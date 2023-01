Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) acaba de anunciar que EXKIVITY® (mobocertinib) ha obtenido la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos (NMPA, por sus siglas en inglés) de China para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) localmente avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por su siglas en inglés), cuya enfermedad ha progresado con o después de la quimioterapia a base de platino. EXKIVITY ha mostrado respuestas clínicamente significativas y duraderas en pacientes con NSCLC localmente avanzado o metastásico positivo para mutación de inserción en el exón 20 del EGFR y es ahora el primer y único tratamiento disponible para esta población de pacientes en China. EXKIVITY, un inhibidor oral de la tirosina quinasa diseñado con las inserciones en el exón 20 como diana, fue revisado como parte del programa de Terapias Innovadoras de la NMPA. La aprobación completa para esta indicación dependerá de la verificación del beneficio clínico en un ensayo confirmatorio.

"La aprobación de EXKIVITY en China para pacientes con NSCLC localmente avanzado o metastásico positivos para mutación de inserción en el exón 20 del EGFR fue posible gracias a la colaboración comprometida y al apoyo de la NMPA y del gobierno chino", declaró Awny Farajallah, responsable de Asuntos Médicos Globales de Oncología de Takeda. "El cáncer de pulmón es una enfermedad devastadora, y tenemos la certeza de que el descubrimiento y la administración de medicamentos de precisión como EXKIVITY dirigidos a tipos de cáncer difíciles de tratar tienen el potencial de mejorar los resultados de los pacientes. Nos complace enormemente presentar EXKIVITY en China como la segunda terapia contra el cáncer de pulmón de Takeda y seguimos comprometidos con la investigación y el desarrollo para satisfacer las necesidades de esta comunidad de pacientes".

El cáncer de pulmón es el que se diagnostica con más frecuencia en China, y el NSCLC representa aproximadamente el 85 % de todos los casos de cáncer de pulmón en el país.1 De los pacientes diagnosticados con NSCLC con mutaciones del EGFR en China, hasta el 10 % presenta inserciones en el exón 20.2-7 A pesar de esta prevalencia, los pacientes en China no han contado con una opción de tratamiento específico diseñada para tratar los cánceres causados por estas mutaciones.

"Desde que se descubrieron las mutaciones del EGFR hace casi veinte años, los pacientes con inserciones en el exón 20 han estado esperando una terapia dirigida para tratar su enfermedad", declaró Sean Shan, presidente de Takeda China. "La aprobación de EXKIVITY en China es un avance notable, que demuestra el firme compromiso del gobierno chino por fomentar y acelerar la introducción de terapias innovadoras. EXKIVITY ofrece una terapia oral dirigida a una población que ha estado históricamente desatendida, y esta aprobación nos acerca aún más a la derrota de esta compleja y heterogénea enfermedad para los pacientes de esta región".

Esta aprobación se fundamenta en los resultados de la población tratada previamente con platino en el ensayo de fase 1/2 de EXKIVITY, en el que participaron 114 pacientes positivos para mutación de inserción en el exón 20 del EGFR que habían recibido tratamiento previo con platino y fueron tratados con la dosis de 160 mg. Los resultados demostraron una tasa de respuesta global (ORR) confirmada del 28 % por IRC, así como una mediana de DoR de 15,8 meses según el IRC, una mediana de supervivencia global (OS) de 20,2 meses y una mediana de supervivencia sin progresión (PFS) de 7,3 meses según el IRC. Las reacciones adversas relacionadas con el tratamiento más frecuentes fueron diarrea (92 %), erupción cutánea (46 %), paroniquia (38 %) y disminución del apetito (37 %).

Acerca de EXKIVITY (mobocertinib)

EXKIVITY es el primer inhibidor oral de la tirosina quinasa (TKI) de su clase, diseñado específicamente para atacar de forma selectiva las mutaciones de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR).

EXKIVITY está aprobado actualmente en Estados Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Corea del Sur, Australia y China para el tratamiento de pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC) localmente avanzado o metastásico con mutaciones de inserción en el exón 20 del EGFR, cuya enfermedad haya progresado con o después de la quimioterapia a base de platino.

Para más información acerca de EXKIVITY, visite https://www.exkivity.com/. Para consultar la Información de Prescripción, incluido el Recuadro de Advertencia, visite https://takeda.info/Exkivity-Prescribing-Information.

