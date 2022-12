Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Según un nuevo estudio de Taulia, las previsiones de un tercio de las empresas de todo el mundo apuntan a que el actual entorno inflacionista se prolongará durante más de dos años. Las expectativas menos optimistas se registran en el Reino Unido, donde más de dos de cada cinco (42 %) prevén que la elevada inflación se prolongue durante más de dos años, mientras que un tercio (34 %) de las empresas alemanas y más de una cuarta parte de las de Singapur (29 %) y Estados Unidos (27 %) afirman otro tanto.

Para la mitad de las empresas de todo el mundo (50 %), el entorno inflacionista actual durará entre uno y dos años, y casi dos quintas partes (37 %) de las empresas creen que la inflación empeorará durante el próximo año.

Solo el 15 % de las empresas de todo el mundo prevén que la actual tendencia inflacionista dure menos de 12 meses. Las empresas estadounidenses son las más optimistas, ya que más de una quinta parte (21 %) afirma que la inflación durará menos de 12 meses, frente al 11 % de las empresas británicas.

Superar la inflación es el principal reto al que las empresas esperan enfrentarse el año que viene. En consecuencia, los resultados revelan que las empresas están aumentando sus presupuestos para prepararse ante esta incertidumbre coyuntural. En comparación con los 12 meses anteriores, las empresas han aumentado sus presupuestos, como media, un 13 %.

Cedric Bru, director ejecutivo de Taulia, comenta:"La inflación está impactando profundamente en las empresas de todo el mundo. Se interrumpe la cadena de suministro, aumentan los costos y se encarecen los préstamos. Como resultado, las empresas deben aumentar sus presupuestos para poder atravesar la tormenta, prepararse para sobrevivir y tener éxito en el futuro".

Investigación realizada por Opinium entre 550 responsables de la toma de decisiones financieras en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Singapur en empresas con un volumen de negocio anual superior a 750 millones de dólares, entre el 10 y el 24 de octubre de 2022.

