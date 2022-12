Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

El sábado 10 de diciembre de 2022 a las 10:00 am (hora europea del este), Tecnotree concluyó la compra de los activos pertenecientes a CognitiveScale (CS). El acuerdo contemplaba la transferencia de la propiedad intelectual de CS, incluidas sus plataformas Truststar, Cortex y Certfai. Por otra parte, CognitiveScale Inc. ha transferido a Tecnotree todas las patentes, incluidas 108 patentes concedidas. La galardonada plataforma AIML capacita a las empresas a través de la automatización de la inteligencia en la toma de decisiones y, al mismo tiempo, ofrece funciones de gobernanza y confiabilidad para detectar y mitigar los riesgos empresariales. En la actualidad, la plataforma ofrece información altamente personalizada a más de 100 millones de clientes en Estados Unidos de los sectores de la sanidad, el comercio, los seguros, el sector inmobiliario y las tecnologías financieras. Se trata de una operación acorde con la actual estrategia global de Tecnotree y a las expectativas de sus clientes.

Con la integración de estas funciones de ingeniería de inteligencia artificial y aprendizaje automático Cortex de CS en el paquete digital multinube 5G de Tecnotree, la empresa mejorará su capacidad para ofrecer experiencias de cliente inteligentes y envolventes, catálogos intuitivos e integrados y se mejorará aún más la posibilidad de monetización de esa inteligencia a través de la red. Gracias a esta adquisición podremos ofrecer una experiencia excelente para el programa "MTNN-Metamorphose powered by Tecnotree" (anunciado a principios de este año), que requiere la segmentación de clientes basada en IA, el denominado recorrido 360 del cliente y ofrecer satisfacción digital al cliente. Esta incursión de Tecnotree en ecosistemas de socios adyacentes y mercados B2B2X se verá reforzada por los modelos predefinidos en la plataforma de CS para los sectores verticales de la sanidad, la banca, los seguros y el comercio, ampliados además con modelos de Telcom para la inteligencia artificial.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Oyj, afirma: "Este es un hito para Tecnotree en muchos sentidos:

-- Ahora, nuestros clientes podrán consolidar su ventaja competitiva en la monetización de la 5G y la orientación al cliente con experiencias de telecomunicaciones basadas en IA;

-- en cuanto a nuestros socios del ecosistema, añadiremos funciones de inteligencia y segmentación avanzada para mejorar la segmentación y la monetización;

-- para nuestros empleados la oportunidad de trabajar en las tecnologías digitales más avanzadas relacionadas con AIML, RPA, Confianza y Seguridad se materializa ahora a nivel mundial; y

-- por último, para nuestros inversores, esto supone nuestra incursión en el mercado norteamericano con una oferta concreta e ingresos sostenibles (como ingresos recurrentes anuales) en servicios digitales esenciales en los ámbitos de la sanidad, las tecnologías financieras, las telecomunicaciones, los seguros y el sector inmobiliario".

Con esta adquisición, Tecnotree pasa de ser un proveedor de plataformas digitales BSS a convertirse en un proveedor de experiencias integrales basadas en la IA en los entornos físicos y digitales.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece además un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de abonados a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la sanidad, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Para más información, visite www.tecnotree.com.