Acerca del NSCLC con mutación de inserción en el exón 20 del EGFR

El cáncer de pulmón no microcítico (NSCLC, por sus siglas en inglés) es la forma más común de cáncer de pulmón, y representa aproximadamente el 85 % de los 2,2 millones de nuevos casos de cáncer de pulmón que se diagnostican cada año en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud.9, 10 Los pacientes con NSCLC portadores de mutaciones de inserción en el exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, por sus siglas en inglés) representan aproximadamente el 1-2 % de los pacientes con NSCLC, y la enfermedad es más común en las poblaciones asiáticas en comparación con las occidentales.2-6 Esta enfermedad conlleva un peor pronóstico que otras mutaciones del EGFR, ya que los inhibidores de la tirosina quinasa del EGFR -que no están dirigidos específicamente a las inserciones en el exón20 del EGFR- y la quimioterapia proporcionan un beneficio limitado para estos pacientes.

Takeda ha asumido el compromiso de continuar con la investigación y el desarrollo para satisfacer las necesidades de la comunidad del cáncer de pulmón mediante el descubrimiento y la administración de medicamentos transformadores.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE SOBRE EXKIVITY

Prolongación del intervalo QTc

En pacientes tratados con mobocertinib se observó una prolongación del intervalo QT corregido (QTc), que incluyó arritmias potencialmente mortales, como torsades de pointes.

Se observó una prolongación del intervalo QTc dependiente de la concentración de aproximadamente 12,7 mseg (IC del 90 %: 8,69, 16,8) en la Cmáx en estado de equilibrio después de dosis diarias de 160 mg según un análisis de datos de 194 pacientes con neoplasias malignas sólidas avanzadas.

En los ensayos clínicos de mobocertinib no se incluyeron pacientes con QTc basal superior a 470 mseg. Evaluar el QTc y los electrolitos al inicio del tratamiento y corregir los valores anómalos de sodio, potasio, calcio y magnesio antes de iniciar mobocertinib. Controlar el QTc y los electrolitos periódicamente durante el tratamiento. Aumentar la frecuencia de monitorización en pacientes con factores de riesgo de prolongación del QTc, como pacientes con síndrome de QTc largo congénito, cardiopatías, alteraciones electrolíticas o pacientes que reciben medicamentos que se sabe que prolongan el intervalo QTc. Evitar el uso concomitante de medicamentos que prolonguen el intervalo QTc. Evitar el uso concomitante de inhibidores fuertes o moderados del CYP3A con mobocertinib, que pueden prolongar aún más el intervalo QTc. Suspender de forma permanente el tratamiento con mobocertinib en pacientes que desarrollen prolongación del intervalo QTc con signos o síntomas de arritmia potencialmente mortal.

Enfermedad pulmonar intersticial/neumonitis

Se han notificado casos de enfermedad pulmonar intersticial (ILD)/neumonitis grave, potencialmente mortal en pacientes tratados con mobocertinib.

Suspender mobocertinib en caso de aparición aguda de síntomas pulmonares sin causa aparente nuevos o progresivos, como disnea, tos y fiebre, a la espera de una evaluación diagnóstica y la confirmación del diagnóstico. Suspender de forma permanente mobocertinib si se confirma ILD/neumonitis.

Toxicidad cardíaca

Se han dado casos de insuficiencia cardíaca (incluida insuficiencia cardíaca congestiva, disminución de la fracción de eyección y cardiomiopatía) en pacientes tratados con mobocertinib.

Mobocertinib puede prolongar el QTc y provocar torsades de pointes.

También se registraron casos de fibrilación auricular (1,3 %), taquicardia ventricular (0,3 %), bloqueo auriculoventricular de primer grado (0,7 %), bloqueo auriculoventricular de segundo grado (0,3 %), bloqueo de rama izquierda del haz de His (0,3 %), extrasístoles supraventriculares (0,3 %) y extrasístoles ventriculares (0,3 %) en pacientes que recibieron mobocertinib. No se ha establecido la causalidad de estas alteraciones con mobocertinib.

Llevar a cabo una monitorización cardíaca, incluida la evaluación de la fracción de eyección ventricular izquierda al inicio y durante el tratamiento. Los pacientes que presenten signos y síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca deben recibir el tratamiento clínico adecuado. Suspender, reducir la dosis o interrumpir definitivamente mobocertinib en función de la gravedad.

Diarrea

En los estudios clínicos, la mayoría de los pacientes padecieron diarrea de leve a moderada. La diarrea puede ser grave o poner en peligro la vida. La mediana del tiempo transcurrido hasta la primera aparición de la diarrea fue de cinco días, pero podía presentarse tan pronto como 24 horas después de la administración de mobocertinib. La diarrea es por lo general transitoria y la mediana del tiempo transcurrido hasta su resolución fue de tres días. La diarrea prolongada puede provocar deshidratación o desequilibrio electrolítico, con o sin insuficiencia renal.

