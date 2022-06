Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales anunció hoy su CipherTrust Tokenization, la primera solución de tokenización con certificación SAP disponible para los clientes de SAP que puede utilizarse para proteger los datos confidenciales. Disponible a través de SAP Data Custodian, la solución de tokenización de Thales ofrece más niveles granulares para la protección de datos y controles de acceso para usuarios, lo que acelera dramáticamente los plazos de cumplimiento con normas para las organizaciones que trasladan más aplicaciones y cargas de trabajo a la nube.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005020/es/

©Thales

La nueva capacidad de la solución CipherTrust Tokenization de Thales en SAP Data Custodian se basa en una histórica y exitosa relación entre las dos empresas en soluciones de cifrado, tokenización y gestión de claves. La solución de tokenización en SAP Data Custodian es un desarrollo de las dos organizaciones a través del Laboratorio de Innovación Conjunta de SAP, lo que garantiza la seguridad de datos confidenciales en los niveles más importantes de la aplicación. Ahora, los clientes de SAP pueden proteger sus datos privados en reposo en una base de datos, durante su uso e incluso durante los procesos de desarrollo.

"El lanzamiento de la solución SAP Data Custodian Tokenization, impulsada por el servicio CipherTrust Tokenization de Thales, es un paso más en nuestro compromiso de proteger los datos privados de nuestros clientes a medida que migran a la nube pública", señaló el Dr. Wasif Gilani de SAP. "Esta nueva solución se basa en las fortalezas de ambos socios para crear una solución integral y confiable para nuestros clientes mientras operan sus aplicaciones utilizando datos confidenciales".

Mantenimiento del cumplimiento con estrictas normativas de seguridad

Las empresas de hoy deben garantizar la privacidad y la seguridad de los datos confidenciales, incluida la información de identificación personal (PII) y la información de la tarjeta de pago (PCI). En particular, la decisión Schrems II exige que todas las empresas europeas realicen evaluaciones individuales de cada transferencia de datos a un país fuera de la UE para garantizar el cumplimiento. La nueva asociación entre Thales y SAP permite a los clientes definir la seguridad por campo en la aplicación de acuerdo con las plantillas en la interfaz de usuario de Data Custodian. La seguridad a nivel de campo protege los datos privados antes de que se escriban en las bases de datos, lo que simplifica los controles de acceso a las bases de datos y garantiza el cumplimiento de las normas de PII y PCI.

"Las empresas modernas reconocen la importancia de una solución integral de ciberseguridad que proteja los datos confidenciales durante todo su ciclo de vida, incluidos los primeros momentos de la creación de datos", señaló Todd Moore, vicepresidente de productos de cifrado de Thales. "Esta nueva solución CipherTrust Tokenization, desarrollada conjuntamente con nuestros socios de SAP, brindará a los usuarios la confianza de que sus datos están seguros en todo momento, incluso en el nivel de campo más granular. Continuaremos asociándonos con empresas como SAP para desarrollar soluciones altamente integradas que garanticen la seguridad de los datos para todos los usuarios de la nube".

La solución CipherTrust Tokenization de Thales está disponible de forma general en la actualidad para proteger todas las aplicaciones SAP compatibles con SAP Data Custodian.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

VISITE

Grupo Thales

Seguridad

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005020/es/

Contacto

Relaciones con los medios de comunicación de Thales Seguridad Marion Bonnet marion.bonnet@thalesgroup.com +33607859616

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.