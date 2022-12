Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda(TSE:4502/NYSE:TAK)anuncia la adquisición de NDI-034858 a Nimbus Therapeutics. NDI-034858 es un inhibidor alostérico selectivo de la tirosina quinasa 2 (TYK2) de administración oral que, tras los recientes resultados satisfactorios de fase 2b en la psoriasis, se está evaluando para el tratamiento de varias enfermedades autoinmunes. Una vez completada la transacción, NDI-034858 se denominará TAK-279.

"Con la incorporación de este inhibidor de TYK2 a nuestra cartera de productos en fase avanzada se abre un interesante programa para Takeda. Tendremos el potencial de ampliar significativamente nuestra cartera y el impacto en los pacientes, al tiempo que mejoramos nuestra estrategia de crecimiento más allá de ENTYVIO®", afirmó Christophe Weber, presidente y director ejecutivo de Takeda. "Estamos seguros de que podremos poner en marcha un amplio programa de desarrollo y ofrecer tratamientos de primera categoría para estos pacientes, respaldados por la sólida experiencia de Takeda en enfermedades inmunomediadas, incluida la enfermedad inflamatoria intestinal (EII)".

Recientemente, Nimbus dio a conocer resultados preliminares positivos de un estudio de fase 2b en el que se evaluó NDI-034858 en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave. Takeda tiene previsto presentar los resultados de este estudio de fase 2b a principios de 2023. Se calcula que NDI-034858 entrará en la fase 3 para la psoriasis en 2023. Actualmente se está realizando un estudio de fase 2b en artritis psoriásica activa, y Takeda tiene previsto investigar este fármaco para el tratamiento de la EII y otras enfermedades autoinmunes.

"Este programa amplía aún más los programas clínicos gastrointestinales y el enfoque terapéutico de Takeda. Después de conocer los datos de fase 2b de NDI-034858, en particular las puntuaciones PASI, estamos entusiasmados por la diferenciación de esta molécula dentro de la clase TYK2. Creemos que tiene un amplio potencial para las personas con enfermedades autoinmunes", comentó Andy Plump, M.D., Ph.D., presidente de Investigación y Desarrollo de Takeda. "En virtud de su mecanismo de acción alostérico único, NDI-034858 es un inhibidor de TYK2 potente y altamente selectivo con una actividad clínica excepcional, un perfil de tolerabilidad sólido y amplios márgenes terapéuticos. Es muy probable que NDI-034858 se convierta en el mejor inhibidor de TYK2 de su clase para una amplia gama de enfermedades inmunomediadas".

"Desde que adquirimos Shire en 2019, hemos hecho enormes progresos en la reducción del endeudamiento para lograr una relación entre deuda neta y EBITDA ajustado apenas por encima de dos, y estamos en camino de alcanzar este objetivo un año antes de lo previsto. Esta adquisición es una oportunidad para invertir en el crecimiento de la empresa a medio y largo plazo. Incluso después de cerrar el trato, esperamos terminar este año fiscal con un ratio de deuda entre dos y dos y medio, y con un tipo de interés fijo medio ponderado de aproximadamente el 2 %", señaló Costa Saroukos, director financiero de Takeda. "El sólido perfil financiero de Takeda y las excelentes perspectivas de flujo de caja sitúan a la empresa en una buena posición para invertir en motores de crecimiento y centrarse en la rentabilidad para los accionistas, manteniendo al mismo tiempo una sólida calificación crediticia de grado de inversión".

Según los términos del acuerdo, Takeda pagará a Nimbus 4000 millones de dólares por adelantado, y dos pagos por hitos de 1000 millones de dólares cada uno en cuanto alcance unas ventas netas anuales de 4000 y 5000 millones de dólares. El pago inicial se financiará en gran parte con el efectivo disponible. Se espera que la transacción concluya antes de que finalice el año fiscal 2022. El cierre de la operación está supeditado a la finalización de la revisión en virtud de las leyes antimonopolio, incluida la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino (HSR) de 1976.

Evercore Group LLC es el asesor financiero exclusivo de Takeda, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP actúa como asesor legal.

La dirección de Takeda organizará una reunión virtual para inversores y analistas en la que se debatirá este anuncio entre las 17:30 y las 18:15 horas EST del martes 13 de diciembre (de 7:30 a 8:15 horas JST del miércoles 14 de diciembre). Haga clic aquí para participar.

