Hufton/Harriet Jackson/Ffion Dash sc.smithsdetection@fticonsulting.com +44 (0)20 3727 1000

Smiths Detection: Sophie Mills, Directora de Comunicación corporativa sophie.mills@smithsdetection.com + 44 (0)73 8423 6474

