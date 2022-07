Comunicado de prensa de Business Wire: Technology Innovation Institute

El Instituto de Innovación Tecnológica (TII), un centro de investigación global líder y el pilar de investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (Abu Dhabi's Advanced Technology Research Council , ATRC) de Abu Dhabi, anunció hoy que su Centro de Investigación de Energía Dirigida (Directed Energy Research Center, DERC) organizará la próxima edición de GLOBALEM, una conferencia de electromagnética de alta potencia (high power electromagnetic, HPEM) definitiva.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005037/es/

Technology Innovation Institute's Directed Energy Research Center to Host GLOBALEM Conference in Abu Dhabi in November 2022 (photo: AETOSWire)

Programada para llevarse a cabo del 13 al 17 de noviembre en St. Regis Abu Dhabi, la conferencia marca el primer evento de gran repercusión mediática que organiza el DERC después del lanzamiento de su instalación de prueba de precalificación en el Parque Industrial Tawazun en Abu Dhabi dedicada a un dominio específico de física de alta energía.

El Dr. Chaouki Kasmi, investigador jefe del Centro de Investigación de Energía Dirigida, ofrecerá su experiencia como presidente general del comité organizador de GLOBALEM. Otros miembros expertos incluyen al Dr. Bill Radasky, de Metatech Corporation USA, y al Dr. Nicolás Mora de DERC como copresidentes del Comité de Programa Técnico conjunto, así como al Dr. Felix Vega del DERC, el Dr. Lars Ole Fichte de Helmut-Schmidt Universidad de Hamburgo, Alemania, y la Dra. Jane Lehr, de la Universidad de Nuevo México, EE. UU., como asesores de la conferencia.

Revelando los desafíos y oportunidades que existen actualmente, así como aquellos que evolucionan todos los días en el campo crucial de la electromagnética, la conferencia está preparada para atraer el interés de expertos de campos tan diversos como tecnologías de energía pulsada, generador de alto voltaje, radiación de microondas, cubriendo modelado analítico y numérico así como validación experimental

Todos los ojos estarán puestos en el Premio al Mejor Trabajo Estudiantil (Best Student Paper Award, BSPA), y los ganadores del premio recibirán un certificado y un premio en efectivo de 500 USD.

Asimismo, el Premio Joven Científico, (Young Scientist Award, YSA) reconoce a un joven investigador menor de 35 años que haya realizado contribuciones innovadoras en campos relacionados con la HPEM. Los investigadores interesados en participar en el concurso pueden nominarse a sí mismos durante el proceso de presentación.

Para ambos premios, la última fecha de presentación de resúmenes extendidos por internet es el 1 de julio de 2022. Las confirmaciones de aceptación y las nominaciones se completarán antes del 15 de agosto, y el 15 de septiembre es la última fecha para la revisión final y la presentación de los trabajos completos y las nominaciones de los premios. La inscripción anticipada está abierta hasta el 30 de septiembre de 2022.

Destacando la importancia de la conferencia para el ecosistema el TII y también para Abu Dhabi, el Dr. Kasmi señaló: "La conferencia GLOBALEM promete cambiar las reglas del juego para la región. La electromagnética de alta potencia es una de esas áreas candentes en las que nos centramos hoy en día para nosotros en el DERC, dada la variedad de aplicaciones y sectores que abarca, desde sus generadores, motores y transformadores cotidianos hasta trenes de levitación magnética, astronomía, atención médica y todo entremedio. Incluso nos estamos enfocando en nuevas innovaciones que pueden tratar ciertos tipos de cáncer. Poder reunir a tantos expertos globales en Abu Dhabi no tiene precedentes y es asunto importante para TII y la región".

Para obtener más información sobre la Conferencia GLOBALEM 2022 y enviar artículos científicos, visite: https://globalem2022.com/submission.php

Acerca del Instituto de Innovación Tecnológica (TII)

El Instituto de Innovación Tecnológica (TII) es el pilar de investigación aplicada del Consejo de Investigación de Tecnología Avanzada (ATRC) de Abu Dhabi y un centro de investigación científica líder a nivel mundial que se enfoca en dar forma a soluciones innovadoras y capacidades tecnológicas de la nueva era. Al trabajar con talentos excepcionales, universidades, instituciones de investigación y socios de la industria de todo el mundo, TII conecta a una comunidad intelectual y contribuye a construir un próspero ecosistema de I+D que eleva el estatus de Abu Dabi y los Emiratos Árabes Unidos como un centro global para la innovación. Para obtener más información, visite www.tii.ae

*Fuente: AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220705005037/es/

Contacto

Instituto de Innovación Tecnológica Sneha Sivanand sneha.sivanand@tii.ae

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.