Se recomienda instaurar un tratamiento precoz y adecuado de la diarrea, como la prescripción de medicamentos antidiarreicos (p. ej., loperamida), dieta, ingesta adecuada de líquidos (aprox. 2 l de líquidos claros al día) y educación del paciente. Indicar a los pacientes que tengan a mano medicamentos antidiarreicos (por ejemplo, loperamida). Comenzar el tratamiento antidiarreico en el primer episodio de heces mal formadas o blandas, o en la primera aparición de deposiciones más frecuentes de lo normal. En los ensayos clínicos de mobocertinib en los que se utilizó loperamida como antidiarreico, el régimen de dosificación para la loperamida fue de 4 mg en el primer episodio de diarrea y luego 2 mg cada 2 horas hasta conseguir eliminar la diarrea del paciente durante al menos 12 horas; la dosis diaria de loperamida no superó los 16 mg. Si se utiliza loperamida como tratamiento antidiarreico, consulte el prospecto del producto de loperamida para obtener información adicional.

En caso de que la diarrea no mejore o se notifiquen signos o síntomas adicionales, se recomienda una intervención de la práctica médica habitual, incluidos otros medicamentos antidiarreicos. Si es necesario, puede considerarse la profilaxis antidiarreica. Vigilar los electrolitos e indicar a los pacientes que aumenten la ingesta de líquidos y electrolitos según sea necesario. No es necesario modificar la dosis a menos que el paciente no tolere mobocertinib o los síntomas reaparezcan, o la diarrea no se resuelva con intervención médica. Interrumpir mobocertinib y reducir las dosis posteriores si se produce diarrea grave.

Toxicidad embriofetal

Sobre la base de su mecanismo de acción y los datos de estudios en animales, mobocertinib puede causar daño fetal cuando se administra a mujeres embarazadas.

Advertir a las mujeres embarazadas del riesgo potencial para el feto. Se recomienda que las mujeres en edad fértil utilicen métodos anticonceptivos no hormonales eficaces durante el tratamiento con mobocertinib y durante el mes siguiente a la última dosis. Aconsejar a los varones con parejas femeninas en edad reproductiva que utilicen métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento con mobocertinib y durante una semana después de la última dosis de mobocertinib.

El compromiso de Takeda con la oncología

En Takeda Oncology, la aspiración de curar el cáncer nos une y nos motiva cada día a trabajar más por los pacientes con opciones de tratamiento limitadas o ineficaces. Nuestra ágil estructura y nuestra profunda experiencia interna se complementan con una red de alianzas que optimizan nuestro potencial para investigar, desarrollar y ofrecer medicamentos transformadores a las personas que padecen cáncer. Basándonos en décadas de liderazgo en oncología y en una cartera de medicamentos aprobados para cánceres hematológicos y tumores sólidos, estamos impulsando una cartera de productos de vanguardia centrados en el poder de la inmunidad innata. Inspirándonos en los pacientes e innovando en todos los ámbitos, nuestro objetivo es introducir nuevas clases de inmunoterapias que puedan dar lugar a respuestas profundas y duraderas, de modo que más pacientes puedan beneficiarse de medicamentos innovadores y tengan acceso a ellos.

Para obtener más información, visite www.takedaoncology.com.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial, basada en valores e impulsada por la I+D, con sede en Japón, comprometida a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiada por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda centra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, hematología y enfermedades genéticas raras, neurociencias y gastroenterología. También realizamos inversiones específicas en I+D en terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas, avanzando en la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechando nuestro motor de I+D colaborativo mejorado y nuestras capacidades para crear una cartera de productos sólida y con diversidad de modalidades. Nuestros empleados están comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los pacientes y con la colaboración con nuestros socios en la atención sanitaria en aproximadamente 80 países. Para más información, visite https://www.takeda.com.

