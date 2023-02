Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales y Qualcomm Technologies, Inc., líderes en innovación del sector, anuncian la certificación de la primera iSIM (SIM integrada) comercializable del mundo en la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 2, que permite aplicar la funcionalidad de una SIM dentro del procesador principal de un teléfono inteligente. Esta certificación de seguridad de la GSMA2 confirma que la iSIM permite asegurar los mismos altos estándares de protección y conectividad informática flexible "en cualquier momento y lugar" que la última generación de SIM integradas (eSIMs).

Thales launches world's first GSMA certified iSIM (Integrated SIM) with Qualcomm's latest Snapdragon Mobile Platform (Photo: Thales)

Con la nueva iSIM, los fabricantes de dispositivos tendrán más oportunidades de ahorrar espacio y reducir los costos de fabricación y de la cadena de suministro y al mismo tiempo, mantener el mejor nivel de seguridad de su clase.

Al igual que la eSIM de Thales, la nueva iSIM es totalmente compatible con el estándar GSMA Remote SIM Provisioning, lo cual implica que sus suscripciones pueden gestionarse de forma remota a través de cualquier plataforma estándar.

El factor de forma iSIM emergente complementa los diseños SIM y eSIM actuales y la investigación sugiere que la cuota de mercado crecerá hasta alcanzar los 300 millones en 2027, lo cual representa el 19% de todos los envíos de eSIM, según Kaleido Intelligence.

Al respecto, Guillaume Lafaix, vicepresidente de productos integrales de Thales Mobile and Connectivity Solutions, comentó: "La primera certificación de seguridad de una iSIM por parte de la GSMA llega tras varios años de una intensa labor de desarrollo por parte de Qualcomm Technologies y Thales. Junto con la cada vez más popular eSIM, la iSIM 5G de Thales les ofrece a los fabricantes de dispositivos y operadores móviles una libertad todavía más amplia para darles a sus clientes una conectividad por aire sin esfuerzo y diseños de productos más interesantes y accesibles".

"Estamos muy satisfechos de ver que nuestra inversión en seguridad de hardware para procesadores de alta garantía, en colaboración con Thales, cumple con los parámetros de seguridad y funcionalidad exigidos por la GSMA para su aplicación en UICC de aprovisionamiento remoto. Consideramos que un elemento resistente a las manipulaciones integrado en el procesador que lo aloja puede permitir de forma eficaz otras aplicaciones innovadoras en muchos mercados y segmentos de productos",señalóZiad Asghar, vicepresidente ejecutivo de gestión de productos de Qualcomm Technologies, Inc.

Por su parte, Alex Sinclair, director de Tecnología de la GSMA, agregó: "La GSMA se ha comprometido a promover una cultura en la que la seguridad sea lo primero en todo el ecosistema móvil, para garantizar que todos puedan disfrutar de las ventajas de la conectividad móvil de forma segura. El esquema de garantía de la seguridad eUICC de la GSMA asegura que los productos eSIM, ya sean integrados o discretos, tengan el mayor nivel posible de resistencia de seguridad. Además, estamos encantados de que nuestros procesos agilicen la comercialización en beneficio de los fabricantes y permitan la aparición de productos nuevos, como es el caso de la SIM integrada. iSIM aumenta la oportunidad de proliferar la capacidad celular y abastecer a un mercado más amplio y diverso".

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades.

La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, el Grupo generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

Acerca de Qualcomm

Qualcomm trabaja por un mundo en el que todo y todos puedan estar conectados de forma inteligente. Nuestro plan tecnológico único nos permite escalar de forma eficiente las tecnologías que lanzaron la revolución móvil (como la conectividad avanzada, la computación de alto rendimiento y bajo consumo, la inteligencia en el dispositivo, etc.) a la próxima generación de dispositivos inteligentes conectados en todos los sectores. Las innovaciones de Qualcomm y nuestra familia de plataformas Snapdragon ayudarán a hacer realidad la convergencia en la nube, transformar las industrias, acelerar la economía digital y revolucionar la forma en que experimentamos el mundo, por el bien de todos.

Qualcomm Incorporated abarca nuestro negocio de licencias, QTL y la gran mayoría de nuestra cartera de patentes. Qualcomm Technologies, Inc, filial de Qualcomm Incorporated, opera junto con sus filiales prácticamente la totalidad de nuestras funciones de ingeniería, investigación y desarrollo y prácticamente la totalidad de nuestros negocios de productos y servicios, en particular, nuestro negocio de semiconductores QCT. Los productos de las marcas Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o de sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Snapdragon es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated.