Acerca de NDI-034858

NDI-034858 es un inhibidor alostérico de TYK2 desarrollado por Nimbus Therapeutics que está siendo evaluado para el tratamiento de diversas enfermedades autoinmunes. En estudios preclínicos, se ha demostrado la excepcional selectividad funcional de NDI-034858 y sus amplios márgenes terapéuticos. En los estudios de fase 1, NDI-034858 mostró un buen perfil de tolerabilidad, una tendencia dependiente de la dosis en la actividad clínica exploratoria y un perfil farmacocinético que permite administrar una dosis oral sólida una vez al día. Los resultados iniciales comunicados de un ensayo clínico de fase 2b en el que se evaluó NDI-034858 en pacientes con psoriasis en placas de moderada a grave son positivos. NDI-034858 está siendo sometido a un ensayo de fase 2b en artritis psoriásica activa (NCT05153148).

Acerca de Takeda

Takeda es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Acerca de Nimbus Therapeutics

Nimbus Therapeutics, una empresa especializada en el descubrimiento de fármacos basados en estructuras y en fase clínica, desarrolla nuevos medicamentos de molécula pequeña diseñados para actuar contra dianas bien validadas pero difíciles de tratar que intervienen en múltiples enfermedades humanas. Nimbus combina tecnologías computacionales de vanguardia con un conjunto adaptado de métodos de modelización predictiva basados en el aprendizaje automático. La cartera de productos de Nimbus incluye programas en fase clínica dirigidos a TYK2 y HPK1 (NCT05128487) así como una variada cartera de programas preclínicos centrados en el cáncer, los trastornos inflamatorios y autoinmunes y las enfermedades metabólicas. Nimbus tiene su sede en Boston (Massachusetts). Para obtener más información acerca de Nimbus, visite www.nimbustx.com.

Aviso importante

A los efectos de este aviso, "comunicado de prensa" significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") en relación con este comunicado. El presente comunicado de prensa (incluida cualquier presentación oral y cualquier sesión de preguntas y respuestas en relación con el mismo) no pretende constituir, ni representa, ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de cualquier oferta de compra, adquisición, suscripción, intercambio, venta o disposición de cualquier tipo de valores o la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. Mediante este comunicado de prensa no se ofrecen al público acciones ni otros valores. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, salvo en el marco de un registro conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, o de una exención de la misma. Este comunicado de prensa se entrega (junto con cualquier otra información que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario únicamente con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, cesión o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, "Takeda" se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, los términos "nosotros", "nos" y "nuestro" también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este pueden contener declaraciones a futuro, creencias u opiniones sobre el negocio futuro, la posición futura y los resultados de las operaciones de Takeda, incluidas las estimaciones, las proyecciones, los objetivos y los planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones a futuro, a menudo, incluyen palabras, tales como "se centra", "planifica", "cree", "espera", "continúa", "anticipa", "apunta", "pretende", "garantiza", "hará", "puede", "debería", "haría", "podría", "prevé", "estima", "proyecta" o expresiones similares o su forma negativa. Estas declaraciones prospectivas se basan en presunciones sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de las declaraciones a futuro: las circunstancias económicas que rodean al negocio mundial de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y en los Estados Unidos; las presiones competitivas y los desarrollos; los cambios a las leyes y los reglamentos aplicables, incluidas las reformas mundiales de atención sanitaria; los desafíos inherentes al desarrollo de productos nuevos, incluida la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reglamentarias y sus plazos; la incertidumbre sobre el éxito comercial de productos nuevos y existentes; las dificultades o los retrasos de fabricación; las fluctuaciones en las tasas de interés y los tipos de cambio; los reclamos o las inquietudes con respecto a la seguridad o la eficacia de los productos comercializados o los posibles productos; el impacto de las crisis sanitarias, como la pandemia provocada por el nuevo coronavirus, en Takeda y en sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos de países extranjeros en los que Takeda opera, o en otros aspectos del negocio; el tiempo e impacto de los esfuerzos de integración posterior a la fusión con las empresas adquiridas, y la capacidad de deshacerse de activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el momento de dichas desinversiones; y otros factores identificados en el Informe anual de Takeda en el Formulario 20-F y otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., disponibles en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones a futuro contenidas en este informe o en cualquier otra declaración a futuro que pueda realizar, excepto si así lo exige la ley o la norma de la bolsa de valores. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros, y los resultados o las declaraciones de Takeda en este informe pueden no ser indicativos, ni son una estimación, de un pronóstico, una garantía o una proyección de los resultados futuros de Takeda.