Aviso importante

A los fines de este aviso, "comunicado de prensa" significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") con respecto a este comunicado. El presente comunicado de prensa (que incluye cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, y no constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, o de adquirir, suscribirse, intercambiar, vender o disponer de ninguna otra forma, otro tipo de valores, ni la solicitud de ningún voto ni aprobación en ninguna jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros valores al público mediante este comunicado de prensa. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, excepto de conformidad con el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su modificación, o una exención de dichos valores. El presente comunicado de prensa se proporciona (junto con cualquier información adicional que pueda brindarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, venta ni ninguna otra transacción). El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción a las leyes de valores vigentes.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, "Takeda" se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este puede contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones con respecto al negocio futuro de Takeda, la posición futura y los resultados de las operaciones, incluyendo estimaciones, previsiones, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas suelen incluir palabras como "objetivos", "planes", "cree", "espera", "continúa", "espera", "apunta", "pretende", "asegura", "hará", "puede", "debería", "haría", "podría", "anticipa", "estima", "proyecta" o expresiones similares o sus formas negativas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, incluyendo los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluyendo las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos; las presiones y desarrollos de la competencia; los cambios en las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las reformas globales de la atención sanitaria; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluyendo la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reguladoras y el calendario de las mismas; la incertidumbre sobre el éxito comercial de los productos nuevos y existentes; las dificultades o retrasos en la fabricación; las fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio; reclamaciones o preocupaciones sobre la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos a productos; el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros de los países en los que opera Takeda, o en otras facetas de su negocio; el calendario y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a la fusión con las empresas adquiridas; la capacidad de desprenderse de los activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el calendario de tales desinversiones; y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el Formulario 20-F y en otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, disponibles en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa ni ninguna otra declaración prospectiva que pueda hacer, salvo que lo exija la ley o la normativa bursátil. Los resultados pasados no son un indicador de los resultados futuros, y los resultados o declaraciones de Takeda en el presente comunicado de prensa pueden no ser indicativos y no son una estimación, previsión, garantía o proyección de los resultados futuros de Takeda.

Información médica

El presente comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles con diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes concentraciones. El contenido del presente documento no constituye una solicitud, una promoción ni un anuncio de ningún medicamento de venta bajo receta, incluidos los que se encuentran en etapa de desarrollo.

Información sobre regulación

Esta indicación está aprobada en China bajo aprobación condicional.

1 Gan J, Fang W, Zhang L. Therapy of lung cancer in China: introducing the special collection. Therapeutic Advances in Medical Oncology. 2021;13. 2 Riess, Jonathan W. Diverse EGFR Exon 20 Insertions and Co-Occurring Molecular Alterations Identifiedby Comprehensive Genomic Profiling of NSCLC. https://www.jto.org/article/S1556-0864(18)30770-6/fulltext. Consultado el 28 de septiembre de 2022. 3 Fang, Wenfeng. BMC Cancer. EGFR exon 20 insertion mutations and response to osimertinib in non-small-cell lung cancer. https://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12885-019-5820-0. Consultado el 28 de septiembre de 2022. 4 Kobayashi Y, Mitsudomi T. Not all epidermal growth factor receptor mutations in lung cancer are created equal: Perspectives for individualized treatment strategy. Cancer Sci. 2016;107(9):1179-1186. doi:10.1111/cas.12996 5 Yatabe Y, Kerr KM, Utomo A, et al. EGFR mutation testing practices within the Asia Pacific region: results of a multicenter diagnostic survey. J Thorac Oncol. 2015;10(3):438-445. doi:10.1097/JTO.0000000000000422 6 Kris MG, Johnson BE, Berry LD, et al. Using multiplexed assays of oncogenic drivers in lung cancers to select targeted drugs. JAMA. 2014;311(19):1998-2006. doi:10.1001/jama.2014.3741 7 Yang, Guangjian et al. "EGFR exon 20 insertion mutations in Chinese advanced non-small cell lung cancer patients: Molecular heterogeneity and treatment outcome from nationwide real-world study." Lung cancer (Amsterdam, Netherlands) vol. 145 (2020): 186-194. 8 Zhou C. Lung cancer molecular epidemiology in China: recent trends. Transl Lung Cancer Res. 2014 Oct;3(5):270-9. doi: 10.3978/j.issn.2218-6751.2014.09.01 9 Sung H. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33538338/. Consultado el 28 de septiembre de 2022. 10 American Cancer Society. What is Non-Small Cell Lung Cancer? https://www.cancer.org/cancer/non-small-cell-lung-cancer/about/what-is-non-small-cell-lung-cancer.html. Consultado el 28 de septiembre de 2022.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230111005573/es/

Contacto

Contactos de prensa: Prensa japonesa Jun Saito jun.saito@takeda.com +81 (0) 3-3278-2325

Prensa fuera de Japón Lauren Padovan Lauren.padovan@takeda.com +1 (215) 859-2605

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.