Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales ha anunciado hoy el lanzamiento de la integración de su administrador de claves en la nube CipherTrust con el almacén de claves externo de AWS, una funcionalidad del servicio de administración de claves de AWS anunciada en AWS re:Invent 2022. Tras el aumento de la demanda de controles soberanos mejorados, motivada por los crecientes requisitos normativos, la integración permitirá a las organizaciones mantener el control de sus claves de cifrado al migrar sus datos sensibles a la nube de AWS.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005546/es/

©Thales

Desarrollada con Thales desde su creación, la combinación del almacén de claves externo de AWS con el administrador de claves en la nube CipherTrus ofrece a las organizaciones que buscan trasladar cargas de trabajo críticas a la nube una forma de mantener el control soberano de los datos sensibles en su proceso de transformación digital.

"A través de una sólida colaboración técnica con Thales, basada, en parte, en su gran experiencia en el desarrollo de módulos de seguridad de hardware y servicios de administración de claves, hemos desarrollado la especificación del almacén de claves externo de AWS desde el principio", sostuvo Ken Beer, director general del servicio de administración de claves de AWS. "La nube se ha convertido en un punto de operación fundamental en todas las empresas, y nuestra experiencia conjunta representa una manera de ayudar a las organizaciones a abordar sus necesidades específicas y saber que están recibiendo los mejores controles de seguridad de la industria en sus procesos".

Según el Estudio de seguridad en la nube de 2022 de Thales, el cifrado es la opción número uno para proteger los datos en la nube. Sin embargo, solo un tercio (29 %) de los encuestados afirmó tener un control total de sus claves para los datos cifrados en la nube. El cifrado controlado por el usuario y la administración de claves en una TI híbrida son medidas de seguridad esenciales para imponer la soberanía digital en un mundo actual impulsado por los datos y regido por los mandatos de cumplimiento de la privacidad, los sectores regulados y las recomendaciones generales de seguridad de las TI, como el Modelo de Responsabilidad Compartida y la Directiva NIS2.

El administrador de claves en la nube garantiza que los clientes del almacén de claves externo de AWS puedan satisfacer dichos requisitos normativos aprovechando métodos sólidos de cifrado y seguridad de datos, los cuales a su vez permiten a las organizaciones administrar sus datos de forma independiente del proveedor de servicios en la nube. Con esta medida de seguridad, también conocida como Hold Your Own Key (HYOK), las organizaciones pueden mantener la propiedad de las claves separada del almacén de datos en la nube.

"Las diferentes normativas de protección de datos en los distintos países suponen un desafío para las organizaciones globales que migran a la nube", sostiene Heleen Herselman,vicepresidenta de AWS Powerhouse de T-Systems Cloud Service. "El administrador de claves en la nube CipherTrust simplifica ese desafío y garantiza que sigamos cumpliendo la normativa al aprovechar todas las ventajas de los servicios en la nube. Además, la capacidad de apoyarse en la solución de Thales se ha vuelto especialmente importante, ya que nosotros, y otras organizaciones, dependemos cada vez más de los entornos multinube".

El administrador de claves en la nube CipherTrust es una solución líder en el sector de administración del ciclo de vida de las claves de cifrado multinube y es compatible con los principales proveedores de servicios en la nube pública. Con un marcado aumento en la adopción de la multinube, esta solución permite a los usuarios centralizar la administración de claves en todas las nubes.

"Esta es la primera integración en el mercado que resuelve un importante problema para los clientes de la nube de AWS: cómo utilizar los datos protegidos en la nube de AWS mientras conservan las claves de cifrado fuera de la nube", resalta Todd Moore, vicepresidente de productos de cifrado de Thales. "Como líder en el sector de soluciones de administración de claves, estamos orgullosos de ofrecer una solución de cifrado que ofrezca la capacidad de mantener el control externo de las claves y las operaciones criptográficas que utilizan esas claves. El administrador de claves en la nube CipherTrust está a la vanguardia de la soberanía digital avanzada, y continuaremos introduciendo características de seguridad y cumplimiento de vanguardia que apoyen a las organizaciones en su transición a la transformación digital".

La integración del administrador de claves en la nube CipherTrust de Thales con el almacén de claves externo de AWS ya está disponible. Para más información, ingrese a nuestra página de inicio.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es líder mundial en tecnologías avanzadas, invierte en innovaciones digitales y deep tech -conectividad, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad e informática cuántica- para construir un futuro seguro, fundamental para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa proporciona soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes -empresas, organizaciones y gobiernos- en los sectores de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad para cumplir sus misiones fundamentales, situando siempre al ser humano en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

VISITE

El grupo Thales Seguridad

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221130005546/es/

Contacto

CONTACTO DE PRENSA

Thales, Relaciones con los medios de comunicación Seguridad Marion Bonnet marion.bonnet@thalesgroup.com +33607859616

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.