Información médica

El presente comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles con diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes concentraciones. El contenido del presente documento no constituye una solicitud, una promoción ni un anuncio de ningún medicamento de venta bajo receta, incluidos los que se encuentran en etapa de desarrollo.

###

-0- *T 1. Razones para la adquisición de acciones En el documento adjunto "Takeda adquiere NDI-034858 a Nimbus Therapeutics, un fármaco en la última fase de desarrollo que podría convertirse en el mejor inhibidor oral alostérico de TYK2" se explican los motivos de la adquisición del programa TYK2 de Lakshmi mediante la compra de acciones. 2. Descripción de Lakshmi, filial que será adquirida por Takeda *T

-0- *T (1) Nombre Nimbus Lakshmi, Inc. (2) Dirección 22 Boston Wharf Road, Floor 9 Boston, MA 02210 EE. UU. (3) Representante Jeb Keiper, director ejecutivo (4) Ámbito de actividad Posesión de propiedades intelectuales (5) Fecha de fundación 12 de abril de 2010 (6) Principales accionistas y porcentaje de participación Nimbus Therapeutics, LLC100% (7) Relaciones con Takeda Relación de capital No hay relación de capital entre Lakshmi y Takeda. Relación con el personal No hay relación con el personal entre Lakshmi y Takeda. Relación comercial No hay relación comercial entre Lakshmi y Takeda. *T

-0- *T 3. Descripción de Nimbus, contraparte en la adquisición de acciones *T

-0- *T (1) Nombre Nimbus Therapeutics, LLC (2) Dirección 22 Boston Wharf Road, Floor 9 Boston, MA 02210 EE. UU. (3) Representante Jeb Keiper, director ejecutivo (4) Ámbito de actividad Investigación y desarrollo de medicamentos (5) Fecha de fundación 26 de marzo de 2010 (6) Relaciones con Takeda Relación de capital No hay relación de capital entre Nimbus y Takeda. Relación con el personal No hay relación con el personal entre Nimbus y Takeda. Relación comercial No hay relación comercial entre Nimbus y Takeda. Relación con partes vinculadas No hay ninguna relación entre Nimbus y Takeda. *T

-0- *T 4. Número de acciones por adquirir, precio de adquisición y número de acciones en poder de Takeda antes y después de la adquisición *T

-0- *T (1) Número de acciones antes de la adquisición 0 acciones (Porcentaje de derechos de voto: 0%) (2) Número de acciones por adquirir 1000 acciones ordinarias de la serie A y 1 acción ordinaria de la serie B (3) Precio de adquisición* 4000 millones de dólares (el precio real se determinará una vez ajustados los elementos que incluyen el endeudamiento de cierre y la cuenta por pagar de cierre de Lakshmi) (4) Número de acciones tras la adquisición 1000 acciones ordinarias de la serie A y 1 acción ordinaria de la serie B (Porcentaje de derechos de voto: 100%) *T

-0- *T * Además, habrá dos pagos por hitos de 1000 millones de dólares cada uno cuando se alcancen unas ventas netas anuales de 4000 y 5000 millones de dólares para NDI-034858. 5. Calendario *T

-0- *T (1) Fecha de la decisión sobre la adquisición de acciones por el director delegado por el Consejo de Administración 13 de diciembre de 2022 (2) Fecha de conclusión del acuerdo sobre la adquisición de acciones 13 de diciembre de 2022 (3) Fecha de adquisición de las acciones 31 de marzo de 2023 (planificado) *T

-0- *T 6. Perspectivas futuras Takeda seguirá evaluando el impacto de la adquisición de acciones y otros factores y actualizará su previsión para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2023 en el momento oportuno, según sea necesario. *T

(Referencia) Previsiones de los resultados financieros consolidados del ejercicio 2022 (anunciados el 27 de octubre de 2022) y de los resultados financieros consolidados del ejercicio 2021

-0- *T (millones de JPY) Ingresos Beneficios operativos Beneficios antes de impuesto a las ganancias Beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa Beneficio básico por acción Previsión para el ejercicio 2022 3 930 000 530 000 426 000 307 000 197,83 JPY Resultados del ejercicio 2021 3 569 006 460 844 302 571 230 059 147,14 JPY *T

