Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Taulia, proveedor líder de soluciones de gestión del capital circulante, y Henkel, el gigante alemán de los adhesivos y los bienes de consumo, acaban de anunciar que han integrado con éxito los criterios de sostenibilidad en el mayor segmento del programa de financiación de la cadena de suministro de Henkel.

El programa "Supply Chain Finance", que gestionan las dos empresas desde 2015, ofrecerá ahora opciones de financiación flexibles a los proveedores de Henkel con tipos preferentes en función de las calificaciones ESG de los proveedores. Si mejoran su calificación ESG, los proveedores pueden reducir aún más los costos de financiación en la cadena de suministro. Este programa hace hincapié en el objetivo de Henkel de lograr una reducción de 100 millones de toneladas de CO2 junto con los clientes, consumidores y proveedores entre 2016 y 2025.

Con el fin de ampliar su alcance, el programa se apoya en la solución tecnológica de Taulia. El modelo de financiación múltiple de Taulia permite a las empresas acceder a un ecosistema de instituciones financieras, entre las que se encuentran UniCredit e ING, lo que les proporciona flexibilidad y una forma de mitigar el riesgo mediante la diversificación de las fuentes de financiación. Además, la integración de las calificaciones ESG permitirá a muchas más empresas alcanzar sus objetivos en esta materia, al tiempo que mantienen el buen estado de su cadena de suministro.

Cedric Bru, director ejecutivo de Taulia, declaró:"Este proyecto marca un hito importante en cuanto a la transparencia en torno a la sostenibilidad en las cadenas de suministro. De la mano de Henkel, Taulia ofrecerá un programa que pone liquidez a disposición de los proveedores elegibles en la cadena de suministro e incentiva a los proveedores a minimizar el impacto que tienen en el medioambiente".

Marco Swoboda, director financiero de Henkel, comentó: "Henkel se considera pionera en el campo de la sostenibilidad, que es una parte esencial de nuestra agenda estratégica para crecer con determinación. La sostenibilidad se ha convertido en un criterio clave para el éxito de las cadenas de suministro. Hacer que nuestro programa "Supply Chain Finance" con Taulia sea sostenible supone un paso más en esta dirección".

Ulrich Borgstädt, director de Tesorería del Grupo Henkel, explicó:"Hoy ya utilizamos las calificaciones ESG en la selección de proveedores. Nuestro programa sostenible "Supply Chain Finance" incentiva a nuestros proveedores a mejorar su calificación ESG utilizando un enfoque multidimensional de la sostenibilidad, más allá de la mera reducción de emisiones de carbono. La financiación sostenible de los proveedores les permite participar recibiendo tasas de descuento preferenciales".

Inés Lüdke, directora de Ventas de capital circulante en Alemania de UniCredit, manifestó:"Apoyamos a nuestros clientes corporativos para que consigan una transformación exitosa que les permita alcanzar los objetivos ESG definidos y sigan siendo empresas sostenibles en el futuro".

Adriaan Bellaart, responsable global de Financiación de la Cadena de Suministro de ING Bank, afirmó:"En ING, creemos que los negocios sostenibles son mejores negocios. Por eso nos comprometemos a apoyar a los clientes para que adopten medidas para mejorar sus niveles de sostenibilidad mediante la financiación y la recompensa de sus esfuerzos en la transición hacia un negocio más sostenible".

