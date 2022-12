Comunicado de prensa de Business Wire: Tech Mahindra

Tech Mahindra, proveedor líder de servicios y soluciones de transformación digital, consultoría y reingeniería de negocio, acaba de anunciar el lanzamiento de Cloud BlazeTech, una plataforma integrada e independiente del sector, para maximizar el valor empresarial de las compañías que utilizan la nube a nivel global. La organización seguirá invirtiendo en servicios en la nube y relaciones con hiperescaladores para impulsar la transformación digital de las empresas.

"Cloud BlazeTech" integra la migración a la nube, el funcionamiento nativo en la nube y el modelo de gobierno de autorreparación, y es compatible con la transformación bimodal de la infraestructura, además de ayudar a las empresas a avanzar hacia un mundo nativo en la nube. Como complemento, es una plataforma que se integra con las plataformas de nube híbrida de hiperescaladores para ofrecer soluciones nativas en la nube preconstruidas, específicas de cada sector, que permiten obtener resultados más rápidos. Al adoptar la plataforma Cloud BlazeTech, las empresas conseguirán un ahorro de entre el 25 %y el 30 % en los costos y una mejora del 30 % en el tiempo de migración.

Sudhir Nair, director de entrega de valor y responsable global de Infra & Cloud Business, Tech Mahindra, declaró:"La adopción de la nube, un paso clave hacia la transformación digital, es el núcleo de todas las estrategias de transformación de TI y permite a las empresas estar preparadas para la era digital. La plataforma Cloud BlazeTech de Tech Mahindra ofrecerá soluciones nativas en la nube preconstruidas y específicas para cada sector, además de ayudar a las empresas en su proceso de transformación y preparación para la nube. Con este lanzamiento, esperamos capacitar a cada organización para que se convierta en digital, impulsando los resultados empresariales, proporcionando velocidad y escala para innovar desde cualquier lugar con soluciones industriales basadas en la nube, operación y gobernabilidad e innovación".

Suri Chawla, director global de servicios en la nube de Tech Mahindra, señaló: "En este mundo hiperconectado actual, aprovechar el poder de la nube se ha convertido en un elemento imprescindible para las empresas de todo el mundo. En los últimos años, las empresas se han dado cuenta del poder de la nube para la agilidad empresarial, la innovación, la mejora de la experiencia del cliente y las numerosas oportunidades que ofrecen sus capacidades. Para satisfacer esta creciente necesidad de tecnología en la nube y avanzar en nuestro objetivo de ofrecer las mejores soluciones digitales, hemos lanzado Cloud BlazeTech. Con nuestra plataforma, las empresas podrán avanzar en su proceso de transformación a la nube. Ofrecemos una solución flexible y personalizable para que logren convertirse en líderes digitales en esta nueva era nativa de la nube".

Tech Mahindra aprovechará sus alianzas existentes con los principales proveedores de servicios de nube públicos y privados para ampliar su singular solución a clientes de todo el mundo. Sus servicios, soluciones y marco dedicados a la nube han ayudado a más de 250 clientes F100 y F500 en sus proyectos de transformación en la nube, incluidos algunos de los mayores del mundo para CME y verticales empresariales. Tech Mahindra seguirá invirtiendo en su talento en la nube, creando nuevas soluciones y centrándose en ampliar las relaciones con todos los socios e hiperescaladores.

Para obtener más información, visite: https://www.techmahindra.com/en-in/infrastructure-and-cloud-services/cloud-blazetech/

Tech Mahindra confía en la filosofía DigitALL para la transformación integral de las empresas. Las tecnologías digitales catalizan las transformaciones: humanizan las empresas ayudándoles a pensar, sentir, conectar, comunicar, proteger y actuar mejor que antes. Como parte del marco NXT.NOW?, cuyo objetivo es mejorar la "Human Centric Experience", Tech Mahindra invierte en tecnologías y soluciones emergentes que permitan la transformación digital y satisfagan las necesidades cambiantes del cliente.

