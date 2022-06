Comunicado de prensa de Business Wire: Systems & Technology Corporation

SYSTECH, uno de los mejores proveedores de soluciones IoT e IoV del mundo, mostrará especialmente su exclusivo rastreador de activos CAREU UA1, y el candado-rastreador de contenedores UC1 y el software de la plataforma de gestión de flotas "Intelli FleetWeb" en Expo Securidad Mexico.

SYSTECH's Arquitectura de software (Graphic: Business Wire)

- CAREU UA1 es un dispositivo de rastreo GPS habilitado para LTE/M1/NB1 para dispositivos de activos, es resistente al agua y al polvo (IP67) está hecho para resistir condiciones climáticas difíciles, además de su sensor de luz y sensor de presión de aire incorporados, mientras que está equipado con una batería que puede durar hasta seis años.

- CAREU UC1 es un candado de carga con una batería de gran capacidad que puede bloquearse y desbloquearse mediante RFID, geocercas o la plataforma de gestión de flotas. Además, si alguien corta el cable metálico de UC1, ésta enviará un mensaje de alarma a la plataforma de gestión de flotas.

- Intelli FleetWeb es adecuado para la gestión de seguimiento de la flota en la logística, el arrendamiento y el transporte, está altamente integrado con la serie completa de productos de SYSTECH y accesorios, y está integrada con una dashcam para transmisión en vivo, vídeos por evento y la reproducción del historal de videos, además, a través de informes de análisis estadístico, puede gestionar eficazmente la flota, y reducir aún más el costo de operación y mejorar la competitividad de las empresas.

SYSTECH en esta exposición de México, para la compra de la serie completa de productos SYSTECH, es decir, la oportunidad de utilizar con el sistema Intelli FleetWeb de forma gratuita, por favor, póngase en contacto con el personal de ventas SYSTECH para obtener más información.

Póngase en contacto con el personal de ventas de SYSTECH para obtener más información. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: https://www.systech.com.tw/about

Contacto con los medios: Charlene Chi TEL: +886-2-26981599 E-mail: st_marketing@systech.com.tw / avl@systech.com.tw

